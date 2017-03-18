СТОЛИЦА: Доброта и отзывчивость делает жизнь северян лучше

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели познакомят Юлия Савина и Максим Голямин.

Терский район спасёт самозанятось, а регион – уход от коммерческих кредитов

Жителей Терского района будут стимулировать к самозанятости при помощи уменьшения налогообложения, а Мурманская область собирается привлечь бюджетный кредит на сумму около двух миллиардов рублей. В Мурманске состоялось заседание правительства, на котором обсудили важные для региона вопросы.

На заседании правительства Мурманской области с докладом выступила глава Терского района Наталия Самойленко. Главной проблемой муниципального образования на сегодняшний день является высокий уровень безработицы. Нет работы у 10% трудоспособного населения района. Чтобы исправить ситуацию, жителям предложили уйти в сферу самозанятости. Стимулировать жителей будут при помощи снижения налогов и предоставления субсидий работающим на территории района предпринимателям.

- В послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин сказал, что смысл всей нашей политики - это сбережение людей, - справедливо заметила Наталия Самойленко, глава муниципального образования Терский район, - умножение потенциала и качества людей. Для этого мы должны в обязательном порядке принимать все меры, в том числе и для того, чтобы было здоровое наше население, наши люди. Поэтому, с этой стороны муниципалитет оказывает содействие в части мер соцподдержки. Меры соцподдержки для привлечения молодых специалистов в наш район, например, в медицинское наше учреждение. Мы предоставляем субсидию в размере 115 тысяч рублей в течении трёх лет специалистам, которые приезжают в Терский район.

На заседании правительства обсудили и результаты исполнения бюджета за 2016 год. Как прозвучало на заседании, 75% всех денег были запланированы на так называемую социалку. Это социальная помощь льготным категориям граждан, это субсидии местным бюджетам региона. Области удалось закончить прошлый год с небольшим профицитом, в результате чего госдолг региона уменьшился и сегодня составляет 20,7 миллиарда рублей.

- Самая главная проблема - постараться выполнить условия соглашения с Минфином России, - отметила в своём докладе Елена Дягилева, и.о. министра финансов Мурманской области. - Всё-таки мы это ставим для себя приоритетным направлением в работе, именно с финансовой точки зрения. Потому что всё-таки бюджетные кредиты, а это 0,1% ставки. В то время как коммерческие кредиты дают довольно-таки сильную нагрузку на бюджет. Хотелось бы эти средства направлять на более важные цели для региона.

Уже в этом году Мурманская область планирует взять бюджетный кредит в размере 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги, как планируют чиновники, поступят в казну Мурманской области в начале лета.

Здравоохранение Мурманской области в розовых очках

Здравоохранение в Мурманской области продолжает получать высокотехнологичные медицинские аппараты, врачей и медперсонала становится больше, а медицинская помощь – доступнее, считают региональные чиновники. В Мурманске состоялась коллегия областного Минздрава, на которой рассказали о результатах работы системы здравоохранения в 2016 году и наметили планы на 2017 год.

В 2017 году Министерство здравоохранения Мурманской области планирует ввести в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в Чапоме и Варзуге, а также завершить ремонт в радиологическом комплексе Мурманского областного онкологического диспансера. Также в эксплуатацию намерены ввести приёмный покой инфекционного отделения Мурманской детской клинической больницы и лечебную амбулаторию в населённом пункте «25 километр» Кировска. Планируется отремонтировать несколько медучреждений по всей области.

Удачным для Минздрава оказался и 2016 год. Дефицит медиков немного уменьшился - на работу в Мурманской области устроились 44 врача-специалиста. Кроме того, в 2016 году медучреждения региона продолжили получать новое оборудование. За счёт средств областного бюджета было закуплено и поставлено 68 разнообразных аппаратов. В результате, северянам стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь. Получить её за прошлый год смогли более 6,5 тысяч жителей региона - число, практически сопоставимое с населением недавно присоединённого к Мурманску посёлка Росляково.

Некоторые новинки были представлены на медицинской выставке перед началом работы коллегии. Например, автоматизированная инфузионная станция «Спейс». Такие аппараты уже широко используются в некоторых отделениях Мурманской областной больницы вместо советских ещё капельниц.

- Это оборудование используется для точного введения медицинских препаратов в любых отделениях, - поясняет Александр Марков, представитель фирмы-производителя медицинского оборудования. – Эта станция состоит из четырёх насосов - из шприцевых насосов. Они нужны для введения небольших объёмов препаратов. Персальтические насосы используются для больших объёмов препаратов. В данном случае используется или флакон, или пакет с питанием.

До современного жилья – 17 лет жизни в халупе

Сколько времени нужно для того, чтобы исполнилось желание? В случае семьи Герасимовых из Мурманска срок оказался немалым – почти 17 лет. Их дом на Абрам-Мысе давно пришёл в негодность, а после пожара жить в нём стало почти невозможно. Сыновья уже выросли, в скором времени появятся внуки… Долгожданный подарок – новая квартира в доме на улице Генералова – уже ждёт новосёлов. И сегодня будущая хозяйка посетила пока ещё не обжитую квартиру.

Парковка, детская площадка и зелёные насаждения – всё это будет, правда, не сразу. Но людей, мечтавших о новых квартирах долгие годы, очередное ожидание не пугает. В какую школу отдать ребёнка - тоже не вопрос - в этом микрорайоне построят свою.

- Нашей старой и любимой школе № 12 уже почти 80 лет, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. – Это здание уже обветшало, современным нормам оно не отвечает. Его сейчас закрыли на капитальный ремонт, в дальнейшем, возможно, там откроется какой-нибудь центр дополнительного образования для детей. А в планах города здесь построить новую современную школу.

Светло, тепло, уютно… Что ещё надо для счастья?! Есть небольшие замечания к поклейке обоев, но это мелочи. Ключи от новой квартиры Наталье Герасимовой пока дали временно, но совсем скоро вернут насовсем. Говорит, как разделить комнаты между родителями и двумя сыновьями, пусть решают дети, тем более, что у одного из них вот-вот родится ребёнок. В старой деревяшке газ был в баллонах и не было горячей воды. Наконец-то всё это останется в прошлом.

- Радиаторы новые, счётчики сразу же стоят. Не надо утруждаться и всё это делать, - радуется Наталья Герасимова, будущий житель дома № 23 по ул. Генералова. – Подводка воды для стиральной машины сделана. Нравится всё. Удачно расположены розетки. Мне всегда нравилось, когда розетки внизу, чтобы не сшибать их ни мебелью. Нравится в подъезде, когда заходишь, лампочка загорается сама.

- Скоро заселяется дома на улицах Фрунзе дом, на Генералова, на Декабристов, около 100 семей мурманчан переедут в эти красивые современные дома, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Я хочу пожелать мурманчан счастья в этих домах, чтобы больше рождалось детей. А дети - это будущее нашей страны и нашего города.

Дороги в городе становятся безопасней

В Мурманске продолжаются работы по созданию комфортной среды для горожан. Более удобным для водителей и пешеходов недавно стал и перекресток проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского. Новая схема движения позволяет автолюбителям беспрепятственно выезжать с улицы Чумбарова-Лучинского в южном направлении. Здесь убрали пешеходный переход, что значительно упрощает проезд данного участка дороги. Так же с левой полосы теперь можно совершать поворот направо.

Работы по оптимизации дорожного движения будут продолжены, в ближайшее время в районе остановки общественного транспорта «Ул. Хлобыстова» на нерегулируемом пешеходном переходе будет установлен новый светофор.

- У нас в планах этого года предусматривается установка ещё 10 светофорных объектов, - говорит Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства. – В первую очередь они будут смонтированы около общеобразовательных учреждений, на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах города.

Весна пришла – воде даём дорогу!

Городские коммунальные службы начали готовиться к весенним паводкам. Специалисты работают в каждом районе города. Например, сегодня рабочие чистили от снега лестницу, ведущую от колледжа искусив к школе № 1.

Такие меры приняты для того, чтобы сооружение, которым ежедневно пользуются сотни жителей города, не затопило, а предпосылки к этому уже есть. Зимой выпала рекордная норма осадков, лестницу регулярно чистили, а снег откидывали на зелёную зону. Спрессованная масса уже начала проседать и таять, внизу с одной из сторон уже образовалась довольно приличная лужа, которую пока ещё можно обойти стороной, не промочив ноги.

В администрации города подготовили проект постановления по пропуску паводковых вод, сейчас он проходит стадию согласования. Согласно документу, объём работ по контролю гидротехнических сооружений будет значительным. Всё это делается с единственной целью, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и подтоплений. Будут ли действия коммунальщиков результативными, жители города узнают уже ближайшее время, так как по прогнозу синоптиков, морозов в течение недели не будет, столбик термометра всё чаще будет подниматься выше ноля.

- В преддверии периода паводков основная задача нашего предприятия – освободить лотки, чтобы обеспечить работу водопропускной системы в нормальном рабочем состоянии, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Все рабочие сейчас заняты на выполнении данного задания. Лестницы, которые находятся у нас на облуживании, в 90 процентов случаев находятся в нормативном состоянии. А то, что было не доработано, мы сейчас сделаем.

Дети находят добрых родителей

У каждого ребёнка должны быть родители. В заполярном центре состоялся второй фестиваль замещающих семей, собравший около 200 живых примеров того, что счастье находится рядом с нами, а любовь, доброта, терпение и забота способны приумножить его в несколько раз.

Сегодня почти 90% детей-сирот Мурманской области проживают в замещающих семьях. Родители, внесшие особый вклад в укрепление семейных ценностей, за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию получили награды от имени губернатора и Министерства образования и науки региона.

Красивые, талантливые и счастливые. Глядя на эти семьи, уже не верится, что родители и дети когда-то даже не были знакомы. Да они и сами не верят. Любви и заботы здесь через край, хотя когда-то жизненно важное решение многим далось очень нелегко.

- К этому решению я шла три года назад, – вспоминает Марина Смирнова, приёмная мама (г.Заполярный). – Сначала по медицинским показаниям были сложности, потом сама не решалась на ответственный шаг, была одна и боялась, что не смогу. А когда с девочкой приехала знакомиться, то к сожалению, не сложилось. Мне предложили познакомиться с двумя мальчиками, теперь один из них - это тот, который очень сильно понравился мне в базе данных. Это судьба.

Активные, позитивные, творческие. Вместе они уже 2,5 года. Сегодня старшему Роме пять лет, младшему Кириллу – четыре. Пока мама давала интервью, братья осваивали искусство лепки из теста. И теперь с мальчишеским упорством трудятся над изготовлением сладостей для мамы, и, смущаясь, рассказывают о любимом времяпровождении.

Таких семей как эта только на территории Печенгского района 76. Информация о том, кто готов стать замещающим родителем, хранится в специальной базе данных. И как только ребёнок остается без попечения родных пап и мам, не дожидаясь, пока он попадёт в детский дом, специалисты отдела образования связываются с кандидатами.

- Конечно, существует свой отбор, но кандидаты – те люди, которые приняли решение, такое серьёзное решение. Это те люди, у которых есть местечко в семье, - рассказывает Наталья Баковнева, заведующая сектором по охране прав детей отдела образования администрации Печенгского района. - Помимо того, что они вырастили, воспитали своих детей, они готовы воспитывать ещё детей. Это те люди, которые любят детей, какими бы они ни были.

Впрочем, одной любви и взвешенного решения всё равно недостаточно. До принятия в семью ребёнка замещающие родители проходят обучение, которое поможет в будущем избежать многих ошибок в воспитании и взаимоотношениях. «Эти дети, конечно, требуют особого понимания, особой заботы, потому что они пережили в своей жизни многочисленные потери, у них могут быть какие-то проблемы в развитии, - рассказывает Ирина Тропина, социальный педагог службы сопровождения г.Оленегорска. - И нужно много стараться для того, чтобы реабилитировать этого ребёнка, чтобы он потом в жизни преуспел.

Участница музыкального конкурса «Ты супер!» Оксана Фокеева даже похожа на приёмную маму Елену. В Москве перед девочкой стояла непростая задача – достойно представить Мурманскую область. И пусть в следующий тур она не прошла, но выступление северной красавицы покорило весь зрительный зал, не исключая членов жюри. Пока родители до боли сжимали кулаки за талантливого ребёнка, Оксана сохраняла недетское хладнокровие – главным было без ошибок исполнить номер.

- Мне очень понравилось в Москве, - делится своими впечатлениями Оксана Фокеева, юная певица. - Было много интересного, много нового. Я узнала, как делаются шоу. Мне очень понравилось там. Были очень дружные ребята, со всеми хорошо было общаться, как будто мы с ними общались много-много лет.

