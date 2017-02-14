МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.17 13:30

Снег, мороз и солнце - «Лыжня зовёт» мурманчан к активному отдыху

Обильные снегопады мешают автомобилистам и пешеходам, но не лыжникам. Спортивный сезон в городе в этом году, очевидно, будет продолжительным и, как всегда, насыщенным. Жителей Мурманска приглашают принять участие в конкурсе «Лыжня зовёт».

До освященной трассы спортивного комплекса «Снежинка» ходит автобус, а кататься за городом можно всей семьей. Силуэт обнаженного торса мурманчанина Вадима Карпушова, который ходит на лыжах в любой мороз, стал уже привычным для многих любителей активного отдыха. На просьбу раскрыть секрет холодостойкости, наш земляк отвечает просто: «Главное, не внушать себе, что это невозможно».

С начала года в рамках конкурса он пробежал по снежным трассам уже более 6 тысяч километров, увлечение спортом бросать не намерен, а ведь этим летом ему исполнится 70 лет. «Дома я так же хожу. Дома я вообще не могу сидеть, - рассказывает Вадим Карпушов, участник конкурса «Лыжня зовёт». – Все окна открываю»…

Конкурс «Лыжня зовёт» в Мурманске проводится уже 46-й раз. Задача участников - пройти на лыжах как можно большее расстояние. Для того чтобы принять участие в зачёте, нужно вести дневник достижений, а намотанные по трассам километры подтверждать у дежурных на контрольных пунктах. Основная часть трассы расположена на территории спорткомплекса «Снежинка».

- Совместными усилиями здесь на КП 2 нам удалось сделать лыжную трассу, которая очень востребована жителями Мурманска, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Любителей лыж сюда доставляет бесплатный автобус.

По словам организаторов конкурса, в проекте принимает участие всё большее число участников, поэтому в спорткомитете задумались над тем, чтобы расширить трассу. Сейчас в спорткомплексе подготовлены для лыжников чуть больше 2 километров трасс с электроосвещением. Планируется, что в будущем протяженность маршрута с искусственным освещением увеличат, он станет более разнообразным и, может быть, ориентирован на массовую семейную составляющую.

- Когда на улице солнечно, нет ветра и погода не сильно морозная, то мы каждый день отмечаем рост числа приходящих на трассу – до тысячи человек, - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г.Мурманска. - Взрослые, пожилые, совсем маленькие детки. Приходят с детьми, которые ещё ходить не умеют, их везут на саночках, несут в кенгурятниках.

Трасса «Снежинки» проходит по нескольким замёрзшим водоёмам. По хорошо утрамбованному лыжниками снегу даже неподготовленному человеку легко добраться до каждого из них. Местные озера и ручьи – находка для рыболов. Например, мурманчанин Михаил Васильев за час дежурства с удочкой над лунками умудрился поймать несколько маленьких форелей. Помимо этого, здесь запросто можно добыть кумжу или гольца.

Пойманную рыбу из-за скромных размеров в духовке, скорее всего, не запечешь, но набрав с десяток экземпляров, по словам Михаила, можно сварить отменную уху, такую с удовольствием едят даже привередливые внуки.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 137 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире19:00«Хорошие новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЕвро теряет 47 копеек, доллар – 32 копейкиЦены на нефть продолжают подыгрывать рублю-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 февраляПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения