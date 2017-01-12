Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры

Только в Мурманской области существует порядка двадцати отделений надзорных правоохранительных органов. Торжественное собрание, посвященное почти трёхвековому юбилею, пройдёт 17 января в филармонии заполярного центра.

295 лет назад Петр Великий учредил пост генерал-прокурора, положив начало существованию прокурорского надзора в России. Каждый год в прокуратуру области с письменными и устными жалобами обращаются около 14 тысяч человек. По всем заявлениям проводятся проверки, каждая четвертая - удовлетворяется. Основная работа сотрудников правоохранительных органов направлена на борьбу с экстремизмом и с организованной преступностью, коррупцией и другими общественно - опасными явлениями.