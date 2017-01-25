Самодостаточность бюджета г.Апатиты отметила губернатор Мурманской области

Апатиты вошли в первую группу по бюджетному планированию. Решая проблему дефицита городского бюджета в 2017 году, городские власти ставят задачу продолжить жить по средствам, без привлечения кредитных ресурсов. Губернатор Марина Ковтун качество муниципального управления в Апатитах отметила высоко. Во время рабочей поездки глава региона встретилась с руководством города, посетила детский сад № 3 и областной специализированный дом ребёнка для детей с органическими поражениями нервной системы.

Дела делами, а обед строго по расписанию. Сегодня третий детский сад в Апатитах посещают 98 малышей, 26 из них – с особенностями здоровья. Для них в учреждении работают две группы компенсирующей направленности. Образовательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья основана на индивидуальном подходе к каждому ребёнку, который к концу обучения позволяет добиваться значительного прогресса и положительных результатов.

Это учреждение на протяжении 20 лет успешно реализует программы инклюзивного дошкольного образования, накопленный за эти годы опыт позволяет проводить эффективную реабилитацию и педагогическую поддержку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом развития. В 2016 году в помещениях детского сада на средства бюджетов различных уровней – в общей сумме более 3 миллионов рублей – была создана доступная среда: оборудованы пандусы, колясочная.

Ещё одно учреждение, которое посетила губернатор, областной специализированный дом ребёнка для детей с органическими поражениями нервной системы. Он считается одним из ведущих в своей сфере. Здесь есть комфортабельные палаты для реабилитации с возможностью размещения родителей, бассейн, кабинеты дефектологов, психологов, залы ЛФК и массажа. Все помещения оснащены современным оборудованием, в том числе ведущих мировых производителей, коррекционно-педагогическими пособиями, добротной и удобной мебелью. С 2014 по 2016 годы высококлассную реабилитационную помощь здесь получили около 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья из семей со всей Мурманской области.

Завершила рабочую поездку встреча главы региона Марины Ковтун с городскими властями, на которой прозвучало, что в 2016 году значительные ресурсы муниципального образования при поддержке областного бюджета были направлены на улучшение качества дорог. Было отремонтировано около 6 тысяч километров дорог местного значения. Таким образом, в нормативное состояние удалось привести 87% муниципальных трасс.

При поддержке областного и федерального бюджетов руководство города оказало помощь в развитии бизнеса местным предпринимателям. Городские власти попросили правительство и губернатора Мурманской области по возможности поддержать муниципалитет в двух значимых для города проектах: завершение ремонта Дворца культуры имени Егорова и строительство ФОКа.