Спецкласс для изучения Правил дорожного движения открыли в гимназии № 8

Одним из новых направлений в мурманских школах постепенно становится изучение Правил дорожного движения. В одной из гимназий заполярного центра открыли класс по углубленному изучению школьниками ПДД.

Вычитать и умножать, а ещё правильно переходить дорогу и обращать внимания на сигналы светофора учат в заполярных школах. В гимназии № 8 открыли новый спецкласс для учеников, где будут проводить углубленное изучение Правил дорожного движения.

- Это уже девятый интерактивный класс. Муниципалитет продолжает работу в этом направлении и с удовольствием открывает всё новые и новые классы, - отметил Дмитрий Филлипов, глава муниципального образования г.Мурманск, во время открытия спецкласса.

Кабинет для изучения ПДД оснащён современным учебным оборудованием: интерактивные пособия, настольные игры, макеты перекрестков. Всё это для того, чтобы наглядно продемонстрировать детям основные правила поведения на дорогах.

Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска, отмечает: «В 2016 году ДТП по вине детей было совершено меньше, чем в 2015-ом. В прошлом году таких случаев было 15, а с учетом того, что в городе Мурманске всего 29 тысяч школьников, то мы считаем, что это как раз результат, в том числе, и работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Совместная работа с ГИБДД организована уже во многих учебных заведениях. Профилактические акции, месячники безопасности, конкурсы и соревнования помогают детям освоиться на дорогах. Кроме того, созданы отряды юных инспекторов, в которые входят почти полсотни мурманских школьников.

- Дети будут учиться тем навыкам, которые необходимы им, - отмечает Александр Усс, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области. - Они должны быть, по крайней мере, подготовлены к участию в дорожном движении, к походу домой, к тому, что он будет велосипедистом или кататься на роликах.

В Мурманске продолжается реализация проекта «Дорога в школу», в рамках которого отремонтировали почти сотню подъездов к социальным учреждениям города. Для безопасности юных северян в прошлом году установили 16 светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах вблизи школ и гимназий.