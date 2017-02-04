СТОЛИЦА: Где коллапс-то? Может в головах у кого-то коллапс?!

Сто лиц, событий и мнений, «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели знакомят Нина Калашникова и Максим Голямин.

В Мурманской области формируется региональная система развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере

В регионе планомерно формируется система развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере. На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, речь, в частности, шла об итогах 2016 года и дальнейших перспективах работы по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. Говорили также о предоставлении субсидий из федерального центра на укрепление материально-технической базы сразу нескольким муниципальным домам культуры – Мурманской области на эти цели выделено более 3,5 миллиона рублей.

Доступность и качество социальных услуг создают комфортные условия жизни для многих категорий граждан. Конкуренция между государственными и частными поставщиками станет хорошим стимулом для повышения качества сервиса и развития новых подходов к оказанию услуг в этой сфере. Кроме того, такие проекты станут дополнительной мерой поддержки малого бизнеса и социально ориентированных НКО.

- В 2016 году у нас в области достигнуты положительные результаты по формированию региональной системы развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере, - отметила во время совещания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Более того, область отмечена в качестве передовых на федеральном уровне.

Например, проект «Социальное такси» с привлечением частных поставщиков Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения был успешно тиражирован по стране. Также среди итогов 2016 года – рост количества негосударственных организаций в Реестре поставщиков социальных услуг, из которых три уже получили субсидии на возмещение затрат. О продолжении в 2017 году работы в рамках отраслевых проектов рассказала министр экономического развития Елена Тихонова.

- В 2017 году мы сосредоточимся на конкретных отраслевых проектах, - сказала Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области. - В сфере социального обслуживания это привлечение негосударственных организаций к предоставлению услуг социального обслуживания на дому и в полустационарной форме. В двух муниципалитетах - Мурманске и Мончегорске мы планируем апробировать эти услуги. В сфере образования – в пяти муниципалитетах будет отработан механизм передачи муниципальных услуг дополнительного образования детей в негосударственный сектор.

Следующей темой оперативного совещания стало предоставление субсидий из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы сразу нескольким муниципальным домам культуры – Мурманской области на эти цели выделено более 3,5 миллиона рублей. «Наш комитет организовал конкурс. В комиссию поступило 19 заявок от культурно-досуговых учреждений региона, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - По итогам конкурса победителями стали: ДК ГП «Умба» Терского района – это приобретение кресел для зрительного зала; Центр культуры и досуга «Полярная звезда» из Оленегорска – приобретение мобильного сценического комплекса и ДК СП «Междуречье» Кольского района».

Говорили на совещании и о поэтапном внедрении государственной информационной системы ЖКХ – Мурманская область традиционно сохраняет лидирующие позиции по регистрации поставщиков информации и наполнению ГИС соответствующими сведениями. В то же время был отмечен ряд муниципалитетов, которые еще не разместили необходимые данные. Губернатор призвала глав администраций взять под личный контроль работу с ГИС ЖКХ.

- У нас огромное количество информации туда уже загружено. У нас для органов власти, органов местного самоуправления, действительно, наступили все сроки, - отмечает Алена Кузнецова, руководитель ГЖИ Мурманской области. - Можно сказать, что, во-первых, в системе зарегистрированы все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ресурсноснабжающие организации, все УК, у которых есть дома в управлении, у нас все дома размещены.

Глава региона нацелила руководство Государственной жилищной инспекции Мурманской области на серьёзную разъяснительную работу, которая позволит гражданам эффективно пользоваться всеми новшествами.

Денег мало – донести их только до нуждающихся

Ещё одна возможность сэкономить на социальной сфере, сохранив дефицитные бюджетные деньги, это обеспечить адресность социальной поддержки. Помощь власти собираются оказывать только тем, кому это действительно необходимо. А молодые семьи, которые сомневаются, заводить ребёнка или нет, могут получить дополнительную финансовую мотивацию от регионального правительства. Эти темы стали основными во время рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым.

