Служба безопасности «Почты России» вышла на группу интернет-мошенников

Кирпичи, бутылки и стаканы вместо дорогостоящей техники. Интернет-мошенники из Москвы обманули тысячи россиян на миллионы рублей. Одну из представительниц преступной группы удалось задержать при помощи службы безопасности «Почты России».

В средствах массовой информации нередко встречаются сообщения о мурманчанах, заказавших в интернете дорогостоящий товар, оплативших его, но получивших в посылке мусор. Как правило, претензии жертвы мошенников предъявляют сотрудникам почты, а с жалобами начинает работать служба безопасности организации. В рамках одной из проверок службе безопасности «Почты России» удалось выйти на след мошенников. Группа злоумышленников регулярно открывала во Всемирной сети онлайн-магазины, предлагающие различную оргтехнику по бросовым ценам. Заказчикам же в посылках без описи отправляли кирпичи, бутылки или гранёные стаканы, в зависимости от веса заказанного товара. На такой деятельности мошенники смогли заработать только за январь 2017 года более 6 миллионов рублей. Вместе с полицейскими сотрудникам «Почты России» удалось задержать одну представительницу группы прямо во время получения перевода за очередную посылку с камнями. В преступной деятельности подозреваются ещё 5 человек. В их отношении возбуждено уголовное дело.