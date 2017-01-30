Северяне встречали солнце на Пяти Углах

Традиционный праздник «Здравствуй, солнце!» прошёл в Мурманске на площади Пять Углов. Театрализованные гуляния у городской ёлки, песни и конкурсы, заводные танцы, чтобы не замерзнуть… Солнце ждали взрослые и дети, собравшиеся на площади.

Вместо продолжительных морозов на улице всего -2. Несмотря на небольшой ветер сотни мурманчан собрались на главной площади заполярного центра, чтобы вместе встретить солнце. Например, фотограф Виталий пришёл запечатлеть зимние народные гуляния: мужчина с камерой побывал в Африке, Северной и Южной Америке, Европе, но родное Заполярье всё равно сильнее греет его душу.

- А лучше северной природы ничего вообще нет, - говорит Виталий, фотохудожник. - Честное слово, хоть там пальмы стоят, нет, всё-таки наши северные ёлочки, карликовые березки лучше. Замечательно, когда мох под ногами, это великолепно.

Игры, весёлые конкурсы, яркая концертная программа с песнями и танцами в исполнении творческих коллективов Мурманска не даёт участникам праздника скучать. Гости довольны погодой и с нетерпением ждут виновника торжества – Солнце.

Особую атмосферу праздника создает и убранство центральной площади: ёлка в стиле новогодней сказки «Щелкунчик», яркие светодиодные панно «Зима-весна» и «Лето-осень». Северяне здесь сделали уже тысячи фотографий.

С главной городской сцены Дед Мороз и Снегурочка, кот Семён, Оптимус Прайм и даже Спанч Боб поздравляли мурманчан и гостей города с праздником «Здравствуй, солнце!». Несмотря на то, что из-за пасмурной погоды, светило так и не показалось на небосклоне, жители города остались довольны. Главное, что в этот зимний день всем было по-особенному тепло.