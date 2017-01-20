Синоптики предупреждают об усилении ветра в Мурманской области

Циклон, пришедший на Кольский полуостров с Северной Атлантики, принёс с собой усиление ветра. По региону ожидается постепенное понижение температуры воздуха, сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду, местами снег. В связи с непогодой с ночи закрыта дорога на Туманный и Териберку, сильно переметает трассу в сторону Никеля и в районе Мончегорска.

Инспекторы ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и по возможности вовсе отказаться от поездок.

Режим повышенной готовности ввели и энергетики.