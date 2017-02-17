Северный экспедиционный отряд направил в Баренцево море один из своих буксиров для спасения терпящего бедствие траулера

Тревожный сигнал поступил от судна «Шквал», которое вело промысел в восточной части Баренцева моря. Траулер потерял ход из-за поломки главного двигателя. На его борту находится экипаж из девяти человек.

На помощь терпящим бедствие морякам направлен спасательный морской буксир «Мурманрыба».

Сигнал о ЧП поступил вчера, ориентировочное время прибытия спасателей к дрейфующему судну - восемь часов.

В настоящее время на акватории фиксируется волнение 3-4 балла, скорость ветра достигает 17 м/с, ожидается ухудшение погодных условий. По словам руководства спасотряда, ситуация находится под контролем.