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День за днём с «Арктик-ТВ»17.01.17 19:30

Сегодня в Мурманске отметили 295 лет с момента создания российской прокуратуры

Торжественное собрание в стенах филармонии собрало гостей со всего региона. Слова благодарности в честь профессионального праздника работников ведомства, все эти годы олицетворяющего справедливость государства, выслушали многочисленные представители надзорного ведомства и гости мероприятия.

В прокуратуре Мурманской области работают 250 человек. Главный приоритет сотрудников - надзор над соблюдением прав граждан. Только в минувшем году в региональное ведомство поступило более 24 тысяч письменных обращений. По результатам проведения надзорных проверок выявлено свыше 36 тысяч нарушений законодательства.

- Из года в год прокуратура пополнялась новыми людьми, для которых превыше всего закон, служение справедливости, своему народу и государству, - отметил в своём выступлении Василий Щербаков, прокурор Мурманской области. - Одно из важных приоритетов в работе региональной прокуратуры - деловое сотрудничество с военной прокуратурой Северного флота.

- После Великой Отечественной войны наши офицеры работали в боевых условиях в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе, Абхазии, Боснии, Косово и Северной Осетии, - отметил Андрей Попов, военный прокурор Северного флота. - В настоящее время два прокурорских работника находятся в командировке в Сирийской Арабской Республике.

Служивые и гражданские представители надзорных органов впервые полноправные участники единого торжества. С 1 января этого года военно-следственные органы и военная прокуратура больше не подчиняются Министерству обороны и переданы в ведение Следственного комитета и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

- Объём работы остается тот же, ничего не изменяется, работать будем так же, - заверил участников торжественного мероприятия Евгений Алёшкин, военный прокурор отдела надзора. - Надеюсь, будем работать в более тесном взаимодействии, думаю, что будет только лучше.

Со сцены областной филармонии звучат слова благодарности, в том числе и от первых лиц правительства Мурманской области. Почётный знак «За доблестную службу в Заполярье» получили 11 сотрудников прокуратуры.

- Дорогие друзья, спасибо вам за вашу нелегкую службу, требующую от вас высокого профессионализма, - отметил в приветственном слове Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, - и лучших человеческих качеств. От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, а вашим семьям - успехов и благополучия!

Федор Алатырцев, председатель Совета ветеранов органов прокуратуры Мурманской области, в своём выступлении отметил: «В органы прокуратуры идут люди, которые, прежде всего, хотят служить этой системе, которые хотят защищать народ, которые хотят защищать закон».

2017 год юбилейный не только для федерального ведомства, но и для регионального. Этим летом, 25 августа, Мурманская областная прокуратура отметит другую не менее важную дату – 95 лет с момента своего основания. 

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