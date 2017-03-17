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День за днём с «Арктик-ТВ»17.03.17 19:30

Семейный дом - мурманскую прогимназию № 61 посетили депутаты горсовета

Шашки и шахматы, танцы, вокал и восточные единоборства – в 61-ой мурманской прогимназии для детей организовано 14 бесплатных направлений. Особенно радует родителей и время работы образовательного учреждения – до 18.30. Пожалуй, единственный серьёзный недостаток – возраст здания. Его построили почти полвека назад, за это время оно существенно обветшало. Народные избранники посетили прогимназию: осмотрели кабинеты, оценили качество питания и доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Бабушки, прабабушки, прадедушки – вот описание… По экспозициям в этой галерее можно изучать историю времен Великой Отечественной войны: фотоснимки, ранения, награды – целая жизнь, с любовью собранная в один рассказ и запечатленная на бумаге уже внуками и правнуками. Наряду с математикой и русским, уроки мужества – неотъемлемая часть школьной программы. Чуть поодаль – небольшой зал для занятий физкультурой и кабинет робототехники.

Танцы, вокал, театр, спортивные секции – беспокоиться за разностороннее развитие ребёнка родителям точно не стоит. Прогимназия предлагает 14 дополнительных услуг – всё бесплатно. Сегодня здесь учатся 387 детей.

- Здесь аура такая… Мы побывали в семейном доме, не скажешь, что это школа – это семейный дом! – говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Мы с депутатами посмотрели всё, здесь такой дух – не передать словами.

Здесь не чувствуют себя обделенными и дети с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря одной из мурманских организаций, в учреждении появилось специальное подъёмное устройство, позволяющее перемещать коляски по лестнице. «Мы пользуемся им, поднимаем детей с первого по третий этаж, опускаем. На третьем этаже есть актовый зал, поэтому благодаря этому подъёмнику мы можем поднять спокойно ребёнка на третий этаж, он может в актовом зале побывать», - рассказывает  Елена Рахуба, директор прогимназии № 61.

Впрочем, не всё так радужно в этом доме. Здание прогимназии было построено почти полвека назад, и требует серьёзных вложений: нужно ремонтировать кровлю и большой спортивный зал. Депутаты обещали взять этот вопрос на заметку и рассмотреть возможность дополнительного финансирования учреждения.

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