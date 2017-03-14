День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.17 19:30
Сотрудники ФСБ по Мурманской области задержали экстремиста
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий бойцы регионального ФСБ задержали гражданина Узбекистана, 1984 года рождения, зарегистрированного по месту пребывания в городе Кола Мурманской области. Ранее службой национальной безопасности Республики Узбекистан этот гражданин был объявлен в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного статьёй 244 узбекского Уголовного кодекса – создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских и иных запрещенных организациях.
Задержанный доставлен в полицию с целью экстрадиции на родину.
Комментарии
Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 552 человека
-Скоро в эфире22:00«В ритме сердца». Художественный фильм (16+)23:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00Специальный репортаж (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году 23% россиян хранили сбережения в наличной формеЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всего-PRO ВалютуКурс евро снизился на 52 копейки, доллара – почти на 18 копеекКуда цены на нефть рубль заведут?-PRO ЭнергетикуУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствияНа Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мартаМурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в Кандалакше-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин