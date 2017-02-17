СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Театр драмы, или Ларису Круглову просят выйти на сцену

13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?

О президенте только хорошее или ничего

Президента надо защитить от нападок злобных журналистов

Прочь грязные руки от нашей чести и достоинства!

Огласите весь список покусившихся на нашего президента

А действующие законы в защите президента РФ не помогают?

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