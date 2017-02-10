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День за днём с «Арктик-ТВ»10.02.17 13:30

С выездными выставками Мурманская область идёт с опережением, а ремонт областного театра идёт с отставанием

Выездных выставок региональных музеев стало больше, а выплаты льготным категориям граждан планируют упорядочить. Об этом и многом другом чиновники поговорили на очередном заседании правительства Мурманской области.

Ещё в 2012 году в целях создания равных условий для всех граждан России президент подписал указ, согласно которому музеи должны увеличить выставочные проекты в два раза. В Мурманской области эту задачу намерены перевыполнить. В 2015-2016 годах только краеведческим музеем было организовано 77 выездных выставок. А художественный - принимал экспозиции ведущих российских музеев.

- Уже по итогам 2016 года мы практически достигли базового показателя, который мы должны достичь в 2018 году,  - отметил в своём докладе Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Напомню, это 206%. По итогам 2016 года показатель увеличения выставочных проектов по отношению к 2012 году достиг 198%. Но, тем не менее, и в 2017 и в 2018 годах эта работа будет продолжена. Это, без преувеличения могу сказать, одно из приоритетных направлений деятельности комитета, и, безусловно, областных музеев.

На заседании регионального правительства Министерство социального развития представило два постановления правительства, регулирующих правила предоставления выплат льготным категориям граждан. Речь в них идёт, в том числе, о ежемесячной жилищно-коммунальной выплате.

- Я могу сказать, что у нас сейчас самая многочисленная категория льготников - ветераны труда, - сообщил Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области. - Их у нас сейчас более 93 тысяч человек на территории области - получателей этой меры поддержки. Их две, они выдаются в фиксированном виде. Это региональная ежемесячная денежная выплата и ЕЖКВ. Сейчас мы приводим всё в порядок и в соответствие федерального закона. Собственно говоря, это делается для удобства людей. Для выплаты двух этих мер поддержки мы разработали единое правило.

На заседании губернатор Мурманской области Марина Ковтун поинтересовалась и судьбой  Мурманского областного драматического театра. Работой Министерства строительства глава региона осталась недовольна. Марина Ковтун отметила, что здание театра должно быть сдано в эксплуатацию до конца 2017 года.

 

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