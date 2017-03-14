«Собачий вопрос» рассмотрели на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

25,5 миллиона рублей на отлов и содержание бездомных животных было перечислено муниципальным образованиям региона в 2016 году. О том, на что они были потрачены, и каких результатов удалось достичь, говорили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Как прозвучало во время совещания, в целом в 2016 году было отловлено около 8000 животных, это почти на 800 больше, чем в 2015-ом. На сегодняшний день стоимость услуги на отлов одного бездомного четырехлапого выросла почти вдвое – до 6,5 тысячи рублей. В связи с этим на этот год предусмотрено увеличение объёма субвенций муниципалитетам до 54,5 миллиона рублей.

- В соответствии с утвержденным планом комитетом проведены проверки 17 администраций муниципальных образований по исполнению ими переданных полномочий, - отметила в своём докладе Виктория Гомерова, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области. - В результате главам администраций было указано на необходимость приведения условий муниципальных контрактов в соответствие с действующим законодательством, а также усиления контроля деятельности организаций-исполнителей подрядчика.

На территории Мурманской области работает 9 организаций, чья деятельность непосредственно связана с отловом и содержанием безнадзорных животных. В 2016 году специалисты комитета по ветеринарии провели 10 проверок этих компаний, общий размер штрафов составил 76 тысяч рублей.

В ходе совещания было отмечено, что, несмотря на грамотно построенную работу по отлову, проблемы с бездомными животными есть и в Мурманске – особенно, на территории портов. Решить их можно лишь совместными усилиями центра временного содержания животных, который занимается отловом, и городских властей.

- То, что касается портовой зоны, там ситуация, действительно, сложная, - отмечает Алексей Лыженков, первый заместитель главы администрации г Мурманск. - Но кроме портовой зоны у нас есть ещё проблемы с гаражными кооперативами, с нашей промышленной зоной. Есть территории, куда мы не можем попасть.

- Давайте их соберем где-то на одной площадке, например, на заседании противоэпизоотической комиссии, или какой-то другой, заслушаем представителей этих предприятий, - заметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. – Я уверен, что руководители поддержат нас в том, чтобы оказать содействие в борьбе с этими безнадзорными животными.

Первый заместитель губернатора поручил комитету по ветеринарии внимательно проанализировать работу по отлову безнадзорных животных за первое полугодие 2017 года и доложить о результатах.