Северянка выращивала теплолюбивую коноплю в квартире

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий задержали жительницу Мончегорска в момент сбыта марихуаны. Согласно проведенной экспертизе, северянка продала почти грамм наркотика растительного происхождения.

По факту сбыта наркотика в отношении ранее не судимой жительницы Мончегорска полицейские возбудили уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий сотрудники мончегорского наркоконтроля выяснили, что подозреваемая занималась выращиванием конопли в своей квартире в Ревде, где она проживала до недавнего времени.

Оперативники выехали в посёлок, и действительно обнаружили в квартире целую лабораторию по производству марихуаны. В помещении была оборудована тайная кладовая, в которой находился специальный парник с кустами конопли. Всего в ходе обыска сотрудники полиции изъяли около килограмма высушенных и измельчённых листьев марихуаны. По факту хранения и культивирования наркотика растительного происхождения проводится проверка. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.