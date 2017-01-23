Ситуацию в аэропорту Мурманска пришлось разруливать в «ручном режиме»

Ещё одна «горячая точка», к которой было приковано внимание областных властей на минувших выходных, – аэропорт «Мурманск». По поручению главы региона в воздушную гавань Заполярья выезжал министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин и непосредственно на месте оказывал содействие в решении вопросов, находящихся вне прямых полномочий регионального ведомства.

Рейсы были отложены более чем на сутки из-за состояния метеоусловий, взлётно-посадочной полосы и соображений безопасности полётов. Однако администрации аэропорта не удалось грамотно выстроить работу с пассажирами: их информированию о режиме работы, отмене рейсов, организации комфортного размещения в здании аэропорта, так губернатор Мурманской области Марина Ковтун прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Областные власти намерены обратиться к акционерам аэропорта с требованием разобраться в ситуации, предусмотреть и разработать чёткий порядок действий с точки зрения создания комфортных условий для пассажиров, чьи рейсы отменяются.