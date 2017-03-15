СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Есть такая профессия… Учить детей

Сейте разумное, доброе, вечное… Эти строки, рожденные 140 лет назад, не теряют актуальность и сегодня. Имена наших учителей, тех самых «сеятелей», мы проносим через всю жизнь. Ведь во многом именно педагогам мы обязаны нашим воспитанием, мировосприятием, кругозором и даже характером. И за это им низкий поклон.

В Мурманске подвели итоги сразу нескольких профессиональных педагогических конкурсов. Большая их часть из них проводилась в начале года, но до последнего момента организаторы держали в секрете информацию о том, кто же победил. Результатов ждали с нетерпением и учителя, и ученики, и родители. И, наконец, тот самый – волнительный и торжественный момент наступил. В зале участники конкурсов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства», «Педагогические надежды».

«Педагогические надежды» - конкурс для молодых представителей профессии. Многие из них в педагогике делают только первые шаги, но наверняка знают, как привлечь внимание ребёнка и удержать его интерес. «Как минимум, это интерактивные доски. Дети в восторге, когда они передвигают буквы, выполняют задания, - рассказывает Анна Нефёдова, учитель начальных классов школы № 5 (г.Мурманск). - Это делает весь урок успешным».

За начинающих педагогов болеют и более опытные коллеги, ведь перед ними не только будущая смена, но и бывшие их ученики.

«Педагогические надежды» открывают сейчас целую череду педагогических конкурсов. Это «Педагогические надежды», «Сердце отдаю детям», «Уроки педагогического мастерства», «Учитель города» и «Учитель здоровья», - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск). - Но, безусловно, для всех организаторов и руководителей школ именно «Педагогические надежды» - самый трепетный день, потому что на сцену выходят молодые специалисты, а это вчерашние наши выпускники».

С каждым годом учителей, желающих попробовать свои силы в этом проекте, становится больше. Молодым представителям профессии урок приходится вести не только в чужой школе, классе и с незнакомыми детьми, но ещё и под чутким присмотром жюри, которое обычно следит за процессом с задних парт.

- Очень было волнительно и на самопрезентации, и на уроке, - признаётся Анна Нефёдова, учитель начальных классов школы № 5 (г.Мурманск). - Очень много людей было помимо детей. И так детей сейчас много в классах, а тут ещё и много зрителей. Очень волнительно, но все справились с этим волнением.

Справиться с волнением каждому участнику помогает и поддержка детей. За любимого педагога держат кулачки ученики, а за воспитателя – дошколята. «Ступеньки мастерства» - конкурс для работников дошкольных образовательных учреждений. «Они за меня все переживают. У меня старшая группа, - рассказывает о ходе конкурса Мария Чернявская, воспитатель детского сада № 122. – Они желали мне победы, они будут очень рады за свою воспитательницу».

Поддержка детей – уже высшая награда, дороже всех дипломов, говорят педагоги. И с радостью слышат подтверждение тому, насколько их труд ценен. Добрые слова – на вес золота. А на фестивале, где подвели итоги профессиональных конкурсов, добрые слова лились рекой.

- На своей шкуре испытал отношение детей к нашей системе образования, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. – Моя семья вместе со мной перебралась в Москву. Вы знаете, что у меня есть две дочери – школьницы. Они пошли в неплохую московскую школу, это школа управления делами президента. Но я вам честно скажу, что они очень часто по вечерам вспоминают те школы, в которых учились в Мурманске. Здесь им было во многом уютнее, а детей, как известно, обмануть невозможно.

Как дети воспринимают учителей – один из главных критериев, который учитывается на всех педагогических конкурсах. Грамматику и математику объяснить мало, а вот привить любовь в учебе, интерес к саморазвитию и моральные принципы – это работа, которую учителя выполняют на каждом уроке, и особенно на классных часах. Это отражено и в названии конкурса классных руководителей общеобразовательных учреждений «Воспитать человека». А педагоги дополнительного образования и социальные педагоги сразились за звание лучшего в своей номинации – «Сердце отдаю детям».

- Если мы говорим про педагогические надежды, то упор здесь делается на проведение соответствующих уроков по той тематике, которая выбрана молодым педагогом, - поясняет Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Если мы говорим про тренеров - преподавателей, то мы понимаем, что это идут внеурочные занятия, которые связаны с системой дополнительного образования детей. «Сердце отдаю детям» - здесь оценивается труд классных руководителей, директоров по воспитательной работе. Абсолютно разный категории участников и критерии оценок. Но результат один - это вклад в развитие наших детей.

Несмотря на то, что большинство учителей – женщины, среди лауреатов есть и представители сильной полвины человечества. Одним из победителей конкурса стал Максим Шишов, учитель ОБЖ из мурманской школы № 49. Свой предмет он считает сугубо практическим. Учить детей беречь себя и близких – задача важная. Если здесь и решают задачи, то в отличие от теоретической алгебры или геометрии, они взяты из жизни, и с ними сталкивается каждый. На уроках Максима Шишова дети узнают, как правильно оказать первую помощь, что делать при ДТП. Сам педагог говорит, что стоит только подать информацию в чуть более интерактивном виде и внимание детей обеспечено. Тему конкурсного урока преподаватель ОБЖ выбрал одну из базовых - «Средства индивидуальной защиты».

- Противогазы мы не мерили, но смотрели, какие средства защиты бывают. Бывают противогазы двух типов – фильтрующие, ест изолирующие, - рассказывает Максим Шишов, преподаватель ОБЖ средней школы № 49 г.Мурманска. - Я могу провести урок в 45 минут. Есть у нас и наглядное пособие.

Хороший педагог – всегда пример для подражания. И Юрий Талых тому подтверждение. На чемпионате мира по натурбану в Румынии он завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и стал бронзовым призером в командных заездах. Теперь учитель физкультуры не только любимый преподаватель, но гордость школы и города. «Борьба была довольно таки сложная, - делится своими впечатлениями Юрий Талых, учитель школы № 50 г.Мурманска. - Когда начались только тренировочные заезды, то уже после них я шёл в тройке лидеров, потом была командная гонка, в которой наша команда заняла третье место, а в личном первенстве – у меня второе место».

Высокий статус рабочие обязанности не отменяет, напротив, способствует большей мотивации у подопечных. Да и сам Юрий строит педагогическую работу так, что почти все его ученики занимаются спортом, приветствуют здоровый образ жизни и дополнительные физические нагрузки.

Кстати, в своем звездном январе Юрий стал не только призером Чемпионата мира, но и отцом двойни.

Спортивных и интеллектуальных талантов в Мурманске много. Одни педагоги завоевывают медали, другие не только в совершенстве владеют своим предметом, но и готовят будущую смену. Да так, что знаниям учеников многие взрослые позавидуют. Блеснуть ими школьники смогли во время турнира «Что? Где? Когда?», который состоялся в мурманской школе № 5 и был посвящен истории Великой Отечественной войны.

Игорь Ступаков, учитель истории, именно он составил для игроков нелегкие вопросы, говорит, что готовиться к таким турнирам за пару дней бессмысленно: уровень образования подростков, в первую очередь, результат воспитания и обучения. Плоды правильного подхода – хорошее знание истории и желание продолжать заниматься ею после окончания школы. «Вопросы не имеют своей целью и задачей проверить знания детей по конкретной тематике, - говорит Игорь Ступаков, учитель истории. - Здесь элемент состязательности весьма относителен. Главным образом, вопросы должны научить детей узнавать что-то новое, о чем они раньше не знали, где-то подтвердить свои знания, проникнуться духом тех лет».

- Это довольно интересная игра. Ты больше работаешь даже не головой, не знаниями. Это командная игра, - говорит Роман Косаревский, ученик 11 «Б» класса, участник команды «Ступаковцы». - Нужно собирать разную информацию, а капитан уже делает из этой информации выводы. Вопросы больше связаны с логикой.

Такие турниры не только расширяют кругозор, но и учат работать в команде. Кто победит – не столь важно, куда интереснее найти ответ и показать себя.

Спорт, история или медицина. В какой плоскости работать после учебы многие школьники уже определились. А убедиться в том, что выбор сделан правильно, помогают экскурсии на предприятия. Большинство старшеклассников, пришедших в муниципальную стоматологию, мечтают получить медицинское образование, а кто-то уже планирует стать стоматологом.

В кабинете зубного врача хотя бы раз в жизни был каждый из них, но в этот день у школьников появился шанс посмотреть на работу врачей с другого ракурса. От возможности почувствовать себя стоматологом Арина Крылова приходит в восторг, девушка ещё до ознакомительного визита в клинику определилась с выбором профессии, а вот её подруга Анастасия пока сомневается. Но что точно объединяет одноклассниц, так это их желание учиться в Петербурге.

В Мурманских клиниках работают опытные врачи: хирурги, ортодонты, терапевты со стажем порой превышающим 40 лет. А вот молодые люди, получившие диплом медицинского вуза, в родной город возвращаются не все, печально, но эта тенденция характерна для всей врачебной сферы. Такие экскурсии пока редкость и, чтобы не говорили о современных школьниках, дети произвели на специалистов хорошее впечатление и подарили надежду на следующий визит, правда, в другом статусе – молодого специалиста.

Не лежит душа к медицине – можно пойти в журналисты. О секретах мастерства и непростой профессии учащимся мурманской школы № 5 рассказал главный редактор, пожалуй, самой народной газеты «Вечерний Мурманск». Журналистский клуб «Креатор» появился на базе социально-гуманитарного класса только в этом году. Большинство его участников девушки. Вероятно, молодые люди, которые здесь в меньшинстве, не хотят связывать судьбу со сложной редакционной работой, поэтому в «поле» с блокнотом, ручкой или микрофоном не рвутся. Ну а тем, кому это интересно, а таких оказалось немало, стараются познавать азы профессии и даже снимают собственные видеосюжеты. Последний выпуск был посвящен 23 февраля.

Первый вопрос, который задали будущие журналисты редактору газеты «Вечерний Мурманск»: «Как правильно вести себя во время интервью, чтобы разговорить собеседника?» На него опытный корреспондент, не растерявшись, ответил: «Лучше готовиться к предстоящему диалогу». И пригласил учеников на практику в газету, только во время работы можно узнать все тонкости профессии и перестать с дрожью в коленках, думать об очередном материале.

- Ребята занимаются журналистикой в рамках школы, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Это хорошо, но кто ещё им даст шанс прийти и попробовать себя. Это будет хороший опыт и для них и для нас. Мы их попробуем научить, а они попробуют себя в этой профессии.

Уже 15 лет в школе существует и собственное издание. Газету «Пятёрочка» стараются издавать каждый месяц. Над её содержанием работают сами ученики. Основные темы материалов, конечно, связаны со школьной жизнью. Но особенно руководство учреждения гордится документальным фильмом, ленту которого сняли во время эко-экспедиции по Беломорью ещё в 1997 году. Тогда монтировать отснятый в образовательном походе материал было намного сложнее. «Если говорить о фильмах, то у нас в школе богатая история. Ещё в 1997 году фильм, снятый во время экспедиции по Беломорью на Всероссийском конкурсе занял первое место, мы получили грамоту за подписью Ролана Быкова, - рассказывает Ирина Ускова директор школы № 5 г.Мурманска.

Журналисты, медики, учёные, менеджеры, строители, экономисты – всё это будет потом, а пока они только ученики. А значит, ещё рядом те, кто научит, подскажет, даст совет. Впереди самостоятельное плавание, а каким оно будет, во многом зависит от знаний, полученных в школе, и от тех, кто дал эти знания.