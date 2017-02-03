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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Игра в снежки между политиками характерна не только для Мурманской области

Количество осадков, выпавших за первые две декады декабря в Мурманске, приблизилось к отметке 93 сантиметра, что составляет 250% от климатической нормы и является рекордом, перекрывшим показатель 1952 года. Как поясняют синоптики, обильные снегопады, продолжившиеся и в январе, связаны с изменением климата и частой сменой циклонов. Удивительным образом погодная аномалия сказалась и на изменении климата политического в нашем регионе…

Наш город знавал и не такие снегопады. Например, Мурманск утопал в сугробах и при мэре Михаиле Савченко и при Сергее Субботине, а во время инаугурации Алексея Веллера в 2010 году город завалило по самое не хочу!

Испытывает север на прочность и нового главу Дмитрия Филиппова с той только разницей, что вину за природную аномалию сразу же попытались возложить на отсутствующего сити-менеджера, а ситуацию с уборкой снега быстренько окрестили коллапсом исполнительной власти.

И где у нас Андрей Сысоев? А давайте его отправим в отставку, или нет, лучше к Деду Морозу… Нагнетала обстановку интернет-площадка типа «СеверПост», но самое интересное, что её воплям вторили люди в погонах. Оказалось, что даже начальник УМВД России по Мурманской области генерал Игорь Баталов - большой специалист по уборке снега – на своей итоговой пресс-конференции  позволил себе давать дельные советы топ-менеджерам: «Я поддерживаю вопрос «СеверПоста», который отослал Андрея Ивановича Сысоева, чтобы он в Рованиеми съездил в командировку и посмотрел, как организована работа в Финляндии. Если там есть чему поучиться, то надо ехать и учиться, а не только ездить туда на встречу Нового года и встречу с Санта Клаусом».

Нашим полицейским тоже неплохо было бы поучиться у западных коллег отличать фейковые площадки от новостных агентств и озадачиться коммунальными проблемами, если с преступностью в Заполярье уже покончено. А в том, что Европа нам поможет, мы даже не сомневаемся. В 2012 году и в 2010 году Финляндия точно так же утопала в снегу. Нынешней зимой похожая картина наблюдалась и в Польше, и в Австрии… В Венгрии владельцам авто приходится выкапывать свое имущество из сугробов. В нидерландском аэропорту Схипхол не успевали «отогревать» лайнеры, в Германии следствием обледенения и снегопадов стали пробки в городах и на трассах. В Испании штормило, а  в Италии снегопады сопровождались наводнениями.

Вьюжило и во Франции, и в Британии … Обмен опытом возможен и приветствуется.

А уж кто действительно в Заполярье не справился с новогодними снегопадами, так это аэропорт «Мурманск», который точно не входит в зону ответственности муниципальный градоначальников. Это скорее вотчина областного Министерства транспорта, поэтому и разбор «полётов» устраивали на оперативке у губернатора.

Так, может, прикажете главу регионального Минтранса Дмитрия Соснина тоже к Йолопукки отправить? Финский Санта-Клаус кстати регулярно проводит в аэропорту Хельсинки мастер-классы по расчистке взлётно-посадочных полос. Вы думаете, что тамошние транспортники всегда справляются со стихией?

Зачем далеко ходить, давайте посмотрим на Центральную Россию - картина аналогичная. Сюжет везде один и тот же, с той только разницей, что в Мурманске машины скорой помощи не бодались с автолюбителями и вовремя приходили на помощь к пациентам, а трактора не травмировали случайных прохожих ковшами. Да и мурманчане не устраивали драк во дворах во время уборки снега, как это было, например, в Уфе.

Нет, у нас тоже махали кулаками,  но все больше виртуально. Неожиданно удар ниже пояса нанесла сити-менеджеру Андрею Сысоеву депутат областной думы, активистка народного фронта Лариса Круглова, обвинившая главу администрации Мурманска чуть ли не «в бегстве со снежного поля боя».

Для справки: Лариса Круглова работала с Андреем Сысоевым в третьем созыве мурманского горсовета целых пять лет и наверняка хорошо с ним знакома. Могла напрямую уточнить у Андрея Ивановича причину, по которой он ушёл в отпуск зимой. Мало того, её избирательный округ территориально это не толь ко Кольский район и часть Первомайского округа Мурманска, так что по идее, она должна плотно работать с мэрией в интересах горожан, а не искать крайних. А  статус члена ОНФ и мандат депутата облдумы позволяют Кругловой делать запросы и получать ответы на все свои вопросы.

А в итоге защищать честь и достоинство главы администрации областного центра пришлось бывшему мэру,  депутату Госдумы Алексею Веллеру  в ходе очередной региональной недели.

Действительно некрасиво получилось. Выходит, что у сити-менеджера персональная ответственность за уборку снега - умри, но город почисти. Не больничных, ни отпусков. А ОНФ порой выступает исключительно обезличенным фронтом, прячась за красноречивыми словами, указывая на недостатки.

Критики лукавят, утверждая, что такого снегопада в Мурманске отродясь не было, что Сысоев сбежал с поля боя.

Единственное что должно хоть как-то успокоить мурманчан, так это то, что  игра в снежки между политиками характерна не только для нашего областного центра. Подобные зимние забавы наблюдали в администрациях областных и региональных по всей стране - Воронеж, Тверь… Губернаторы ставили мэрам двойки, мэры журили сити-менеджеров. Граждане поочередно собирали подписи за отставку, то главы региона, то градоначальника, не сильно разбираясь, где заканчивается зона ответственности одних, и начинается зона ответственности других.

Агентства фейковых новостей, пользуясь непогодой, обычно повышают свой трафик, а доморощенные блоггеры на «Ютубе» зарабатывают себе лайки и подписчиков. Осталось только добавить «Жесть смотреть до конца!»

И уже непонятно, что больше раздражает людей: колея, гололед, пурга снежная или пурга информационная. Главное, можно ли назвать случившееся в городе коммунальным коллапсом, или это симптомы совсем другой болезни?

А знаете, ведь снег растает, Андрей Сысоев пойдёт на поправку и вернётся в строй, новый мэр Дмитрия Филиппов, отчитываясь о первых 100 днях работы, наверняка вспомнит и своё первое испытание на прочность снегопадами. Все пройдёт, только неприятный осадочек останется. Да, снег мы пока не научились убирать, как хотелось бы, но и политическую борьбу ведём варварскими способами, наклева ярлыки и фейки, а по-русски, сочиняя небылицы.

Продолжение следует.

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