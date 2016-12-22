Старушки-веселушки устроили для юных северян сказочный новогодний праздник

Сказки к нам приходят - в Мурманском областном дворце культуры имени С.М. Кирова начались новогодние праздники. А праздничное настроение для детворы создают сто актёров и представителей творческих коллективов ДК.

Старушки-веселушки, Емеля, царь Еремей, сказочные животные, одноглазое Лихо, Баба-Яга и, конечно же, волшебная ёлочка. В новогоднем представлении, которое артисты Дворца культуры имени Кирова приготовили для юных зрителей, смешались герои всего отечественного фольклора. Организаторы праздника решили разбудить в ребятах интерес к отечественным сказкам, многие из которых были ранее экранизированы.

- Уходящий год был объявлен Годом кино, поэтому логично взять главной темой праздничных мероприятий русские народные сказки и их киноверсии, - рассказывают Жанна Кучина, Татьяна Малахова и Екатерина Крюкова, сотрудники Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Новогодняя постановка отличается грандиозным размахом. В ней задействованы около сотни сотрудников Дворца культуры и представителей творческих коллективов самых разных возрастов. Ульяна Кичигина и Дарья Белоус сегодня в роли белочек, которые помогут Деду Морозу вернуть похищенную ёлочку и восстановить порядок в сказочном мире. Эти девчонки несколько лет назад за сменой декораций на сцене наблюдали из зрительского зала, а сегодня сами выполняют важную роль для своих ровесников. «Всё-таки интересней на сцене, потому что мы выступаем перед зрителями, - говорят Ульяна Кичигина и Дарья Белоус, участницы ансамбля танца «Радость». - Просто сидеть и смотреть на всё это, для нас просто скучно.

На новогодний утренник во Дворец культуры имени Кирова пришли 500 ребят. С русскими сказками они знакомы и у каждого есть любимая. В новогодней пьесе, поставленной сотрудниками Дворца культуры, разговаривать будет не только рыбка, но и ёлка. Организаторы уверены, что такое объединение знакомых каждому ребёнку сказок в одну большую новогоднюю историю, в зале произведёт фурор. Самим же актёрам несколько дней придётся работать практически без перерыва.

- Сегодня у нас в 11 часов ёлка, - рассказывает Ирина Ковшира, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. - Приехали дети из Видяево, Кольского района, ЗАТО Александровск и города Мурманска. В три часа мы ждём детей практически из всех муниципалитетов: Кандалакшский район, Полярный Зори, Ковдорский район, Апатиты, Печенга, Кировский район.

Пока юные гости красочного праздника вместе с героями сказочной истории разгадывали шарады и помогали персонажам победить силы зла, в соседнем зале тоже творились чудеса. Здесь для каждого из гостей приготовили новогодние подарки. Их детям вручит Дед Мороз сразу же после театрального представления.