В этом году на социальную сферу, в том числе и поддержку населения областное правительство потратит значительные средства - 12 миллиардов рублей. Но чтобы сэкономить бюджетные средства ещё, в 2016 году власти ввели фиксированный размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. Ранее ЕЖКВ зависела от многих факторов, например, от площади квартиры и количества прописанных в ней людей.

- Я понимаю, что будет определенная негативная составляющая. Тот, кто выиграет, тот, не будет нигде об этом говорить, а тот, кто проиграет несколько рублей, он обязательно об этом заявит, - заметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области.

Всё чаще в правительстве говорят об адресной поддержке. Идея проста, помогать только тем, кто действительно в этом нуждается. Например, работающие пенсионеры, по мнению чиновников, должны претендовать на льготы пропорционально своему доходу.

- Мы должны поддержать того, кто находится в тяжёлом положении и все силы направить на эту категорию людей, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но её нужно, прежде всего, выявить. Эту работу вы будете продолжать, как бы она сложна не была. Нам придётся работать на адресность.

Новые принципы мер поддержки никак не могли повлиять на демографию в нашем регионе, но в прошлом году уровень смертности в регионе превысил уровень рождаемости. Для Мурманской области, в которой отмечается значительный отток населения и снижение количества женщин репродуктивного возраста, эту новость вряд ли можно считать позитивной. Единственные, кто показал положительную статистику роста, это многодетные семьи, которых в нашем регионе около 6 тысяч.

- За последние годы мы рождаемость повышали за счёт рождения третьих и последующих детей, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Эта линия идёт неуклонно вверх, это следствие майских указов президента и тут комплекс мер поддержки многодетных, кто бы что ни говорил, работает.

Рождения первого ребёнка сегодня приходится на 28-30 лет. Это, прежде всего, связано со значительными финансовыми рисками, которые молодые семьи могут понести, когда работающая молодая мама будет, как минимум год, заниматься исключительно воспитанием ребёнка. Сегодня областное правительство прорабатывает комплекс мер поддержки молодых родителей.

- Та, поддержка, которая существует, безусловно, недостаточна. Нагрузка ложится на молодого отца, у которого тоже не такая высокая заработная плата, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это останавливает людей и заставляет будущих мам откладывать решение о рождение ребёнка на более позднее время.

Мотивировать молодых мам в первую очередь планируется финансово, но рассматриваются и другие дополнительные к материальным стимулам варианты поддержки, например, тем, кто родит до 25 лет, власти могут подарить абонементы в спортзал или филармонию. Такая поддержка наверняка придётся по душе современным городским жителям.

Грипп стучится в Мурманскую область

Мурманской области грозит эпидемия гриппа. В конце января, с 23 по 29 января, в нашем регионе наблюдаются положительные темпы регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом по отношению к предыдущей неделе. Эпидемический порог превышен почти на треть среди взрослого населения. В связи с этим переносятся дополнительные спортивные каникулы в школах.

В связи с превышением порогового уровня в целом по области на 26%, с 31 января вводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста заболеваемости. В частности, в целях борьбы с гриппом частично приостановлена деятельность 31 класса в 11 школах. В том числе во всех школах города Полярные Зори дополнительные спортивные каникулы перенесены с 1 по 5 февраля этого года. А с 6 по 7 февраля образовательный процесс в городе атомщиков будет организован дистанционно. В то же время врачи отмечают, что большинство заболевших гриппом - взрослые.

Где коллапс-то? Может в головах у кого-то коллапс?! – Алексей Веллер

Не так давно состоялся съезд партии «Единая Россия». На нём рассматривались вопросы, касающиеся работы партии в прошедшем периоде и планов на будущее. О работе съезда на очередной встрече с журналистами рассказал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер. Однако, в первую очередь представителей СМИ интересовали не политические достижения партии власти, а вопросы, которые в городе и регионе необходимо решать уже сегодня.

