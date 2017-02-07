Снег вывозится из мурманских дворов

Ситуация во дворах заполярной столицы начинает понемногу улучшаться: специалисты Управления дорожного хозяйства занимаются вывозом снега и уборкой дворов.

Сегодня на улице Кильдинская, где расположение домов не позволяет быстро расчистить территорию, работает снегоуборочная техника и эвакуатор. Комплексная уборка включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, посыпку песком и соляными смесями.

В ночные часы уборка может происходить только на основных магистралях города, так как при очистке внутриканальных проездов шумная техника мешает мурманчанам отдыхать и становится причиной частых жалоб. Днём же такая работа особенно затрудняется: автомобили ездят, на игровой площадке гуляют дети.

- Механизаторам морально тяжело, так как им приходится всё время работать в напряжении, смотреть, чтобы кто-то под колеса не попал, чтобы машину не задеть, - рассказывает Александр Невзоров, мастер Управления дорожного хозяйства.

Станислав Ланин, директор МУ «Управление дорожного хозяйства», отмечает: «Говорят, что техники не хватает, но это спорная оценка. Протяженность наших дорог около 168 километров… Чтобы за сутки с этой площади вывезти весь снег потребуется около 5 тысяч двадцатикубовых самосвалов. К сожалению, у нас на всём Кольском полуострове нет такого количества техники».