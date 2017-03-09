Сотрудничество в Арктике может привести к оттепели на международной арене - Сёрен Эсперсен

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин сегодня встретился с делегацией Комитета по внешней политике парламента Дании. Датская делегация прибыла в Мурманск, чтобы обсудить варианты возможного международного сотрудничества.

Развитие Арктических территорий всё ещё остаётся одной из главных тем международной политики. Мурманск, как ворота в Арктику, постоянно посещают иностранные делегации. Представители Комитета по внешней политике парламента Дании приехали в столицу Заполярья впервые для того, чтобы наметить возможные сферы будущего сотрудничества. С российской стороны в рабочей встрече участвовала группа министров под председательством заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина.

- Мы регулярно проводим конференции на арктическую тематику, а также участвуем в подобных мероприятиях в России и за рубежом, - отметил Роман Дурягин, заместитель губернатора Мурманской области. - В начале текущего года наша делегация успешно провела переговоры во время Тромсё-Киркенесской конференции.

Глава делегации Дании Сёрен Эсперсен подчеркнул, что, несмотря на прохладные отношения странами Западной Европы и Россией, сотрудничество в Арктике может стать переломным моментом, с которого на международной арене начнётся оттепель. В Мурманске датчане намерены обсудить перспективы использования новых судоходных маршрутов в Арктике, их влияние на гражданское, военное судоходство и экологию.

- Дания входит в состав пяти стран Арктического региона, - заметил Сёрен Эсперсен, председатель Комитета по внешней политике парламента Дании, - также как и Канада, Россия, США и Норвегия. Поскольку сотрудничество между этими странами в рамках Арктического совета успешно развивается, то мы решили, что для его продолжения и расширения нам необходимо посмотреть, как обстоят дела в Арктическом регионе, в частности у России и Норвегии.

Международный тур делегации Комитета по внешней политике парламента Дании стартовал 6 марта. За это время делегация уже посетила норвежские Осло и Киркенес.