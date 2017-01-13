Сегодня исполняется 80 лет со дня ввода в эксплуатацию Нижне-Туломской ГЭС «ТГК-1»

Станция была построена в пгт.Мурмаши для развития промышленности Кольского полуострова и обеспечения электроэнергией стратегически важных предприятий - железной дороги, Северного флота.

Станция не прекращала работу и в период Великой Отечественной войны. Северные районы Заполярья долгое время снабжались электроэнергией от единственного агрегата ГЭС.

Сегодня Нижне-Туломская ГЭС входит в состав самого мощного каскада гидроэлектростанций в Мурманской области. Установленная мощность станции 56 МВт. В целях повышения надёжности станции на ней проводится модернизация оборудования: внедряются современные системы, ведётся автоматизация управления, проводятся капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования. В 2015 году началась масштабная реконструкция водосброса Нижне-Туломской ГЭС, в результате которой значительно повысится безопасность эксплуатации гидротехнического сооружения. Кроме того, станция - уникальный рыбоход через плотину для поднимающейся на нерест сёмги, он отмечен специалистами по охране природы как один из лучших в мире.