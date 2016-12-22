МОРЕ ДОБРОТЫ: В наших силах помочь землякамВ центре Мурманска перед Новым годом «расцвели» цветы и «прилетели» бабочки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.16 19:30

Старушки-веселушки устроили для юных северян сказочный новогодний праздник

Сказки к нам приходят - в Мурманском областном дворце культуры имени С.М. Кирова начались новогодние праздники. А праздничное настроение для детворы создают сто актёров и представителей творческих коллективов ДК.

Старушки-веселушки, Емеля, царь Еремей, сказочные животные, одноглазое Лихо, Баба-Яга и, конечно же, волшебная ёлочка. В новогоднем представлении, которое артисты Дворца культуры имени Кирова приготовили для юных зрителей, смешались герои всего отечественного фольклора. Организаторы праздника решили разбудить в ребятах интерес к отечественным сказкам, многие из которых были ранее экранизированы.

- Уходящий год был объявлен Годом кино, поэтому логично взять главной темой праздничных мероприятий русские народные сказки и их киноверсии, - рассказывают Жанна Кучина, Татьяна Малахова и Екатерина Крюкова, сотрудники Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Новогодняя постановка отличается грандиозным размахом. В ней задействованы около сотни сотрудников Дворца культуры и представителей творческих коллективов самых разных возрастов. Ульяна Кичигина и Дарья Белоус сегодня в роли белочек, которые помогут Деду Морозу вернуть похищенную ёлочку и восстановить порядок в сказочном мире. Эти девчонки несколько лет назад за сменой декораций на сцене наблюдали из зрительского зала, а сегодня сами выполняют важную роль для своих ровесников. «Всё-таки интересней на сцене, потому что мы выступаем перед зрителями, - говорят Ульяна Кичигина и Дарья Белоус, участницы ансамбля танца «Радость». - Просто сидеть и смотреть на всё это, для нас просто скучно.

На новогодний утренник во Дворец культуры имени Кирова пришли 500 ребят. С русскими сказками они знакомы и у каждого есть любимая. В новогодней пьесе, поставленной сотрудниками Дворца культуры, разговаривать будет не только рыбка, но и ёлка. Организаторы уверены, что такое объединение знакомых каждому ребёнку сказок в одну большую новогоднюю историю, в зале произведёт фурор. Самим же актёрам несколько дней придётся работать практически без перерыва.

- Сегодня у нас в 11 часов ёлка, - рассказывает Ирина Ковшира, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. - Приехали дети из Видяево, Кольского района, ЗАТО Александровск и города Мурманска. В три часа мы ждём детей практически из всех муниципалитетов: Кандалакшский район, Полярный Зори, Ковдорский район, Апатиты, Печенга, Кировский район.

Пока юные гости красочного праздника вместе с героями сказочной истории разгадывали шарады и помогали персонажам победить силы зла, в соседнем зале тоже творились чудеса. Здесь для каждого из гостей приготовили новогодние подарки. Их детям вручит Дед Мороз сразу же после театрального представления.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?Проголосовало: 404 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал, 68 серия (6+)04:30Новости. Информационная программа.05:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук и яблокиС 1 января 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска повысится до 28 рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 5 копеекМировые цены на нефть растут, рубль тянется за ними-PRO ЭнергетикуПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в МурманскеЖители Кандалакши сами выберут вариант уличного освещения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Учимся бороться за тишину в доме-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2016
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения