Спасатели готовы прийти на помощь в любой момент

Всегда придут на помощь! Сегодня состоялось награждение специалистов отдела гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2016 год для мурманских спасателей прошёл относительно спокойно. Офицеры были задействованы в ликвидации пожаров и дорожно-транспортных происшествий. С поставленными задачами помогала справлять новая современная техника.

- Есть ситуации, которые происходят очень редко, но для их ликвидации и устранения их последствий необходимо специализированное оборудование, - отмечает Игорь Осипов, начальник аварийно-спасательного отряда г.Мурманска. – Поэтому было закуплено спецоборудование, например, для извлечения пострадавших из узких мест, таких как колодцы и расщелины. Куплены приборы для защиты органов дыхания в условиях загазованности и задымленности.

Большое внимание в работе спасатели уделяют и подрастающему поколению. Например, налажено тесно сотрудничество с мурманской кадетской школой, в которой были открыты классы МЧС. Для учеников это хороший трамплин для выбора будущей профессии.

- Представители МЧС часто приходят в школу, - отмечает Анастасия Бурак, старшая вожатая кадетской школы. – Они проводят различные уроки, участвуют в совместных мероприятиях по пожарно-прикладному спорту, проводятся соревнования и занятия. Ребята, которые идут в класс МЧС, уже знают, что хотят связать свою жизнь с этими структурами.

Служба «112» - это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Влиться в общероссийскую структуру сейчас задача номер один для специалистов из отдела по ГО и ЧС администрации Мурманска.

- Для этого у нас на площадке повседневного управления уже созданы и начали функционировать в тестовом режиме два рабочих автоматизированных места, - рассказал Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации г.Мурманска. – Наши операторы уже взаимодействует со специалистами по линии «112».

Планируется, что будет создан Центр обработки вызовов, сотрудники которого будут распределять поступившие звонки в соответствующие силовые структуры.