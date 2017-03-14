Сотрудники ФСБ по Мурманской области задержали экстремиста

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий бойцы регионального ФСБ задержали гражданина Узбекистана, 1984 года рождения, зарегистрированного по месту пребывания в городе Кола Мурманской области. Ранее службой национальной безопасности Республики Узбекистан этот гражданин был объявлен в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного статьёй 244 узбекского Уголовного кодекса – создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских и иных запрещенных организациях.

Задержанный доставлен в полицию с целью экстрадиции на родину.