Такие фестивали - не только возможность обменяться опытом и обрести новые знакомства, но и доказательство того, что бояться трудных решений не стоит. Если сложности и возникнут, ни одну семью не оставят решать их в одиночестве. А количество положительных эмоций и детский смех с лихвой окупят все сомнения. С жаждой жизни в глазах и широкими улыбками – в этих семьях особенно ценят доброту, заботу и домашний уют, так как слишком долгим и непростым был их путь к счастью.

Учащиеся Мурманска присоединяются к Всероссийской акции «Письмо Победы»

Письма в прошлое. Сегодня мурманские школьники присоединились к Всероссийской акции «Письмо Победы». Они благодарят бабушек и дедушек - живых и кого уже нет - за возможность расти в мирное время. Ребята из школы № 38 провели огромную работу, перелопатили много книг, мучали расспросами родителей, собрали материалы и рассказали о членах своей семьи – участниках Великой Отечественной войны на открытом уроке.

«Письмо Победы» - Всероссийская акция, в которой принимают участие ребята из школ, средних и высших образовательных учреждений страны. Они пишут в прошлое, адресуя письма своим семьям, тем, кто застал Великую Отечественную войну. Мурманские школьники с активно поддержали эту инициативу.

- Сегодня мы в гостях у учеников школы № 38, которые поделились опытом и прочитали письма, написанные дедушкам, прадедушкам, - сказал Виктор Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска, – в которых звучали слова благодарности за их подвиг во время Великой Отечественной войны. Я бы отметил неформальный подход ребят, искренность этих писем, буквально до слез пробирают. А это показывает то, что ребята прониклись идеей, так как невозможно за один день ребёнку так написать такое письмо.

Ребята провели большую работу: донимали расспросами родителей, изучали семейные архивы, собирали материалы. Они написали письма бабушкам и дедушкам, живым и тем, кого уже нет - участникам боевых действий и труженикам тыла. «Для нас очень важны люди, которые были в тылу, которые внесли посильный вклад в общую Победу, - отмечает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания комитета по образованию г.Мурманска. – Это люди, которые жили в блокадном Ленинграде, которые были в оккупации, потому что это всё история войны.

В преддверии Дня Победы будут подведены итоги проекта, наиболее интересные письма школьников будут напечатаны в мурманской «Вечёрке». А к годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье их объединят в большую электронную книгу.

Пельменную линию из «Лего» везут в Москву

Ученики мурманских школ уверено выступают на соревнования по робототехнике, в том числе и мирового уровня. Уже на этой неделе несколько местных команд отправится на технический фестиваль в Москву. Ребята везут туда не просто функционального анероида, а целую фабрику по сортировке пельменей.

Ученики кружка по робототехнике мурманской школы № 5 – настоящие инженеры, которые сделали из конструктора «Лего» линию по фасовке пельменей. Такая промышленная идея у юных дарований, самый старший из которых учится в 8 классе, появилась после экскурсии на действующую фабрику. Производственная линия у молодых техников конечно в несколько раз меньше реальной, но полную функциональность это не отменяет.

- Особенность в том, что он большой - это целый комплекс производства пельменей, в котором у нас задействовано сразу три блока, - рассказывает Георгий Стребков, участник команды по робототехнике школы № 5 (г.Мурманск).

Три недели назад команда заняла первое место в своей категории на областных соревнованиях, тем самым, выиграв путевку на Всероссийский фестиваль в Москве. Ребята уже запасаются вкусным провиантом в дорогу и прикидывают, как лучше перевезти конструкцию, чтобы не разбирать её полностью. Всего же в их школе пять роботов, которые регулярно выставляются на соревнованиях.

- Научная деятельность научно-технического творчества самая сложная, так как детям здесь нужна усидчивость, нужно умение хорошо работать с техникой, хорошо знать компьютер, уметь составлять программы, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск). - А ведь мы знаем, что в среднем звене программирование не изучается. Это всё идет в рамках дополнительного образования или внеурочной деятельности.

Дмитрий Кокшаров - один из самых юных участников команды, которая отправится со своей разработкой на соревнования в столицу. Мальчишка честно признается, что заниматься отладкой программного кода. Это занятие для тех, у кого крепкие нервы, требующее много времени и сил. А его «конёк» - это разработка и сборка самой конструкции. Здесь у Дмитрия нет равных. «Мне нравится собирать роботов больше, чем программировать, - говорит Дмитрий Кокшаров, участник команды по робототехнике школы № 5 (г.Мурманск). - Программировать долго и скучно, а в остальном всё нормально.

