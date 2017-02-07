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День за днём с «Арктик-ТВ»07.02.17 19:30

Социальная программа «Городская карта поддержки» продолжает расширяться

К этому проекту присоединилось ещё несколько участников. В том числе одна из стоматологических клиник Мурманска, которая и до этого уже предоставляла ряд льгот для пенсионеров.

Когда есть выбор – это всегда хорошо, как минимум потому, что компании, занимающие смежные рыночные ниши, конкурируют между собой и вынуждены бороться за клиентов. Тоже касается и стоматологических клиник, ведь пациенты выбирают по принципу - лучше и дешевле. В выгодном свете смотрятся те медицинские учреждения, в которых работают социальные программы в том числе «Городская карта поддержки».

- Я давно пользуюсь услугами этой поликлиники, но была приятно удивлена, что здесь есть ещё и пенсионерам скидка 10%, - рассказывает Людмила Ковалева, пациент стоматологической клиники. - В наше тяжёлое время пенсионерам это существенно. Если проводишь протезирование на 20 тысяч рублей, то 2 тысячи получается скидка.

Социальный проект действует в Мурманске с 2011 года. С тех пор число участников, предоставляющих скидки владельцам карт, увеличивается. А с этого года получить скидки могут и новые категории граждан, например. почётные доноры и ветераны труда.

- Теперь мы вступили в программу «Городская карта поддержки», поэтому мы будем предоставлять скидки на терапию и хирургию в размере пяти процентов, - рассказывает Татьяна Елпанова, директор стоматологической клиники «Дента». - В прошлом году у нас было 8060 ортопедических нарядов, из низ 90% - это пенсионеры.

Городскую карту поддержки используют около 30 тысяч жителей города. Благодаря участию в проекте одного из банков, с конца прошло года карта может выполнять ещё и платежные функции. Впрочем, пользоваться такими возможностями вовсе не обязательно, хотя продвинутые держатели смогут переводить на свой счёт зарплату или пенсию, а так же расплачиваться этими средствами в магазинах. 

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