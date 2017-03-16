Снежная глыба уничтожила ещё одну машину в Мурманске

На этой неделе в Мурманске ещё одна машина пострадала в результате схода снега. На этот раз жертвой погодных условий и человеческой недобросовестности стала дорогостоящая иномарка. По оценке специалистов, автомобиль восстановлению не подлежит.

- Сход снега произошёл с крыши, скорее всего, с балкона, так как крыша у дома горизонтальная. И, судя по окружающим крышам, есть шанс, что с них тоже падал снег, но это маловероятно, - делится своими впечатлениями от увиденного Денис Раков, представитель оценочной компании.

Кто виноват в произошедшем, ещё предстоит разобраться. Вероятно, заледеневший пласт снега был сорван порывом ветра с козырька балкона на девятом этаже. В этом случае ответить за повреждения машины марки «Мерседес», скорее всего, придётся владельцу квартиры. Впрочем, пока нельзя исключать и вину управляющей компании – снег мог находиться и на крыше. Как бы то ни было, специалисты сходятся в одном: хорошо, что в момент происшествия салон авто был пуст, иначе последствия могли быть куда более серьёзными.