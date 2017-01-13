Снежный ком проблем

Сегодня в рейд по проверке работы управляющих компаний отправились сотрудники управления Октябрьского округа и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Чистить проезд возле дома – не единственная обязанность управляющей компании. Жильцы дома вправе требовать полной чистоты на всей придомовой территории. Доступ к газовым колонкам должен быть свободен, не говоря уже о детских площадках. Но увы, как показывает практика, сейчас, чтобы добраться до качелей, ребятам приходится пробиваться сквозь толщу снега метровых сугробов.

- Наличие огромных снежных масс весной приведет к сильному таянью, паводковые воды могут пойти в подвалы, - говорит Павел Воронин, начальник отдела взаимодействия со структурами ЖКХ Управления Октябрьского округа. – А это может привести к разрушению железобетонных конструкций, что опасно для технического состояния зданий.

Горы снега свалены не только во дворах жилых домов, но на территориях возле магазинов и гипермаркетов. Проехать на автомобиле можно, но правила благоустройства нарушены, так как собранный снег необходимо вывозить и утилизировать, а не хранить до весны.

- Это территория юридического лица, а по правилам благоустройства территории, на ней не допускается складирование снега в таком объёме. Это явное нарушение, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Я думаю, что администрация округа составит протокол, а владелец этой территории будет наказан. Но цель наша, я всегда говорю об этом, не наказать, а приводить в порядок город.

Найти нарушения в работе управляющих компаний несложно, куда трудней добиться, чтобы эти замечания были устранены. Поэтому жаловаться на бездействие коммунальщиков надо не только в управления округов, но и в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.