Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

В прошедшие выходные автоинспекторы несли службу в усиленном режиме. Вместе с дорожными полицейскими в операции принимали участие бойцы ОМОНа Росгвардии. Полицейскими было выявлено 13 водителей с признаками опьянения. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела за повторное нарушение.

Стоит отметить, что такие операции проводятся в областном центре регулярно. Автоинспекторы напоминают водителям о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде, а также административной и уголовной ответственности.