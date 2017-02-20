«Шпроты» и «Динамит» рассмешили всех

Военнослужащие, сотрудники силовых структур и ведомств умеют не только исполнять приказы и действовать по уставу, но и шутить. Традиционный конкурс «КВН в погонах» состоялся на сцене ДК имени Кирова. «Борцы с долгами», «12 ГУМОноидов», «Смехоборцы» - всего семь команд сразились в юмористической схватке, свидетелями которой стала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Областной конкурс «КВН в погонах» практически ничем не отличается от привычного телевизионного формата. Условия игры такие же. Есть и приветствие, и разминка. Разница только в том, что на сцене шутят военнослужащие.

В видеоконкурсе «Озвучка» силовики говорят о наболевшем: работе судебных приставов, долгах, недобросовестных гражданах и нерадивых управляющих компаниях. Ведь всё должно соответствовать заданной теме игры «Творим, что хотим!».

Каждая команда покоряла жюри, как могла: кто-то брал силой, кто-то обаянием и мягким местом. «Девочки у нас все красивые, блондинок у нас нет, поэтому юмор у нас умный, - говорит Дина Рыгина, капитан команды Главного управления МЧС по Мурманской области. - Нам очень нравится шутка в пожарном расчёте, когда девушка выходит с коромыслом, а перед этим пробежал боевой расчёт».

Второй раз участвуют в областном конкурсе КВН команда 200-ой мотострелковой бригады. Весёлые и находчивые в пагонах приехали в Мурманск из Печенги. На юмористическом поле боя они готовы бить по мишеням со стопроцентным попаданием. «Если всё идёт коту под хвост сначала, то сложно потом собраться. А если начинаешь на кураже, то и идёшь вперед, - отмечает Артём Халуев, представитель команды 200-й мотострелковой бригады. - В голове мысли сами по себе появляются, действуешь по обстоятельствам. Я думаю, что мы попадем сегодня в точку, а в какую покажет игра.

Всего в этом году на сцену ДК имени Кирова вышло семь команд - «Смехоборцы», «12 ГУМОноидов», «Борцы с долгами» и другие. По результатам всех выступлений жюри присудило дипломы 1, 2 и 3 степени. Главный приз разделили между собой две команды: «Шпроты» (УФСИН России по Мурманской области) и «Динамит» (мотострелки из Печенги).