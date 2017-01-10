«Слуги Снежной королевы» украсили Мурманск ледяными скульптурами

В Мурманске появились фигуры изо льда, изображающие персонажей русских народных сказок. Над ними в течение новогодних праздников трудились мастера с Урала. Масштабные композиции украсили три городские площади. В ледяном плену среди заснеженного Мурманска застыли Жар-птицы, Данила-мастер, Баба Яга и многие другие герои сказочного наследия России.

Площадь Пять Углов до весенних оттепелей станет домом сказки. Здесь из ледяных глыб рождаются скульптуры героев русского народного фольклора.

Над сказочными персонажами работает группа мастеров из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, поэтому они привнесли в сюжеты скульптурных фигур уральские мотивы, например, образ хозяйки Медной горы и Данилы-мастера.

- Есть два вида резчиков, - рассказывает об особенностях ледяного творчества Кирилл Масягин, художественный руководитель проекта. – Плосковики занимаются входными группами - это рельефы. И есть люди, которые по объёму лучше работают.

Помимо резчиков в работе задействованы ещё и кладчики. Чтобы скульптура простояла долго, необходимо правильно уложить и скрепить ледяные блоки, которые привозят из Мончегорска. Лёд на мурманских водоёмах до сих пор не промёрз до необходимой толщины, да и сильные морозы тоже скульпторам не на руку.

- При больших минусовых температурах, когда мы поливаем водой заготовку, то лёд начинает трескаться, - рассказывает об особенностях Дамир Изеньяров, кладчик (г.Тобольск). - А потом, когда художник вырезать начинает скульптуру, она лопается и рассыпается. Потом приходится по новой стыковать блоки.

Главный враг мастеров в этой работе - время. Проект масштабный, а сроки сжатые, поэтому работают резчики с 8 утра до 11 вечера. Художники Александр Хамзин и Алексей Боцман доделывают входную группу. В промежутках между делом греются чаем. На большие перерывы времени у них уже почти нет.

- Стараюсь проконтролировать кладчиков, вместе с ними построить из кусков основу будущей скульптуры, - рассказывают о своих заботах Александр Хамзин и Алексей Боцман, художники. – Необходимо проконтролировать, чтобы всё было по размеру. Дальше мы начинаем работать сами - делаем грубую опиловку бензопилами. После этого начинаем работать резцами, а потом начистую выводим, наводим красоту, сглаживаем шероховатости. В конце электрик подключает свет и всё красиво светится.

Помимо скульптурной группы на Пяти Углах герои сказок изо льда появятся на Семёновском озере и на площади перед домом № 101 на Кольском проспекте.

Работа художников тонкая и трудоёмкая. Авторы уверены, что дело их рук в Мурманске доживёт до весны и испортить красоту у вандалов рука не поднимется. А вот представители городской администрации, регулярно имеющие дело с хулиганскими выходками мурманчан, не настолько оптимистичны.

- Мы уже отметили один случай вандализма на Кольском проспекте, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Там сломали кубы, которые ребята уже были подготовлены для скульпторов. Но с 11 января везде будет охрана стоять, а на Семёновском озере она уже есть. Полностью композиции будут готовы приблизительно к 15 января. Срок работ могут и продлить, если погодные условия будут неблагоприятными.