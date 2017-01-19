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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.17 19:30

Сегодня 70-летие отмечает самое северное медицинское учреждение области

Клиническая больница имени Баяндина с 1947 года принимает в своих стенах северян, нуждающихся в неотложной помощи. За годы работы Мурманская областная больница прошла путь от небольшой больницы прифронтового города до современного лечебно-диагностического комплекса, одного из наиболее высокотехнологичных в Северо-Западном федеральном округе России.

Пятьдесят лет назад Василий Гноян пришёл в областную больницу Мурманска, чтобы связать свою судьбу с самым ответственным видом деятельности – врачебной практикой. Мужчина рассказывает, что в 1966 году медучреждение было маленьким – всего три корпуса, на территории канавы и земля. Чтобы перейти в соседние здание, приходилось надевать ватник и галоши с валенками. Весь персонал больницы был не просто сплоченным коллективом, а единой семьёй, которая сутки напролёт ждёт и встречает больных. Шли годы, больница стала клинической: современное оборудование, передовые технологии, но не менялось одно – отношение врачей к пациентам.

- Самое сложное в работе врача это то, что нужно иметь определенную выдержку, нужно правильно поставить диагноз и правильно лечить, - говорит Василий Павлович Гноян. - Если это есть, то пациент выздоровеет.

Преемственность поколений в медицине дело нередкое. Вот и дочь хирурга Николая Андросова, приемника Баяндина, чьим именем названа самая северная больница Кольского полуострова, пошла по стопам отца, отдав жизнь на помощь людям. Мария Андросова работает в областной больнице больше тридцати лет: в детстве все разговоры в семье сосредотачивались на врачебной практике, а Маша, когда пришло время поступать в вуз, даже не задумалась, однозначно медицинский. Отца, посвятившего жизнь хирургии, женщина вспоминает с особенной теплотой. Для Николая Андросова медицина стала жизнью.

В краеведческом музее заполярного центра открылась выставка – история областной больницы представлена документами, фотографиями, экспонатами – образцами медицинских инструментов и даже халатом Баяндина – первого главного врача. На открытие выставки пришли и последователи его дела, чтобы рассказать молодёжи о профессии, тяжелых трудовых буднях и о том, что врач - не профессия, а призвание и образ жизни.

Молодые и амбициозные ребята - санитары из горбольницы Денис и Андрей на выставку «Самая северная областная» попали не случайно. Пройтись по страницам истории им не просто интересно, а полезно, ведь экспонаты представлены самые разнообразные: от слуховых аппаратов пятидесятых годов, до дефибриллятора, который сейчас уже мало кто помнит. 

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