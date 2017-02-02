Социальная поддержка в Мурманской области станет ещё более адресной

Она будет направленна только на тех, кому это действительно необходимо. А молодые семьи, которые сомневаются, заводить ребёнка или нет, могут получить дополнительную финансовую мотивацию от регионального правительства. Эти темы стали основными во время рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым.

В этом году на социальную сферу, в том числе и поддержку населения областное правительство потратит значительные средства - 12 миллиардов рублей. Но чтобы сэкономить бюджетные средства ещё, в 2016 году власти ввели фиксированный размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. Ранее ЕЖКВ зависела от многих факторов, например, от площади квартиры и количества прописанных в ней людей.

- Я понимаю, что будет определенная негативная составляющая. Тот, кто выиграет, тот, не будет нигде об этом говорить, а тот, кто проиграет несколько рублей, он обязательно об этом заявит, - заметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области.

Всё чаще в правительстве говорят об адресной поддержке. Идея проста, помогать только тем, кто действительно в этом нуждается. Например, работающие пенсионеры, по мнению чиновников, должны претендовать на льготы пропорционально своему доходу.

- Мы должны поддержать того, кто находится в тяжёлом положении и все силы направить на эту категорию людей, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но её нужно, прежде всего, выявить. Эту работу вы будете продолжать, как бы она сложна не была. Нам придётся работать на адресность.

Новые принципы мер поддержки никак не могли повлиять на демографию в нашем регионе, но в прошлом году уровень смертности в регионе превысил уровень рождаемости. Для Мурманской области, в которой отмечается значительный отток населения и снижение количества женщин репродуктивного возраста, эту новость вряд ли можно считать позитивной. Единственные, кто показал положительную статистику роста, это многодетные семьи, которых в нашем регионе около 6 тысяч.

- За последние годы мы рождаемость повышали за счёт рождения третьих и последующих детей, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Эта линия идёт неуклонно вверх, это следствие майских указов президента и тут комплекс мер поддержки многодетных, кто бы что ни говорил, работает.

Рождения первого ребёнка сегодня приходится на 28-30 лет. Это, прежде всего, связано со значительными финансовыми рисками, которые молодые семьи могут понести, когда работающая молодая мама будет, как минимум год, заниматься исключительно воспитанием ребёнка. Сегодня областное правительство прорабатывает комплекс мер поддержки молодых родителей.

- Та, поддержка которая существует, безусловно, недостаточна. Нагрузка ложится на молодого отца, у которого тоже не такая высокая заработная плата, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это останавливает людей и заставляет будущих мам откладывать решение о рождение ребёнка на более позднее время.

Мотивировать молодых мам в первую очередь планируется финансово, но рассматриваются и другие дополнительные к материальным стимулам варианты поддержки, например, тем, кто родит до 25 лет, власти могут подарить абонементы в спортзал или филармонию. Такая поддержка наверняка придётся по душе современным городским жителям.