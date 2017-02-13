Снег идёт. Борьба с сугробами на дорогах продолжается

В Мурманск снова пришли снегопады. Управление дорожного хозяйства пытается справиться со снежными заносами на городских улицах. В рамках программы «Мурманск - город чистоты» специалисты круглосуточно следят за порядком в городе, продолжают заниматься вывозом снега и очисткой внутриквартальных проездов.

Не успели справиться с последствиями январских снегопадов, как новые осадки принёс февраль. У сотрудников Управления дорожного хозяйства снова прибавилось работы. Сегодня специалисты работают на улице Сопка Варничная и это, пожалуй, один из наиболее лёгких объектов. Несмотря на то, что дорога здесь находится под большим уклоном, а по обочинам нет припаркованных автомобилей, на войну со снегом здесь бросили два погрузчика и несколько самосвалов. И это не единственная улица, где идёт борьба со снегом в понедельник. Снегоуборочная техника работает во всех районах города. В том числе и по ночам.

- В этом случае у нас эвакуировано машин не было. Но за последнюю неделю с улиц города, где мы проводили уборку, было эвакуировано 40 единиц транспорта, которые мешали нам в проведении работ, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Сознательнее водители не становятся. Те, которые сознательные, они реагируют на наши информационные сообщения, убирают транспорт с обочины. Все остальные реагируют только на вызовы сотрудников ГИБДД, или на наши попытки переместить автомашину.