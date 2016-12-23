Спортсмены Мурманска готовы к новым победам

Все звёзды спорта под одной крышей - в Мурманске подвели итоги спортивной жизни в уходящем 2016 году. За прошедшие дни года наши земляки поднимали гири на Северном полюсе, завоёвывали медали в значимых соревнованиях по плаванию и боевым искусствам и даже смогли завоевать медаль на паралимпиаде в Рио. Всех особо отличившихся спортсменов чествовали в городской администрации.

Уходящий 2016 год для Мурманска оказался на редкость богатым на спортивные победы. Поэтому и атлетов, которым городские власти вручали награды, набрался полный зал - и молодёжь, и ветераны спорта. Перед церемонией глава администрации города Мурманск традиционно подвёл итоги спортивной жизни муниципалитета.

- Для меня очень важно то, что в Мурманске систематически занимаются спортом и физкультурой около 80 тысяч человек. Это важный для нас показатель. Этому способствовали и те 50 спортивных площадок, которые за последние пять лет были построены в городе, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. – Они полностью оборудованы по самым высоким требованиям, многие из них с искусственным покрытием, с хорошими тренажёрами, с детскими площадками. По-моему, это и есть главный результат уходящего года.

Ветераны спорта - отдельная категория. Они отдали занятиям различными дисциплинами всю жизнь, а некоторые продолжают ставить рекорды будучи уже на пенсии. Николай Лихтинов, например, в этом году продемонстрировал, что гиревому спорту даже сильный холод не помеха. В середине года мы провожали 74-летнего спортсмена на Северный полюс, где он побил рекорд по поднятию 14-килограмовой гири. За сто минут - 1438 поднятий снаряда.

- Я вам скажу честно, 9 мая в Мурманске, около памятника Анатолию Бредову, я установил рекорд в честь столетия города, - напомнил Николай Лихтинов, ветеран спорта. – Там было гораздо тяжелее, чем на Северном полюсе. Возможно, магнитное поле другое, возможно, ещё что-то. На полюсе очень легко было, легче намного, чем на материке.

Молодёжь – в достижениях не отстаёт. Среди приглашённых в зале присутствовал Кирилл Паньков - инвалид по зрению профессионально занимается плаванием. Этой осенью он участвовал в паралимпиаде в Рио-де-Жанейро и завоевал серебро. Парень выступал от сборной Узбекистана, так как российских спортсменов в связи с допинговыми скандалами, от выступлений отстранили. Но, завоёванная мурманчанином медаль, теперь находится в столице Заполярья. В будущем Кирилл хочет побороться за олимпийское золото уже в составе российской команды.

- С девяти лет я пошёл в плавание. Когда был маленький, то не придавал этому сильного значения, - признаётся Кирилл Паньков, призёр паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. - Просто ходил в бассейн для здоровья. Лет в 14 уже начал серьёзно заниматься, поехал на первые крупные соревнования. В 16 лет в моей жизни были вторые крупные соревнования, - азиатские игры, на которых я завоевал 4 золотые медали. Этим пробил путёвку себе на паралимпийские игры.

Среди молодых спортсменов на торжественном мероприятии была и Ёна Тян, воспитанница комплексной детско-юношеской спортивной школы № 17, нередко привлекающая внимание СМИ за важные спортивные победы. Девушка уверена, минувший год она для себя использовала по максимуму. За плечами чемпионат и первенство России по кобудо. Ёна давно превзошла мастерством ровесников, и, поэтому на чемпионате сражалась с соперницей на 10 лет старше. Завоевала серебро, но уверена, что в следующий раз обязательно привезёт золото.

- В следующем году хочу получить звание «Мастер спорта», принять участие в кубке России по кобудо, чтобы пройти на международные соревнования в Японии и выиграть там, - рассказывает о своих планах Ёна Тян, призёр чемпионата и первенства России по кобудо. - Может быть, я и младше всех остальных участниц как минимум на 10 лет, но, считаю, что у меня есть шансы победить.

Несмотря на то, что 2016 спортивный год почти прошёл, результаты подведены, расслабиться спортсменам не получится. У каждого из нах впереди грандиозные планы на следующий сезон. График тренировок плотный.

- У нас ближайшие соревнования - это кубок России, на который мы поедем с командой по восточному боевому единоборству, - рассказывает Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области. – Впереди у нас первенство России по плаванию и первенство России по шахматам, куда наша команда уже заявилась. Двое у нас отобрались на первенство России, которое будет проходить в мае в Сочи. Кубок России будет проходить в апреле в Москве, всероссийские соревнования и первенство России по плаванию скоро состоятся в Казани.

Городские награды, которые им вручают на сцене, а не на пьедестале, для спортсменов большая честь. Достижениями спортсменов города могут гордиться и те, кто воспитывал победителей с ранних лет. Тренеры и директора спортивных школ сегодня тоже в зале и переживают за своих подопечных не меньше, чем перед соревнованиями.

- Сегодня, кроме моего воспитанника, ещё три воспитанника нашей спортивной школы попали в десятку сильнейших спортсменов города Мурманска, - радуется успехам подопечных Лев Демьянов, тренер-преподаватель комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1, президент Федерации по плаванию Мурманска. – Это для нас большая честь, это говорит о том, что руководство нашей школы, тренеры, преподаватели сделали всё возможное, чтобы мы добились таких результатов.

В следующем году, уверены и спортсмены, и тренеры достижений будет только больше. Популярность среди северян набирают относительно новые для Заполярья виды спота - американский футбол и флор-бол, открываются новые спорткомплексы и корты во дворах. Вполне возможно, что имена мурманских спортсменов однажды будут мелькать не только в региональных сводках новостей, но станут известными всему миру.