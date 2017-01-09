Снежный дозор в Мурманске

Пока мурманчане отдыхали, представители администраций городских округов боролись с нерадивыми управляющими компаниями, которые на новогодних праздниках к своим обязанностям относились халатно.

Во двор дома № 1/3 на улице Шмидта в самый разгар новогодних праздников нагрянула комиссия городской администрации с представителями горсовета. Несмотря на сильные морозы, проверять работу управляющих компаний необходимо, так как у горожан ещё свежи последствия предновогодних снегопадов, когда городские дворы буквально завалило сугробами.

- Первые впечатления несравнимы с тем, что мы видели неделю назад на улице Крупской, отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя городского Совета депутатов город Мурманска. - Видно, что двор систематически убирается, подъездные пути везде расчищены.

Двор на проспекте Кирова стал следующей остановкой комиссии. Контраст разительный: на подъездных путях заледеневшая колея, контейнерная площадка завалена мусором...

- Здесь мы видим неудовлетворительную работу управляющей компании, которые постоянно требуют от жильцов, чтобы они в стопроцентном объёме оплачивали коммунальные услуги, - отметил Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов города Мурманска, - поэтому и жильцы имеют право в полном объёме получать услуги в любое время года, в том числе и зимой. У нас в заполярном городе в тариф входит расчистка придомовой территории, тротуаров и проезжей части до асфальта. Я хотел бы об этом ещё раз напомнить управляющим компаниям.

Уборку дворов областного центра комиссия городской администрации контролировала все новогодние праздники. Несмотря на то что работа управляющих компаний зачастую не дотягивает и до оценки «удовлетворительно», проверяющие отмечают, что позитивные подвижки всё же есть.

Нерадивых руководителей управляющих компаний уже в ближайшие дни ждут новые предписания и штрафы за халатное отношение к своим обязанностям.