Массовое распространение робототехники сдерживает только финансовая составляющая, так как стоимость одного набора, из которого можно собрать рабочую программируемую станцию, начинается от 30 тысяч рублей. С таким конструктором могут заниматься всего несколько человек. Несмотря на не самую скромную цену, кружки по робототехнике в Мурманске существуют на базе многих школ.

В Мурманске стало больше «сердец» - больше добра и отзывчивости

В одной из клиник Мурманска сегодня установили прозрачный бокс в форме сердца. Городская акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» действует в Мурманске на протяжении 4 лет. За это время совместными усилиями удалось собрать около 12 миллионов рублей, которые помогли справиться с тяжёлыми недугами более сотни юным северянам. Напомним, боксы для сбора средств «Красное сердце» стоят во многих почтовых отделениях, магазинах и поликлиниках областного центра.

- Я считаю, что эта акция очень важная для северян, - говорит Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». - Болезни молодеют, а такая помощь очень значима для молодых семей, которые ещё не стоят твёрдо на ногах. Бывает, что у людей нет средств, чтобы вылечить ребёнка.

Как потратить собранные средства решает специальный совет, в составе которого не только городские власти и депутаты, но и профессиональные врачи. Причём за помощью в администрацию Мурманска обращаются не только жители областного центнера, но и других муниципалитетов. Это свидетельствует о том, что поддержка действительно нужна многим семьям региона.

- Это очень дорогого стоит. Иногда жители Мурманска делятся последним и бросают денежки в эти «сердца», чтобы помочь маленьким детям обрести или поддержать здоровье, - отмечает Олег Ноздрачев, генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска». - Насколько мне известно, совет, который состоит из авторитетных врачей-педиатров, общественников, депутатов очень скрупулезно подходит к каждой копейке, распределяя их в зависимости от необходимости.

За время существования акции помощь получили более 130 детей. Некоторым из них были проведены сложнейшие операции в ведущих клиниках России и зарубежья. Помимо боксов в благотворительном фонде «Мурманск» открыт специальный счёт, на который поступают средства от организаций и предприятий города, частных лиц.

Всю информацию о движении денежных средств можно найти на сайте главы Мурманска.

Общественный транспорт подстраивается под горожан

Низкопольная машина ярко-канареечного цвета совсем скоро выйдет на работу на дороги города. Парк машин общественного транспорта Мурманска продолжает обновляться. В депо АО «Электротранспорт» на улице Карла Либкнехта доставили новый троллейбус. И это не все перемены в работе предприятия, которые мурманчане увидят в 2017 году.

Предприятие «Электротранспорт» ежегодно старается покупать новые и заменять исчерпавшие технический ресурс машины. В этом году в планах у руководства компании приобретение ещё 12 троллейбусов. Несколько из них были приобретены в начале года, сегодня в депо доставили очередную машину ярко-канареечного цвета. Новое транспортное средство, отмечает водитель Елена Иусова, намного удобнее: у него и ход мягче, и салон выглядит современнее. Работать на таких троллейбусах приятно, говорит она.

- И ручник удобный, не надо напрягаться. И обдув кабины водителя - он не шумный, - расхваливает новинку Елена Иусова, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт». - Гидроусилитель не шумит, не давит на уши. Это тоже немаловажно. Торможение плавное, когда трогаешься, то разгон тоже плавный. Для пассажиров это удобно, приятно.

Техника прибыла к нам из Вологодской области. Новый низкопольный троллейбус оснащён пандусом. Передвигаться в нём без особых проблем смогут и инвалиды.

В текущем году клиентов «Электротранспорта» ждут и другие новинки. Например, уже введён дополнительный рейс автобуса на маршруте № 1. По инициативе ветеранских организаций Мурманска, помимо традиционных 10- и 11-часовых утренних автобусов, теперь «единица» с автопарка будет отъезжать ещё и в 10.25.

