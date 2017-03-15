Детский городок на Семёновском озере ждёт масштабная реконструкцияЗНАКИ: Катя Шиток, барбер, искусно владеющая опасной бритвой, решила прислушаться к шёпоту звёзд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.17 19:30

Спортсмены комплексной детско-юношеской школы № 17 радуют тренеров и город своими победами

190 спортсменов из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Калининграда и Заполярья боролись за победу на Чемпионате и Первенстве России среди Северо-Запада по плаванию. Мурманская команда – 25 человек, но прославили столицу Заполярья пятерка выпускников из 17-ой КДЮСШ. Результатами соревнований и планами на будущее спортсмены поделились с журналистами «Арктик-ТВ».

- Самое трудное было у меня внутри. В плане того, что морально подготовится к старту, - делится своими ощущениями Виктория Баркалова. - Я не так часто выезжаю на соревнования, так как у нас много сильных мальчиков, которые борются на таких уровнях. А тут на меня свалилась задача официально выполнить норматив. Я очень рада, что справилась с этим, переборола себя, всё получилось.

Получилось у всех пятерых! В составе мурманской сборной из 25 человек – пятерка учащихся  комплексной детско-юношеской школы № 17. С Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа  России по плаванию в Сыктывкаре они привезли 11 медалей, обойдя в достижениях даже мурманскую школу олимпийского резерва. Среди участников - чемпионы, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, возраст юниоров – 17-18 лет, девочек – 15-17. Они преодолели более 30 дистанций, но серьёзная борьба нашим землякам оказалась под силу. Для них - это очередной шаг к покорению спортивного олимпа.

Изнурительные тренировки по 2 часа в день в бассейне и в зале, строгий режим, ещё надо заниматься в школе. Но учителя с пониманием относятся к спортивной карьере своих подопечных. Результаты оправдали ожидания, хотя сами пловцы признаются: поездка в Сыктывкар была сложной, и речь не только о заплывах.

- Перед соревнованиями были убийственные нагрузки, как ни когда, наверное, - рассказывает Виктория Баркалова. - Но мы и морально настраивались, мысленно настраивалась на заплыв, переплывая дистанцию несколько раз.

- Я проплыл удачно, но, правда, мне не хватило девять сотых всего до норматива на мастера,  - рассказывает Владислав Павлюков. – Но это  исправимо, поеду в Москву на Чемпионат России, там постараюсь выполнить его.

Здесь Владислав скромничает, так как он занял первое место в Первенстве и второе в Чемпионате, уступил лишь чемпиону России. Результат – гордость для тренера, ведь во многом это его заслуга. «Команда проходила подготовку на базе плавательного бассейна,  - рассказал Лев Демьянов, тренер-преподаватель КДЮСШ № 17. - Ребята упорно тренировались, занимались общефизической подготовкой, были очень большие нагрузки.  Ребята завоевали 11 медалей, именно медалей серебряного и бронзового достоинства. Наша школа выглядела очень-очень прилично и реализовала свой потенциал».

По итогу соревнований формируются команды для участия в Первенстве России. Наши земляки тоже вошли в этот состав. Семнадцатая спортшкола славится своими выпускниками: сюда мальчишки и девчонки приходят с 7 лет. Могут выбрать одно из трех направлений – шахматы, плавание, или единоборства. Желание, усердие, опытное руководство тренера –  результат на лицо.

- Первенство России будет проходить в апреле в Пензе. У нас два человека уезжают на это первенство, - рассказал Сергей Тян, директор комплексной детско-юношеской школы № 17. - Наши шахматисты готовятся уехать в апреле на Первенство России по шахматам в Сочи. На этой неделе члены нашей сборной и члены нашей школы уезжают на Кубок России по кобудо.

Впереди много работы и тренировок, но амбициозные желания наших пловцов - не останавливаться на достигнутом. А значит, медали с Первенства России наверняка привезут в Мурманск.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 560 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.02:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)02:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики снизили цены на топливо, а на АЗС - затишьеВ 2016 году россияне стали спускать на покупки даже заначки-PRO ВалютуКурс доллара укрепился почти на 16 копеек, евро – почти на 10 копеекКурсы валют в ожидании изменений цен на нефть-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 мартаПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиковПроведение переписи россиян через интернет депутаты узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения