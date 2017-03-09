СПЕЦРЕПОРТАЖ: Городская газета меняется вместе с мурманчанами

Каждое средство массовой информации – будь то телеканал или газета – живёт своей особой жизнью. Журналисты, редактор, верстальщики… Диктофоны, блокноты, компьютеры… Планерки, задания, актуальные городские темы. Из этого состоит жизнь городской газеты столицы Заполярья «Вечерний Мурманск». Хотя не только из этого. Есть ещё одна важная составляющая часть – читатели. Без них газеты бы не было.

Скажи, кто твой друг, я скажу кто ты. У газеты «Вечерний Мурманск» друзей множество. Кто это? Увлекающиеся, интересующиеся жизнью города, творческие, политически подкованные люди. Каждый из них для редакции важен. А потому и существует «Клуб друзей «Вечёрки». В нём читатели и авторы могут встретиться и обсудить ту или иную тему, по-дружески поговорить за кружкой чая. Накануне клубу исполнилось 6 лет, а на день рождения собрались все самые преданные подписчики газеты.

- Я из газеты узнаю новости из жизни города. Здесь есть темы и экономические, юридические и спортивные, и материалы по «прямой линии», и многое-многое другое, - рассказывает о любимой газете Рамазан Ишкиняев, старейший читатель газеты «Вечерний Мурманск». - Особенно она стала ближе и роднее, когда я вышел на пенсию. Было много свободного времени, стал участвовать во многих конкурсах, проектах издания.

За несколько десятков лет работы «Вечерний Мурманск» стал семейной газетой. Интересно, что многие горожане росли вместе с «Вечерним Мурманском». «С «Вечёркой» я в первый раз познакомилась в три года, когда мама меня записала для участия в конкурсе по поводу поездки к Деду Морозу. Так я научилась с помощью «Вечёрки» читать, - вспоминает Елизавета Кравченко, читатель газеты «Вечерний Мурманск». - В пять лет я уже бегло читала с помощью «Вечёрки».

Волшебство и сказка – это то, чем «Вечерний Мурманск» старается разбавить рабочие будни. Новости, происшествия, политические события, самая свежая и актуальная информация важны, но ведь должна быть и частичка праздника.

- У нас в редакции происходят даже какие-то нереальные рождественские истории, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Например, Анну сегодня здесь встретил. Когда-то много лет назад, когда я ещё был начинающим журналистом, мы с Анжеликой Ковалёвой облачались по вечёркинской традиции в костюм Деда Мороза и Снегурочки и пошли по квартирам мурманчан, чтобы поздравить их с праздником, потом делали об этом репортажи в газете. Вот, оказывается, Анна - одна из тех, в чью квартиру мы когда-то вломились.

Анна на то время «Вечерний Мурманск» уже выписывала. Причём, газету читала по традиции, заложенной ещё её родителями. Женщина уверена, что издание будет таким же верным другом и её подрастающему сыну. «Мы участвовали в многочисленных конкурсах, викторинах, фотоконкурсах, - рассказывает Анна Светкина, читатель газеты «Вечерний Мурманск». - Не всегда у нас были победы, главное – участие».

Вопреки мнению, что молодые люди печатные издания не читают, среди друзей «Вечёрки» немало и молодёжи. У каждого из них есть своя особая история о первом знакомстве с газетой. «С «Вечёркой» я в первый раз познакомилась в три года, когда мама меня записала в конкурс по поводу поездки к Деду Морозу, - вспоминает Елизавета Кравченко, читатель газеты «Вечерний Мурманск». - Так я научилась с помощью «Вечёрки» читать. В пять лет я уже бегло читала с помощью «Вечёрки». Это благодаря ей».

На встречу «Клуба друзей» пришли около трёх десятков читателей «Вечернего Мурманска». Под звуки баяна они хорошо провели время за весёлым чаепитием, обсудили вопросы развития и обновления газеты и, конечно же, рассказали присутствующим журналистам о том, какие темы в будущем им было бы интересно прочитать на страницах любимого городского издания.

Вопреки мнению, что молодые люди печатные издания не читают, среди друзей «Вечёрки» немало и молодёжи. И у каждого своя история знакомства с газетой, свои любимые материалы, темы и авторы. У всех читателей есть возможность не только узнавать новое и актуальное, читая городскую газету, и даже не только знакомиться с журналистами и другими читателями в «Клубе друзей Вечерки», но и принимать непосредственное участие в жизни газеты. Это тот самый интерактив, которым могут похвастаться далеко не все печатные средства информации. Тот самый интерактив, который говорит о ценности читателей для издания и готовности редакции идти в ногу со временем.

1 марта не только первый день весны, но и международный день кошек. К этому празднику редакция городской газеты «Вечерний Мурманск» открыла голосование за новый символ издания. Фотография настоящего питомица должна заменить на страницах привычный для читателей издания графический логотип, придуманный художниками ещё в 1991 году.

На тёзку из кинофильма «Гремлины» кот Гизмо похож добродушным, спокойным характером и покладистостью. Своих хозяев, в том числе самую маленькую, кот уважает, любит и поэтому так стойко переносит все связанные с повышенным к нему вниманием невзгоды. «Характер у него спокойный и размеренный, - рассказывает о своём любимце Наталья Измайлова, участник конкурса. – Он обожает рыбу, любит проказничать и играться».

Мурманчане Измайловы фотографию любимца на конкурсную работу в газету «Вечерний Мурманск» прислали ещё в новогодний период. На снимке Гизмо позирует на фоне гирлянд, мишуры и рождественского дерева. Для участия в проекте члены семьи даже написали небольшое стихотворение.