- Второе, у нас много было обращений по улице Подгорной. Горожане сообщали, что там предприятия начинают работать в 7 часов утра, а возможности добраться к этому времени на общественном транспорте ограничены, - рассказывает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Особенно нет хорошей транспортной связи с Ленинским районом, поэтому с 20 марта мы планируем в экспериментальном порядке ввести рейс на маршруте № 11. Этот маршрут сейчас работает от улицы Мира до Нефтебазы. Теперь он пойдёт с Ленинского района, от нашего второго депо на улице Свердлова по проспекту Героев-североморцев, далее уже по улице Книповича по привычному маршруту № 11 до Нефтебазы.

Планируется поработать и над внешностью мурманских троллейбусов и автобусов. Машины основательно почистят, некоторые уже к осени перекрасят. В связи с тем, что дорожное движение в Мурманске из года в год становится всё интенсивнее, изменится подход к обучению водителей троллейбусов и автобусов. А для пассажиров напечатают памятки, как правильно вести себя в салоне автотранспорта, что делать при ДТП. Эти меры позволят сделать передвижение в общественном транспорте безопаснее.

Бездомные собаки требуют внимания и денег

25,5 миллиона рублей на отлов и содержание бездомных животных было перечислено муниципальным образованиям региона в 2016 году. О том, на что они были потрачены, и каких результатов удалось достичь, говорили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Как прозвучало во время совещания, в целом в 2016 году было отловлено около 8000 животных, это почти на 800 больше, чем в 2015-ом. На сегодняшний день стоимость услуги на отлов одного бездомного четырехлапого выросла почти вдвое – до 6,5 тысячи рублей. В связи с этим на этот год предусмотрено увеличение объёма субвенций муниципалитетам до 54,5 миллиона рублей.

- В соответствии с утвержденным планом комитетом проведены проверки 17 администраций муниципальных образований по исполнению ими переданных полномочий, - отметила в своём докладе Виктория Гомерова, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области. - В результате главам администраций было указано на необходимость приведения условий муниципальных контрактов в соответствие с действующим законодательством, а также усиления контроля деятельности организаций-исполнителей подрядчика.

На территории Мурманской области работает 9 организаций, чья деятельность непосредственно связана с отловом и содержанием безнадзорных животных. В 2016 году специалисты комитета по ветеринарии провели 10 проверок этих компаний, общий размер штрафов составил 76 тысяч рублей.

В ходе совещания было отмечено, что, несмотря на грамотно построенную работу по отлову, проблемы с бездомными животными есть и в Мурманске – особенно, на территории портов. Решить их можно лишь совместными усилиями центра временного содержания животных, который занимается отловом, и городских властей.

- То, что касается портовой зоны, там ситуация, действительно, сложная, - отмечает Алексей Лыженков, первый заместитель главы администрации г Мурманск. - Но кроме портовой зоны у нас есть ещё проблемы с гаражными кооперативами, с нашей промышленной зоной. Есть территории, куда мы не можем попасть.

- Давайте их соберем где-то на одной площадке, например, на заседании противоэпизоотической комиссии, или какой-то другой, заслушаем представителей этих предприятий, - заметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. – Я уверен, что руководители поддержат нас в том, чтобы оказать содействие в борьбе с этими безнадзорными животными.

Первый заместитель губернатора поручил комитету по ветеринарии внимательно проанализировать работу по отлову безнадзорных животных за первое полугодие 2017 года и доложить о результатах.

Натурщиком с тал Виконт – собака с необычной судьбой

Выпрыгнул с пятого этажа, умудрился выжить, но попал в приют. В жизни породистой лайки, которую бросил с начала один, а потом и второй хозяин, были и радостные, и по-настоящему трагические события. Но главное, пёс по кличке Виконт выжил и стал символом, с одной стороны - беспечности, а с другой - гуманности. Перед своим 15 днём рождения благородная собака пришла в гости к начинающим художникам.

Гордый и своенравный пёс по кличке Виконт, кажется, нисколько не удивлён повышенному к себе вниманию. Сегодня он будет играть роль натурщика для начинающих художников, которые с радостью гладят на животное… Единственное, при виде чего оживляется четвероногий друг человека, - это корм. Животное - не человек, по щелчку пальца замереть не может, поэтому ученики, чтобы облегчить себе задачу, сначала фотографируют непоседу на камеру мобильного телефона, а после пытаются перенести изображение на бумагу.

- Если быстренько сделать набросок, то можно потом наблюдать за цветами, которые есть, - рассказывает Влада Руднева, ученик художественной школы.

