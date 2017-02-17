День за днём с «Арктик-ТВ»17.02.17 21:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Театр драмы, или Ларису Круглову поросят выйти на сцену
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-Нам интересно Ваше мнение13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 415 человек
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