Стать новым живым символом «Вечерки» мог любой усато-полосатый житель северного города. Жители Мурманска прислали в редакцию около 30 фоторабот и столько же историй. «Ни капельки не сомневались за своего питомца, - говорит Яна Ковальчук, участник конкурса. - Рада, что вышли в финал. Надеюсь, что мой котик станет лицом городской газеты».

Кот пусть и графический всегда был символом городской семейной газеты. Его создатель художник Ирина Линова старый логотип нарисовала ещё в далеком19 91 году. Со всеми вариантами и доработками на этот процесс у специалиста редакции ушло не многим больше одного рабочего дня. «Очень быстро получилось, экспромтом, - вспоминает Ирина Линова, художник–дизайнер, фоторедактор газеты «Вечерний Мурманск». - У нас в то время был один сотрудник толковый – кореец Ли. Он и предложил, а давайте придумаем талисманчик для газеты, вот я и быстро его сделала».

О том, что эмблема – боевой котяра в тельняшке должна «уйти» со страниц издания, создатель и журналисты не жалеют. Газета меняется, должен измениться и её символ. Редакционный кастинг прошли 13 котов и 6 кошек, за них и придётся голосовать читателям. Сделать это можно либо на официальном сайте «Вечерки», либо в группе «ВКонтакте».

- Когда есть живой символ и читатели «Вечерки» могут породниться с газетой, отправив своего питомца на её станицы. Шанс победить есть у всех 19 участников, тех, кто вышел в финал, - подвёл черту первой части конкурса Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск».

Как будет выглядеть новая эмблема, какое место на страницах газеты она займёт, коллектив издания пока не раскрывает. Но что точно известно, без поддержки живой символ корреспонденты не оставят. Голосование продлится до 13 марта, а 16 числа станут известны его результаты.

Идея с символом газеты – одна из многих. Руководство издания говорит, что новшества нужны, это запрос общества и требования времени. «Вечерний Мурманск» развивается и меняется, подстраиваясь под интересы современного читателя. А интересов, о чем говорят постоянные письма в редакцию, у них много, как и собственных творческих порывов. Художественные и поэтические таланты среди жителей Мурманска заваливают письмами любимое издание. Кстати, многие новые памятники и арт-объекты установленные в парках и скверах города, созданы по рисункам читателей «Вечерки», которых журналисты называют самыми отзывчивыми и добродушными, ведь не раз они откликались и на призывы о помощи.

- Наша прямая задача, как и любой другой газеты, это информировать население, - говорит Марина Кумунжиева, выпускающий редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Но меня всегда потрясает то, как откликаются люди, когда, например, нужно собрать деньги и кому-то помочь. Перед Новым годом к нам обратился мурманчанин с мелкой просьбой: пожилому человеку нужен был трехпрограммный радиоприёмник, которые выпускали ещё в советские времена. Их сейчас нет в продаже, а его старенький приёмник развалился. И прошло всего три дня и наши читатели нашли такой, а корреспонденты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарили его мурманчанину.

Конкурсы, проекты, добрые дела, и, конечно же, информационная насыщенность. Обозреватель «Вечерки» Екатерина Богданова - один из тех авторов газетных материалов, который не боится выйти в поле, так как перепечатывать сухие факты из пресс-релизов сидя за компьютером в тёплом кабинете, по словам девушки, ей не интересно. Любой пожар или городское происшествие – вот настоящий повод проявить творческие способности. Написать о впечатлениях и переживаниях очевидцев, эмоциях людей и пропустить их через себя, по её мнению, очень важно. Например, чтобы подготовить один материал, Екатерина ездила на вызовы вместе с врачами скорой, как и положено в медицинской форме.

Одна из самых популярных тем среди читателей городской газеты - сфера ЖКХ. Ежедневно журналистам поступают десятки звонков жителей, которые обращают внимание на коммунальный беспорядок в своих дворах. На страницах «Вечерки» этой теме обозреватели уделят пристальное внимание, рассказывают читателям как защитить свои права, если Управляющая компания плохо чистит двор и не справляется со своими обязанностями, как быть, если самовольно повысили тарифы и куда бежать, если затопили соседи. Упор на материалы, посвященные жилищно-коммунальному хозяйству и правовым аспектам борьбы жителей за качественное ЖКХ, - то направление, на которое «Вечерний Мурманск» в последнее время делает упор.

Интересные и полезные материалы – интересное оформление. Одно их последних новшеств – обновлённый дизайн газеты. «Вечерний Мурманск» поменял внешний вид: пятничный выпуск теперь выходит полностью в цвете. Меняется и содержание. Издание делает ставку на оперативность. Это опять же запрос читателей, которые спешат скорее узнать все о главных городских событиях.

- Всегда своеобразной маркой «Вечернего Мурманска» были новости. Новости от «Вечерки» всегда были востребованы читателями, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Мы возвращаем этот формат в несколько другом оформлении, другой подаче, но новости опять будут темой номер один на страницах «Вечернего Мурманска».

Поднимает «Вечерка» и острые темы, журналисты проводят собственные расследования. Но ведь газеты отходят в прошлое, могут сказать на это скептики. Вот только редакция «Вечёрки» с этим утверждением поспорит: добрые традиции в прошлое не уходят, вот и читают мурманчане даже во е время новых технологий старую любимую газету. Тем более в ней столько нового…