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День за днём с «Арктик-ТВ»28.02.17 19:30

Согласовывать – утверждать? Вот в чём вопрос для депутатов облдумы

Депутаты Мурманской областной думы провели первое после февральских праздников заседание. В повестке дня у народных избранников 35 вопросов. Среди них, в том числе, и утверждение кандидатуры будущего уполномоченного по правам предпринимателей в статусе госслужащего.

У депутатов Мурманской областной думы сегодня выдался напряжённый рабочий день. На повестке - 35 вопросов, спектр – широкий: от социальных тем и организационных моментов работы, до вопросов государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.

- Мы все хотим, чтобы наш регион развивался, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. – На инвестиционный форум, который проходит в эти дни в Сочи, как мы видим, приехали представители всех регионов. На нём рассматривались вопросы привлечения инвестиций. Я думаю, что приход новых инвестиций в Мурманскую область даст дальнейший толчок нашему региону.

В числе прочих, народные избранники рассмотрели вопрос о новом статусе уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области. Напомним, что с этого года бизнесомбудсмена решили приравнять к госслужащему. Разногласия в депутатском корпусе разгорелись в связи с тем, а кто же должен назначать уполномоченного: дума или губернатор.

- В 51-ом субъекте РФ уполномоченного назначает губернатор, депутаты заксобрания - в 23 субъектах, - приводит статистику по этому вопросу Максим Белов, депутат Мурманской областной думы. - Губернаторами, по согласованию с заксобранием региона - в 10 субъектах. Моё личное мнение, как председателя комитета, дума должна только согласовывать кандидатуру. Должность уполномоченного относится к исполнительным органам власти. Я уже не раз говорил, что это мостик между губернатором и бизнесом. Поэтому, считаю, что та форма, которую я предлагаю в своих поправках, будет правильная. А именно, когда мы согласовываем, а губернатор назначает.

За утверждение бизнесомбудсмена думой выступала фракция КПРФ, но её представители оказались в меньшинстве. Большинство народных избранников решило, что назначать уполномоченного по правам предпринимателей должна всё-таки губернатор, а областной парламент - лишь согласовывать кандидатуру. А кто займёт эту должность, станет известно уже в этом месяце.

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