Породистая лайка Виконт, как и многие другие обитатели приюта, попала в него по вине человека. Долгое время пёс жил на охотничьей базе в Хибинах, потом был украден, привезли его в Мурманск. Но жизнь с последним хозяином у него тоже не задалась. Своенравная и свободолюбивая собака, обожающая лес, выпрыгнула с пятого этажа дома, сильно повредив лапы. Единственным верным решением в тот момент, казалось, усыпить животное. Но волонтеры не сдались. «Мы за два года трижды летали в Петербург в лучшие клиники Петербурга, трижды оперировали собаке передние лапы, - рассказывает Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных (г.Мурманск). - На протяжении этих лет у собаки здоровье периодически ухудшалось, но мы справились. Виконту пятнадцать лет, что по человеческим мерка соответствует, как минимум, 90 годам. Но пёс очень хорош собой, он в очень хорошей форме».

Из своих 15 лет – 11 пёс живёт в приюте. Больную собаку, регулярно требующую ухода, никто из жителей Мурманска и области забрать к себе не захотел. Сложно сказать, счастлив ли Виконт без хозяев, но о том, что отношение к нему в организации для бездомных животных особенное, говорит такой простой факт - юбилейный день рождения лайки, который будет 28 марта, активисты собираются отмечать особенным образом. Вик, так коротко называют животное, как минимум, получит мясной торт.

- К нам приводили домашних животных раньше. Были и кролики, и морские свинки, и маленькие собачки, - рассказывает Наталья Бачурина, преподаватель детской художественной школы (г.Мурманск). - Но вот такой большой и красивой собаки ещё не было.

А главным подарком к предстоящему празднику станет выставка картин, посвященных Виконту, так как рисует собаку уже вторая группа художников. Дети и многие взрослые северяне проникаются не только своеобразным видом и характером пса, но и его сложной судьбой, которая с одной стороны, стала очередным свидетельством человеческой беспечности и халатности, а с другой - гуманности и сердечности.

- Я решили увековечить его образ в детских работах, - говорит Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных (г.Мурманск). - Мне показалось, что эта встреча будет радостной для всех. Это будет и память для меня в виде этих рисунков, и для детей, которых впечатлила история жизни собаки, это тоже была приятная встреча.

Руководитель приюта Оксана Анчишкина не перестает верить, что её питомец даже в таком преклонном возрасте найдёт дом. В её представлении, массивная собака, которую нередко сравнивают с волком, свои последние дни проведёт в доме у хозяйского кресла рядом с тёплым камином.

Доброта и отзывчивость создают прекрасные картины

В Заполярье открылась выставка «Ангелы среди нас». Такое название необычной выставке совместных работ дали её участники. Напомним, социальный проект совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска стартовал год назад. Каждый месяц в эфире «Арктик-ТВ» мы показывали вам одну истории создания картин. Всего получилось 9 работ.

Нарисовать рисунок на любую тему - такая задача стояла перед юными участниками проекта «Ангелы среди нас». У особенных детей и картины особенные. Ведь к творческому процессу подключались профессиональные художники Мурманска. Им предстояло угадать задумку ребёнка и завершить сюжетную линию рисунка.

Картина под названием «Щенок по кличке Бобик» - результат творческого тандема художницы Анастасии Репиной и Насти Рудаметовой - самой первой участницы проекта. Рисунок получился таким, как я и задумала, признаётся Настя. А ещё у девочки сбылась мечта – в уникальной экспозиции будет представлена и её картина.

Выставка стала местом знакомств творческих дуэтов. А самая активная участница проекта - художница Ксения Румянцева встретилась сразу с тремя своими соавторами.

Все работы проекта совместного творчества «Ангелы среди нас» получились разные. У каждой свой стиль исполнения, своя история. В небольшой коллекции: портрет семьи, северная природа, снег и солнце. Мурманчанка Алина Бушманова нарисовала натюрморт. Уже решено, что её картина «Инновационные фрукты» займёт почетное место на новой кухне. «Она подходит по цветовой гамме, - говорит Наталья Бушманова. - Украсим дом. Спасибо проекту!»

- Я теперь не художник, а «чудожник», - говорит Алина Бушманова, участница проекта «Ангелы среди нас». - Этот тот, кто рисует какое-то чудо.

