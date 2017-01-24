Спорткомплекс «Авангард» в Росте продолжает радовать северян

Начиная с 2014 года в «Авангарде» были выполнены серьёзные работы по ремонту малой и большой чаш бассейнов, раздевалок, душевых отделений, обустройстве обходных дорожек с подогревом. На втором этаже модернизировали тренажерный зал, где установили современную систему вентиляции, смонтировали тёплые полы. Закупили татами для любителей единоборств. Но особой популярностью у северян пользуется малая чаша бассейна.

- Малая чаша нашего бассейна полностью соответствует санитарным требованиям для посетителей от трех месяцев до 7 лет, - отметил Александр Крамаренко, директор комплекса «Авангард», - поэтому к нам часто ходят мамочки с малютками от 3 месяцев. Как правило, эта группа заполнена всегда на 110 процентов.

Усовершенствовали в «авангарде» и системы водоснабжения и водоотведения: обновили водные фильтры в обеих чашах бассейна, заменили освещение, утеплили и фасад здания. Реконструировали хоккейный корт: обустроили дренажную систему, установили трибуны и раздевалки для хоккеистов.

Для маломобильных групп населения установлен подъёмник с 1-го на 2-ой этаж, а также гидравлический подъёмник с креслом в большой чаше бассейна.

- В спорткомплексе есть коляски для инвалидов, в которые пересаживается человек, прибывший в спорткомплекс, так как его коляска предназначена для улицы, - рассказывает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования города Мурманск. - Местные коляски доставляются до подъёмника. Сопровождающий может полностью управлять им. Дальше можно посетителя доставить до раздевалки, а потом в большую чашу бассейна.

За четыре года на базе «Авангарда» был создан современный многофункциональный спортивный комплекс, который востребован мурманчанами. Завершены работы по ремонту холла здания, лестничных пролетов и коридоров.

В этом году запланирован капитальный ремонт большого спортивного зала и укладка полноразмерного футбольного поля