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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 19:30

Спортивные площадки города содержатся в полной готовности

В эту снежную зиму в Мурманске чистят не только дороги и подходы к социально значимым объектам. Борьба со стихией идёт и на городских спортивных площадках. Эти объекты должны быть доступны и зимой, ведь спортом занимаются мурманчане не только в тёплое время года. Депутаты городского Совета сегодня проверили, как проходит уборка спортивных объектов, установленных во дворах областного центра.

Небольшой шнекороторный снегоуборщик аккуратно собирает снег вдоль бортика одной из городских спортивных площадок. Чистить поле стараются вплоть до его искусственного покрытия. Ведь сюда погонять в футбол ребята из соседних домов приходят и в снег, и в мороз. Занимаются уборкой представители общества «Авангард». Эта спортивная площадка находится в их ведении.

Проверить, как проходит уборка снега на спортивных объектах, сегодня приехали депутаты городского Совета депутатов. Власти Мурманска уделяют вопросам доступности массового спорта большое внимание. Работой, проделанной на этой площадке, народные избранники остались довольны.

- Надо отдать должное, что спорткомитет и муниципальное учреждение «Авангард» профессионально занимаются своим делом, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Сейчас почистят территорию, а вечером детишки выбегут во двор играть.

Ежегодно во дворах Мурманска строят новые спортивные площадки и восстанавливают старые. На сегодняшний день таких объектов уже 50. Среди них - футбольное поле во дворе домов по Кольскому проспекту. Здесь сегодня тоже кипит работа.

- Невзирая на то, что у нас слишком много снега в этом году выпало, площадки убраны, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Наверное, дань уважения надо отдать «Авангарду» за то, что они выполняют такие большие работы. Обратили внимание сотрудников «Авангарда» на то, что необходимо вывезти снег с прилегающей к площадке территории. Это несомненно нужно будет сделать, потому что горы снега вызывают опасения за сохранность самой площадки.

Не все спортивные объекты находятся в ведении «Авангарда». За некоторыми следят школы. Их также очищают от снега, чтобы спорт в Мурманске был доступен круглый год.

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