А ещё юные «чудожники» очень любят Мурманск. Для Ксении Канаевой родной город-герой самый яркий и уютный. Девочка нарисовала разноцветную «Заполярную осень». А Игорь Кобец уже знает, каким будет Мурманск через полвека – многоуровневые дорожные развязки появятся обязательно.

На празднике в честь открытия выставки, который состоялся в ресторане «Мега кружка», все участники проекта получили памятные дипломы, подарки и сладкие угощения от наших друзей-партнеров.

Совместное творчество продолжилось и после награждения. Сюрпризом для детей стал мастер-класс по рисованию на воде в необычной технике-эбру.

А 9 картин - яркие детские фантазии - можно увидеть на 2-м этаже МФК «Северное Нагорное». Выставка особенных детей и профессиональных художников «Ангелы среди нас» продолжит свою работу до 9 апреля.

Жизнь, отданная творчеству

Она родилась в Молдове, но лишь в Мурманске её талант художника проявился по-настоящему сильно. Любовь Буздуган в городском выставочном зале открыла персональную выставку. Её картины в большинстве своём - пейзажи, выполненные яркими красками. Солнце, листва, блики на воде и не единой лишней детали. Любовь Николаевна можно назвать трудоголиком среди живописцев. Она до сих пор одновременно рисует по 3 картины за раз, погружается в работу всей душой.

Любовь Буздуган - настоящий труженик. В былые годы она могла в месяц рисовать по 12 картин. Сейчас темпы немного другие, но страсть к творчеству кипит не меньше. Автор сразу трудится над 3 холстами, чтобы не тратить время попусту, пока сохнут краски. Но теперь она гораздо требовательней подходит к качеству работ, совершенствует технику рисования, старается, чтобы у зрителя создавалось впечатления, что вода по-настоящему течет, деревья шумят и ветер играет их листвой.

- Я всю жизнь любила рисовать, меня даже за это наказывали, - вспоминает Любовь Буздуган, художник. - Всякие случаи были, например, на полях тетради на уроке истории я нарисовала профиль учительницы, а он мне нравился. У неё, как у еврейки, было что-то особенное. Нос и губы красивые, я забыла, где я нахожусь. Она подошла, заметила и наказала. А потом посоветовала: «Тебе учиться надо. А на рисунке я похожа».

Работать на пленэрах художнице не всегда удобно, так как не хватает времени, чтобы задержаться и сделать зарисовки. Поэтому она, как и многие, прибегает к помощи фотографии. Но это вовсе не значит, что произведения скопированы. В большинстве своём, это интерпретации, причём объекты порой так меняются согласно видению и ради создания уравновешенной композиции, что узнать реальные места бывает довольно трудно. Так вышло и с железнодорожным вокзалом в Мурманске, который Любовь Николаева развернула по своему усмотрению.

- Я всегда работаю с любовью, не ради денег, не ради славы, - признаётся Любовь Буздуган, художник. - Я люблю это дело, поэтому в каждой картине вложена частица моей души, радости. Если она у меня получается, то я -счастливый человек.

Особенно художник любит изображать воду и мосты. С завершенными работами всегда расстается неохотно, как будто отрывает часть от души. Всего же за свою карьеру она создала более 4 тысяч картин. Все они выполнены в ярких красках и с недостижимой многим художникам скрупулезностью: лишнего мазка, даже случайно выбивающегося из общего и целостного, она не может себе позволить. «Если есть у меня болячки, то они у мольберта исчезают, - говорит Любовь Буздуган. – И это очень хорошо.

По словам супруга Валерия Игоревича, у его жены уникальный дар переносить цвет с палитры на холст. Бывший моряк и художник-любитель он не раз пытался изобразить величественные виды Арктики, но подобрать к бесчисленному множеству оттенков белых и синих нужные краски у него никак не получалось. А вот с карандашными портретами таких проблем не возникало. «Когда я узнал, что она художник, то я стал тоже немного учиться этому делу, - рассказывает Валерий Буздуган. – Посмотрел, как она работает, и понял, что, куда мне до неё. После этого забыл свои художества. Зато теперь помогаю. Если нужно делаю подрамники, рамки выпиливаю из багетов и сколачиваю».

Самое примечательное – Любовь вообще нигде и не у кого специально не училась. Только в девичестве она закончила музыкальную школу по классу баян, теперь же крайне редко на нём играет. Удивительно, но она не входит в состав Союза художников, да и никогда не стремилась туда вступить.