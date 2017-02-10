«Севертара» - вернуть тепло в производственные цеха и надежду инвалидам

Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов на грани закрытия. Можно ли вновь запустить производственные цеха и вернуть работу инвалидам?

Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара» ждёт возрождение. Но пока это лишь планы и мечты. Ведь, чтобы встать на путь развития, новому руководству необходимо решить массу вопросов. Производственные цеха простаивают, вместо 100 человек с ограниченными возможностями здоровья, сегодня там трудится лишь двадцать. Нет ни отопления, ни воды, мало заказов. Но всё же есть особенные люди, которые готовы работать даже в холоде.

- Раньше было больше заказов и коллектив был больше, - рассказывает Леонид Хромулин, работник предприятия «Севертара». - А сейчас трудности, 20 человек осталось, заказов мало. Но дома для меня сидеть, ой, тоска.

Всего за три тысячи рублей в месяц инвалид по зрению Леонид Хромулин готов ездить на работу каждый день. Трудится мужчина с 9 часов утра до половины четвертого. Мизерному доходу рад, говорит, какая-никакая прибавка к пенсии, но главное, все же общение в коллективе. Порой, все заработанные деньги уходят на такси. Это не прихоть, а вынужденная необходимость.

- Частенько беру такси, потому что мне тяжело ездить на автобусе, я почти ничего не вижу, да ещё скользко на улице, - рассказывает Леонид Хромулин, работник предприятия «Севертара». – В период морозов, после новогодних праздников, без того плачевное состояние предприятия усугубила коммунальная беда - где-то прорвало трубу. Отопления нет до сих пор, как и воды, поэтому часть заказов выполнить невозможно.

- Часть людей уволились, часть ушли в отпуск за свой счёт, - говорит Виктор Чирков, председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых. - Нет заказов.

Виктор Чирков проработал на предприятии больше полувека. Прошёл путь от простого рабочего до директора. Хорошо помнит, как всё начиналось. В 60-х годах работа в цехах не прекращалась. Более 100 людей с ограниченными возможностями здоровья трудились в две смены, выполняя государственные заказы.

Сегодня на социально-реабилитационном предприятии «Севертара», как и в советское время, инвалиды трудятся вручную - производят упаковку для пищевой промышленности. Вопрос выживания предприятия стал ключевым на встрече главы города Дмитрия Филиппова с новым руководителем.

- Сегодня некоторые заказчики предпочитают заказать ящики в Москве и Санкт-Петербурге, везут их сюда, а не у нас на улице Шевченко, 36 в Мурманске! – возмущается Дмитрий Маслов, генеральный директор Мурманского социально-реабилитационного предприятия инвалидов «Севертара».

- Есть рабочее оборудование, на нём можно производить продукцию, но её нужно куда-то продавать отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Я буду обращаться к предпринимательскому сообществу, чтобы они обратили внимание на это предприятие и, возможно, заключили договоры.

Тогда, возможно, и десятки инвалидов вернутся на рабочие места из вынужденных отпусков. Предварительный план развития старейшего предприятия намечен. Задачи понятны. Но чтобы вновь встать на производственные рельсы, без государственной поддержки не обойтись. Впрочем, начинать нужно с малого - сначала решить первоочередную проблему – вернуть тепло в производственные цеха.