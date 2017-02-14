Сердце на дороге в сопровождении сотрудников ГИБДД

Валентинки от людей в форме - сотрудники ГИБДД поздравили мурманчан с Днём святого Валентина и напомнили им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. В самом центре города, на площади Пять Углов, состоялась акция «С любовью к ПДД».

Ростовая кукла в форме сердца и двое сотрудников ГИБДД. Стражи правопорядка на дорогах сегодня в руках держат не полосатые жезлы, а валентинки и памятки с правилами поведения на дороге для пешеходов. Печатную продукцию полицейские с улыбками на лицах раздавали прохожим. Акция приурочена ко Дню святого Валентина, однако не забыли и о практической части дела. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения: быть внимательными при переходе проезжей части, носить в тёмное время суток светоотражающие элементы. К сожалению, многие из горожан забывают о собственной безопасности и, в результате, попадают в ДТП.

- Сегодня на территории Мурманска зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, - с сожалением сообщает Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску. - Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без световозвращающих элементов. Поэтому в очередной раз хотелось бы обратить особое внимание горожан на то, что хотя полярная ночь уже ушла, обязательно используйте световозвращающие элементы во время прогулок по городу.