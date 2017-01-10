Ситуацию с чередой смертей в учреждениях УФСИН взяли на контроль представители Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области

Члены Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области занимаются вопросами контроля обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. Как заявил председатель регионального ОНК Юрий Мананков, общественники работают в тесном контакте с сотрудниками следственного комитета. По его словам, уже изъяты видеозаписи, свидетельствующие о том, что смерть людей в СИЗО это всё-таки суицид. Но проверка идёт и по возможному факту доведения до самоубийства.

Погибшие на скамье подсудимых оказывались уже не в первый раз, в настоящий момент их фамилии не оглашаются.

- Мы надеемся связаться и с родственниками погибших, - сообщил «Арктик-ТВ» Юрий Мананков, председатель Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области. - Так как они были подследственными, то наверняка у них были адвокаты. Случай с двойным самоубийством в СИЗО – это экстраординарное событие. Что касается случая в ИК-18, то там всё более открыто, но у нас тоже есть вопросы. Первый, каким образом у осужденного оказалось холодное оружие? Здесь явный просчёт и недоработка сотрудников УФСИН и с этим мы тоже будем разбираться.