«Северное сияние» объединило врачей Мурманской области

Количество заболевших ОРВИ в Мурманской области снизилось, но расслабляться рано – впереди оттепели, а значит, новая опасность. Об этом и многом другом говорили сегодня участники VI медицинского конгресса «Северное сияние», торжественное открытие которого состоялось в конференц-зале конгресс-отеля «Меридиан». Мероприятие проводится в нескольких секциях одновременно. Лекции для наших врачей прочтут представители ведущих образовательных медучреждений и НИИ Москвы и Санкт-Петербурга.

Не учить и ни в коем случае не оценивать – для всех участников такие площадки это, в первую очередь, возможность поделиться опытом и почерпнуть новые знания. Ведь постоянное развитие и систематическая работа над своим профессиональным уровнем обязательные требования для любого современного врача.

- Каждый раз, когда едешь куда-то или принимаешь у себя специалистов, то каждый раз стремлюсь использовать это и для своей учёбы, - признаётся Василий Делягин, профессор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (г.Москва). – Сравниваю, что есть у коллег, какие особенности в их работе. И прежде чем ехать, пытаюсь найти где-то отчёт департамента здравоохранения, информацию о результатах диспансеризации.

Такие встречи хороши и для ознакомления с новыми лекарствами, подходами и открытиями. Медицина – это та отрасль, где следить за всем этим просто необходимо. Врачи не имеют права отстать от того, что происходит сейчас как в отечественной, так и в мировой науке.

- За те почти 30 лет, что я работаю врачом, а я не так давно работаю функционером, медицинская наука настолько изменилась, изменились подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринологических, - говорит Людмила Ушакова, заместитель министра здравоохранения Мурманской области. - Врач не имеет права отстать от того, что происходит в системе здравоохранения, потому что от того времени, как он начал лечить пациентов, от того, какие он ему потом даст рекомендации, зависит очень многое - здоровье человека.

Отношения между доктором и пациентом должны быть полноценным союзом, считают специалисты. Задача врача – не просто поставить диагноз и дать таблетку, а дать рекомендации по правильному образу жизни, питанию, спортивным нагрузкам. Об этом тоже будут говорить на конгрессе, а ещё и о новом формате непрерывного медицинского образования врачей, в котором Россия участвует с 2016 года.

- Процесс аккредитации стартовал в 2016 году с выпускников стоматологических факультетов, - напомнил Владимир Василенко, председатель врачебной палаты Мурманской области. - В этом году – продолжение. В процесс аккредитации вступают выпускники лечебных и педиатрических факультетов. С 2018 года в процесс аккредитации попадают выпускники ординатур. А, начиная с 2018 года, в процесс аккредитации включаются все врачи.

Также с 2019 года для каждого врача должна быть сформирована система непрерывного образования – всего 250 часов, а медицинский конгресс «Северное сияние» можно считать его частью.