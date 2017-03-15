Снежная лавина с крыши покорёжила «Тойоту»

Первые серьёзные последствия недавних снегопадов и наступившей оттепели. С крыши общежития на проезде Водопроводном в Мурманске сошла «лавина», никто из людей не пострадал, а вот припаркованному внизу автомобилю досталось сполна. У японской иномарки от удара вогнуло внутрь салона крышу, смяло капот и выбило лобовое и задние стекла.

Владелец легенды японского автопрома Александр Ширяев уже никуда не спешит, первый шок от случившегося прошел… Он спокойно убирает с промятой крыши груды снега. Его «Тойота», о надежности которой сложено немало вполне обоснованных баек, теперь больше похожа на разбитое корыто – погнулись боковые стойки, треснули и разлетелись стекла, смяло капот. Но, несмотря на значительные повреждения, двигатель «Авенсиса» заводится с пол оборота, что немного успокаивает хозяина, на голову которого неожиданно свалились проблемы.

- Со слов соседей, сход снега произошёл примерно в 4 часа утра, - рассказывает Александр Ширяев, владелец помятого автомобиля. - У меня окна выходят на другую сторону, я грохота не слышал и не знал об этом ЧП. Утром вышел на работу, подошёл к автомобилю и увидел то, что увидел.

Крышу общежития торгового порта на проезде Водопроводном, с которой сошёл снег, по словам заведующей учреждением, этой зимой чистили по меньшей мере 7 раз, а в последний - совсем недавно, 11 марта. При этом каждая такая операция для специалистов, обслуживающей здание организации, оборачивалась проблемами, ведь не будешь скидывать снег на стоящие внизу припаркованные автомобили, владельцы которых, как это часто бывает, старательно игнорируют всякие уведомления.

- Людей предупреждали и неоднократно. Вообще, эта территория у нас зелёная зона, здесь деревья растут, - рассказывает Наталья Цветкова, и.о. заведующего общежитием. - Машины здесь ставить категорически нельзя, мы об этом каждый день всем говорим и летом, и зимой.

И все же остаётся вопрос, как рабочие чистили кровлю, если на ней осталось столько снега, что его масса искорежила и снесла установленное по периметру кровли страховочное ограждение? От лавины пострадали и стоящие внизу деревья. К счастью, что во время происшествия рядом не было пешеходов или владельца боксов из соседнего гаражного кооператива.

- По сегодняшнему инциденту мы проводим тщательное расследование, - сообщила Галина Чадаева, директор по социальным вопросам и коммуникации ПАО «Мурманский морской торговый порт», - так как очисткой крыши здесь занимается подрядная организация, в которой работают профессионалы.

Александр Ширяев, сотрудник торгового порта, надеется, что предприятие не оставит его многодетную семью в сложившейся ситуации без помощи. Автовладелец надеется, что виновники случившегося будут найдены, к тому же свое транспортное средство он парковал довольно далеко от так называемой зелёной зоны и стены общежития. Так что предвидеть случившиеся, особенно когда в городе наконец-то закончились снегопады, он точно не мог.