Снег выявил недобросовестные управляющие компании Мурманска

С начала года только за январь сотрудниками Управления Ленинского округа было составлено более 100 актов в отношении нерадивых управляющих компаний. Общая сумма штрафов за различные нарушения составила 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Очередной рейд выявил новые нарушения в работе коммунальных служб, хотя они в ожидании контролирующих органов, наконец-то почистили проезд и дороги на улице Чумбарова-Лучинского. Но до идеального состояния территории, за которое по счетам платят люди, всё равно далеко. Больше всего вопросов к огромным кучам снега, которые местами даже превышают человеческий рост. Складирование после очистки территории не разрешается, снег должен быть вывезен на специальные площадки.

- Это ненормально! – возмущается Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройства Управления Ленинского округа. – Во-первых, это опасно для дорожного движения, закрывает видимость для проезда автомобилей и прохода пешеходов. Дети на кучах скатываются прямо на проезжую часть под колеса автомобилей.