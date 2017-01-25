Справку о наличии/отсутствии судимости выдают только по личному запросу гражданина

Справку о наличии или отсутствии судимости, которая необходима, например, при трудоустройстве в образовательную сферу, теперь граждане могут получить только лично. Ранее за них это мог сделать руководство образовательных, медицинских или досуговых учреждений, чья деятельность связана с несовершеннолетними.

- С 14 ноября 2016 года в процедуру выдачи справок о наличии / отсутствии судимости внесены изменения, - напомнила Ирина Руусалеп, начальник Информационного центра УМВД России по Мурманской области. - Государственные и муниципальные органы исключены из круга лиц, имеющих право обращения с запросами и списками за сведениями данного характера в отношении своих работников.

Информационный центр УМВД напоминает, что при обращении через портал государственных услуг сроки предоставления справки сокращаются с 30 до 10 или 15 дней. Зарегистрироваться на портале граждане могут непосредственно при обращении в ИЦ в Центре обслуживания. В дальнейшем весь спектр государственных услуг будет доступен гражданину в электронном виде.