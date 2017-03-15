Спортсмены комплексной детско-юношеской школы № 17 радуют тренеров и город своими победами

190 спортсменов из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Калининграда и Заполярья боролись за победу на Чемпионате и Первенстве России среди Северо-Запада по плаванию. Мурманская команда – 25 человек, но прославили столицу Заполярья пятерка выпускников из 17-ой КДЮСШ. Результатами соревнований и планами на будущее спортсмены поделились с журналистами «Арктик-ТВ».

- Самое трудное было у меня внутри. В плане того, что морально подготовится к старту, - делится своими ощущениями Виктория Баркалова. - Я не так часто выезжаю на соревнования, так как у нас много сильных мальчиков, которые борются на таких уровнях. А тут на меня свалилась задача официально выполнить норматив. Я очень рада, что справилась с этим, переборола себя, всё получилось.

Получилось у всех пятерых! В составе мурманской сборной из 25 человек – пятерка учащихся комплексной детско-юношеской школы № 17. С Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа России по плаванию в Сыктывкаре они привезли 11 медалей, обойдя в достижениях даже мурманскую школу олимпийского резерва. Среди участников - чемпионы, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, возраст юниоров – 17-18 лет, девочек – 15-17. Они преодолели более 30 дистанций, но серьёзная борьба нашим землякам оказалась под силу. Для них - это очередной шаг к покорению спортивного олимпа.

Изнурительные тренировки по 2 часа в день в бассейне и в зале, строгий режим, ещё надо заниматься в школе. Но учителя с пониманием относятся к спортивной карьере своих подопечных. Результаты оправдали ожидания, хотя сами пловцы признаются: поездка в Сыктывкар была сложной, и речь не только о заплывах.

- Перед соревнованиями были убийственные нагрузки, как ни когда, наверное, - рассказывает Виктория Баркалова. - Но мы и морально настраивались, мысленно настраивалась на заплыв, переплывая дистанцию несколько раз.

- Я проплыл удачно, но, правда, мне не хватило девять сотых всего до норматива на мастера, - рассказывает Владислав Павлюков. – Но это исправимо, поеду в Москву на Чемпионат России, там постараюсь выполнить его.

Здесь Владислав скромничает, так как он занял первое место в Первенстве и второе в Чемпионате, уступил лишь чемпиону России. Результат – гордость для тренера, ведь во многом это его заслуга. «Команда проходила подготовку на базе плавательного бассейна, - рассказал Лев Демьянов, тренер-преподаватель КДЮСШ № 17. - Ребята упорно тренировались, занимались общефизической подготовкой, были очень большие нагрузки. Ребята завоевали 11 медалей, именно медалей серебряного и бронзового достоинства. Наша школа выглядела очень-очень прилично и реализовала свой потенциал».

По итогу соревнований формируются команды для участия в Первенстве России. Наши земляки тоже вошли в этот состав. Семнадцатая спортшкола славится своими выпускниками: сюда мальчишки и девчонки приходят с 7 лет. Могут выбрать одно из трех направлений – шахматы, плавание, или единоборства. Желание, усердие, опытное руководство тренера – результат на лицо.

- Первенство России будет проходить в апреле в Пензе. У нас два человека уезжают на это первенство, - рассказал Сергей Тян, директор комплексной детско-юношеской школы № 17. - Наши шахматисты готовятся уехать в апреле на Первенство России по шахматам в Сочи. На этой неделе члены нашей сборной и члены нашей школы уезжают на Кубок России по кобудо.

Впереди много работы и тренировок, но амбициозные желания наших пловцов - не останавливаться на достигнутом. А значит, медали с Первенства России наверняка привезут в Мурманск.