Первой в ходе пресс-конференции затронули тему очистки города от снега. В последние месяцы количество осадков в Мурманске и области превысило норму. Управляющие компании со своей задачей справляются плохо, техники не хватает, а дорожным рабочим приходится трудиться по 12 часов в сутки. Однако критической, с точки зрения Алексея Веллера, ситуацию назвать нельзя.

- Никакого коллапса в городе, с моей точки зрения, нет, - заявил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Давайте чётко выбирать и подбирать термины, а не сгущать краски. Насколько мне известно, в городе Мурманске ни на час не останавливался общественный транспорт, работали все социальные учреждения, работали школы, детские сады, предприятия, производства. Где коллапс-то? Может в головах у кого-то коллапс?!

Как заявлял на предыдущих встречах с журналистами Алексей Веллер, на пресс-конференциях цензуры нет. Вот и в этот раз он не отказался прокомментировать и ситуацию с уходом в отпуск главы администрации города Мурманск Андрея Сысоева в период зимы.

- Он в полноценном отпуске не был более трёх лет, - сообщил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - У человека в начале этого года случилась трагедия в семье - умер близкий человек. Да и у самого Андрея Ивановича есть определённые проблемы с сердцем. Это ни для кого не секрет!

Однако часть региональных ресурсов словами некоторых депутатов обвиняли Андрея Сысоева в том, что он бросил город в разгар зимы.

Алексею Веллеру нашлось что ответить и на эти обвинения. Особенно депутат Государственной Думы уделил внимание слову «мы», использованному в одном из интервью.

- Я смотрел выступление Ларисы Кругловой, - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Во-первых, у меня возникает первый вопрос: мы – это кто? Ну, я понимаю, раньше было: «Мы, Николай Второй». А сейчас у нас что, мы – Лариса Вторая?

В ходе встречи со СМИ Алексей Веллер поднял тему и реконструкции Мурманского драматического театра, поинтересовавшись у журналистов, почему региональные СМИ не пишут, как продвигаются работы.

- Реконструкция Мурманского драматического областного театра в соответствии с указом президента Российской Федерации должна была быть осуществлена в рамках подготовки к празднованию столетия города Мурманска, - напомнил журналистам Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - А что мы имеем сегодня по факту? Контракт с подрядчиком заключён в 2015 году, стоимость контракта около 500 миллионов рублей. По контракту объект в 2017 году должен быть введён в эксплуатацию. Что за полтора года сделано? За полтора года театр развален! Подрядчику выплачено 60 миллионов рублей, а работ выполнено всего на 11 миллионов…

Подняли на пресс-конференции и вопрос покупки новых троллейбусов на деньги, якобы предназначенные для реализации программы по созданию доступной среды для инвалидов. Ранее об этом заявляло информационное агентство «СеверПост». Алексей Веллер пояснил, что журналисты этого агентства неверно интерпретировали, попавшие в их руки, документы. Само же агентство депутат Госдумы окрестил «агентством фейков» или «агентством «Гав».

- В соответствии с определёнными бюджетными правилами, профинансировать приобретение таких специализированных машин город может по программе, которая называется «Поддержка инвалидов», - аргументирует Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Понятно? Это чисто юридическая роспись. То есть, когда администрация или Совет депутатов принимали бюджет, так как там в отличии от журналистов агентства «Гав» люди понимают, что есть что, то деньги были заложены на приобретение специализированных троллейбусов.

Также прокомментировал Алексей Веллер и ситуацию с программой переселения северян из аварийного жилья. Она была рассчитана до 2017 года, однако переехали пока не все нуждающиеся в новом жилье. Депутат заверил, что работа в этом направлении, скорее всего, продолжится. Программу либо продлят, либо предложат новую инициативу, так как у действующей программы были свои недостатки.

Дождались - социальные дома приняты

График работы на уходящей неделе в области у депутата Госдумы Алексея Веллера выдался плотным. Он с представителями народного фронта и главой города Дмитрием Филипповым проверил готовность к заселению новостроек на улицах Генералова и Декабристов. Напомним, это жильё должны были сдать ещё в августе прошло года, но подрядчик не уложился в сроки, за что понесёт материальную ответственность.

В декабре прошлого года, когда представители Общероссийского народного фронта посещали новостройки на улице Генералова, отопления в домах не было, обогревали здания тепловыми пушками. Подрядчик не успевал сдать объект в установленные сроки. Из графика строители выбились на несколько месяцев. Сегодня специалисты из ОНФ прошлись по уже полностью готовым квартирам, к батареям внутри не притронуться - тепло даже в коридорах подъезда. Никаких серьёзных нарушений, которые народные инспекторы десятками выявляли на жилых объектах в других районах области, здесь и в помине нет.

- Группа экспертов недавно выезжала в посёлок Умба, где провели обследование нового дома, пообщались с жителями. Спустились в подвал, а он оказался затопленным водой, так как был прорыв инженерных систем, - рассказывает Андрей Левин, эксперт региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» мурманского штаба ОНФ. – Подвал был залит фекалиями, бегали крысы. Очень много проблем по Умбе. А когда они будут решаться, в какие сроки, нам неизвестно.

Вместе с «фронтовиками» в экскурсию по социальным домам отправились и два градоначальника - действующий глава города Дмитрий Филиппов и его предшественник, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер. По словам федерального парламентария, программа по переселению горожан из ветхих аварийных домов в Мурманске завершена досрочно. Но это вовсе не значит, что жителям разваливающихся «деревяшек», пока еще в избытке оставшихся в областном центре, не стоит и рассчитывать на помощь.

- С очень высокой степенью вероятности, а я рассчитываю на это, что федеральная программа будет работать и в 2018 году и в последующих годах, хотя подписаться кровью под этим утверждением не могу! – образно высказался Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Это решение очень высокого уровня.

Проверяющие придирчиво осматривают каждую комнату, тестируют кухонные плиты, сантехнику. Да, всё выполнено просто - без индивидуальных пожеланий и дизайнерских изысков, но придраться здесь не к чему. Жителям Мурманска, которые получат скоро ключи от этих квартир, не нужно будет делать ремонт, достаточно просто перевезти вещи. Ну а те, кого такие бесплатные блага не устраивают, в любой момент могут изменить обстановку по своему вкусу.

- Сегодня эксперты сказали о том, что наши пожелания были учтены, - отмечает Лариса Круглова, сопредседатель регионального отделения ОНФ, - это радует. Хотелось бы, чтобы срок заселения для новосёлов был минимальным.

В своё время жители первых социальных домов обращали вынимание на межкомнатные стены, которые были сделаны из гипсокартона. На такие перегородки любимые полки и шкафы не повесить. А в новостройках на улицах Генералова и Декабристов эти стены выполнены из газобетона. Представители Общероссийского народного фронта уже второй за несколько месяцев раз посещают этот объект, сегодня они оценили готовность жилья довольно высоко.

- Как уже было сказано, самое главное, что результат достигнут, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - На сегодняшний день акт ввода домов подписан. Необходимо пройти ряд процедур, которые займут около полутора месяцев. После этого людям будут выдавать ключи для заселения, которое ориентировочно состоится в конце марта.

Программа расселения из аварийного жилья начала работать в 2012 году, до этого несколько десятилетий в областном центре почти не строили жилые дома, тем более рассчитанные не на продажу. С тех пор квартиры получили более двух тысяч мурманчан. Муниципальные власти, даже с учётом довольно плотной верстки бюджета города, в этом году на строительство домов для переселенцев выделили порядка 200 миллионов рублей.

Недисциплинированные автовладельцы захватили Мурманск

Когда дворы превращается в стихийную стоянку, жильцам которых остается разве что из мести спускать шины нерадивым водителям, которые ради собственного комфорта не могут даже на время отказаться от личного транспорта. Погода всё чаще радует мурманчан обильными снегопадами, которые затрудняют передвижение пешеходов и автотранспорта по городским дорогам и улицам. А вот жильцам дома № 55 по улице Лобова дополнительные неудобства создают ещё и нерадивые автовладельцы.

На жителей дома № 55 по улице Лобова приходится не более десятка автомобилей, за парковочные места соседи не ссорятся, всем хватает… точнее хватало. Сегодня двор напоминает стихийную парковку – как у крупных гипермаркетов. И все бы ничего, но оставлять машину на газонах и детских площадках для нерадивых мурманчан стало привычкой, а вот местным жителям в прямом смысле стало не проехать и не пройти.

Одна из причин дорожной неурядицы – заезжие автовладельцы, для которых два знака «Остановка запрещена» на въезде во двор, не являются необходимыми для исполнения.

Вторая причина – бездействие управляющей компании: снег не убран, дорога сужена, соответственно и проезд ограничен. Хотя, коммунальных работников тоже можно понять: трактор приехал, а въезд перекрыт. Коммунальщики не могут разогнать безответственных автовладельцев.

- Здесь дорога не убирается, так как стоят машины, - возмущается Александр Пенкин. – Водители не обращают внимания на запрещающий знак, а мы не можем даже мусор вывести, так как дорога сужается.

Страдает от этого и рядом расположенный спорткомплекс «Авангард». Порой, его посетителям, а большинство из них маленькие спортсмены, в прямом смысле не добраться до секции даже пешком, а не то что на родительском авто.

- Постоянно боремся с водителями, оставляющими свои транспортные средства на проезде между улицей Лобова и территорией ГСЦ «Авангард», - рассказывает Александр Крамаренко, директор городского спорткомплекса «Авангард». – Мурманчане бросают машины в этом проезде, поэтому не может проехать ни снегоуборочная техника, ни техника для уборки мусора.

С этой проблемой пытаются бороться и жильцы, и сотрудники спорткомплекса, и сотрудники ГИБДД. «Пару дней назад приезжали полицейские, автовладельцев всех разогнали. Слава Богам, спасибо им огромное, теперь они опять поставили, - рассказывает мурманчанка Мария Красникова. - Нам приходится своими силами бороться: и ругаемся, и просим, и уговариваем убрать машины, потому что тут дети проходят, им не пройти в школу. Порой получаем резкие ответы, с руганью, с матами».

Дети лишены детской площадки, придомовая территория напоминает автостоянку, да и пешеходное движение здесь ограничено. Мурманчане сетуют на сотрудников близлежащих зданий, говорят, что в основном это военные, их форма выдает. Несолидно как-то защитникам Родины закон нарушать. А в ГАИ комментариев не дали, но в ситуации разобраться обещали.

Машины преткновения

То, что город не рассчитан на возросшее за последние годы число автомобилей, понятно и не специалисту. Но решить проблемы с пробками, стоянками и уборкой дорог от снега без кардинальных изменений существующей системы невозможно. Дорожные службы пытаются справиться со снежными завалами и ежедневно выводят на улицы тяжёлую технику. Рабочие трудятся круглосуточно, но сходу ликвидировать снежные наносы удаётся не всегда. Основной проблемой в непростом деле уборки города оказалась безответственность мурманских водителей.

За декабрь прошлого года в Мурманске выпала тройная норма осадков. В январе снегопады продолжились. С их последствиями дорожная служба города пытается справиться до сих пор. Сегодня самосвалы и снегопогрузчики добрались и до улицы Зои Космодемьянской. Чтобы закончить быстрее уборку дорожники начали работы сразу с двух направлений: снегопогрузчики идут на встречу друг другу по разным сторонам дороги. Однако, мурманские водители в работу снегоуборочной техники внесли свои коррективы.

- Мы разместили информацию в средствах массовой информации, на всевозможных ресурсах для того, чтобы уведомить владельцев транспортных средств не ставить машины, или хотя бы убирать их на время производства работ, - рассказывает Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства. - Однако, как мы видим, машины не убраны. Инспекторы ГИБДД передают номера, обзванивают автовладельцев. Но культура наших горожан оставляет желать лучшего. Не всегда они выходят и перемещают транспортные средства, ссылаясь на то, что машины припаркованы без нарушения ПДД.

В результате от снега и наледи освободят лишь две полосы проезжей части. На местах парковок огромные горы снега останутся, судя по всему, до наступления оттепелей. Среди припаркованных вдоль обочин автомобилей тяжёлой технике не развернуться. Перед началом уборки улицу Зои Космодемьянской вообще планировалось перекрыть. Но и эта идея потерпела фиаско. Несмотря на установленные знаки, запрещающие движение, поток машин не иссякает. Сотрудник ГИБДД, прибывший на место уборки по просьбе управления дорожного хозяйства, сообщил, что такая картина в городе наблюдается повсеместно.

- Не знаю, почему водители игнорируют требования знака, - говорит Денис Караваев, государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД по г.Мурманску. - Они видят инспектора, но всё равно пытаются въехать. У всех, конечно же, свои причины: кто-то там дома кошку не покормил, ещё чего-то.

И всё же, вмешательство сотрудников ГИБДД дорожную ситуацию на улице Зои Космодемьянской значительно облегчило. Тем не менее, и полицейские, и специалисты Управления дорожного хозяйства в очередной раз обращается к водителям с просьбой проявлять сознательность и заранее убирать личный транспорт с улиц, на которых планируется убирать снег. Эту информацию можно найти на сайте администрации города в разделе «Актуально».

Ответственный бизнес – ответственно к уборке территории

Пока снегопады продолжаются, до конца решить проблему заносов не удастся. Это всё равно, что черпать воду из прохудившейся лодки. Впрочем, это вовсе не значит, что дворники должны отложить лопаты до весны. Городские предприятия и добросовестные управляющие компании продолжают бороться со снегом. А социально ответственные предприниматели решили взять дело в свои руки и стараются не допустить того, чтобы подход к их учреждениям был затруднён кучами снега и наледи.

Особое внимание территориям перед своими предприятиями уделяют аптеки. Например, «Первая» наняла дворников в каждый свой филиал. Теперь подходы к аптечным магазинам всегда аккуратно почищены, лёд на ступеньках и дорожках сколот. Руководство аптек старается сделать всё возможное, чтобы горожане беспрепятственно могли получить необходимые им товары.

- Очень много сегодня говорится о стихийных бедствиях, о том, что много выпало осадков, рассуждают о противостоянии коммунальных служб, управляющих компаний, - говорит Олег Ноздрачёв, генеральный директор ОАО «Фармация Мурманск», депутат Совета депутатов города Мурманска. - Безусловно, можно продолжать эту тему очень долго, а можно просто подойти с пониманием и организовать уборку территорий, особенно прилегающих к социальным объектам. В общем-то, здесь нет никакого героизма. Здесь есть просто человеческий подход и понимание проблемы, что за тебя эту работу никто не сделает. Если ты не возьмёшься за лопату, не привлечёшь людей, которые могут это сделать, то так и будет всё в снегу.

А вот в стоматологии на улице Коммуны, 20 дворников нет. Однако подходы к клинике тоже вычищены от снега. Здесь сотрудникам приходится заниматься этой работой перед сменой. К коммунальным проблемам руководство клиники тоже подходит с пониманием и не ждёт, когда до них доберётся муниципальный дворник.

- Дело в том, что у нас большой процент пациентов - пенсионеры. Мы им тут небольшие льготы предоставляем. Они с удовольствием к нам ходят, - рассказывает Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». – Мы добиваемся того, чтобы к нам доступность была обеспечена максимальная.

К сожалению, далеко не все предприниматели города проявляют такую сознательность. Тех, кто нарушает правила благоустройства, городские власти могут и оштрафовать. Поэтому владельцам компаний важно помнить, что складирование снега у магазинов и торговых центров города недопустимо.

Снежные горки на городских лестницах

http://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/opasnye-lestnicy-v-murmanske

Если часть мурманских предпринимателей социально ориентированы в вопросах уборки территории от снега, то об этом нельзя сказать о некоторых управляющих компаниях, которые продолжают относиться к своей работе спустя рукава.

Например, лестница, расположенная в районе дома № 9 на проезде Связи, после снегопадов до сих пор не приведена в порядок. Очередной рейд сотрудников управления Октябрьского округа, конечно, ускорил работу дворников, но подъём и спуск к детскому саду № 133 до сих пор затруднён.

Подобная картина царит и на улице Буркова. Снежная каша и гололёд прямо на лестнице, ведущей к зданию, в котором расположены мировые судьи. Служители Фемиды коммунальщикам не указ, на территории округа находятся 146 лестниц и 90 из них находятся в ведении управляющих компаний.

- Со стороны управления округа проводятся ежедневные объезды лестниц, мы составляем акты на должностных лиц, составляем протоколы, - возмущается Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г.Мурманска. – Вызываем руководителей нерадивых управляющих компаний на заседания административных комиссий, штрафуем в зависимости от количества нарушений. Но этого, видимо, для некоторых не является основанием для пересмотра отношения к порученному фронту работ.

«Полярная звезда» пришла к причалу

В прошлом году в Мурманске встречали сразу несколько судов, в том числе и большой рыболовецкий траулер «Печора», принадлежащий нескольким ненецким колхозам. 2017 год так же станет богатым на обновление флота. Первым в этом году «с иголочки» новым судном, пришедшим нести дежурство в Арктических водах, стал пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда». Уникальное во всех отношениях судно способно ломать лед до 80 сантиметров толщиной и обладает лучшими в классе показателями мореходности.

Приходу в Мурманск сторожевого корабля предшествовали серьёзные ходовые испытания сначала в тёплых широтах, а потом и в Арктике. Весь экипаж прошёл специальную переподготовку. Моряки отрабатывали необходимые навыки, в том числе, связанные с работой авиационной группы на борту. «Полярная звезда» - одно из немногих в России судов такого класса, оборудованное вертолётной площадкой и полноценным ангаром для техники.

Перед тем как поставить летательный аппарат в бокс, у машины складывают лопасти, потом аккуратно вручную закатывают её внутрь. В таком положении технике не страшен даже самый сильный шторм.

Сторожевой корабль оснащен вооружением: на носу установлена 76-миллиметровая артиллерийская пушка, а также крупнокалиберные пулемёты. До настоящего военного крейсера арсенал конечно не дотягивает, но и задачи у морского охранника границы совсем другие.

На всем пути следования из порта на Неве в Мурманск сторожевой корабль привлекал повышенный интерес со стороны военного флота и авиации стран НАТО. Но зарубежные специалисты ещё успеют налюбоваться на новенький сторожевик, ведь район, который он будет патрулировать, как раз относится к западной части Арктики. «В Арктических водах могут нести дежурство многие корабли, но с той эффективностью, которая заложена в этот корабль, не может нести службу ни один», - отметил Владимир Ротач, сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

«Полярная звезда» - головной корабль, построенный по современному проекту на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. По предварительной информации на стапелях предприятия заложено ещё два таких судна, которые после завершения строительства будут нести дежурство в разных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке.

- Последние годы в рамках реализации концепции развития пограничной охраны к нам поступает много нового вооружения, - отмечает Игорь Константинов, начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. - Отрадно, что первый корабль данного проекта, который поступил на вооружение береговой охраны пограничной службы, прибыл на место постоянного базирования в наше управление.

Корабль может спокойно развивать крейсерскую скорость до 20 узлов, ломать лёд толщиной до 80 сантиметров . И что немаловажно для длительных дежурств вдали от порта, корабль имеет едва ли не рекордную в классе мореходную автономность. В море пограничники могут нести службу два месяца, при этом хода хватит, чтобы, например, добраться из Мурманска до Мадагаскара без дозаправки.

Для родных и близких моряков, которые встречают «Полярную звезду» в Мурманске, такая автономность вряд ли повод для радости. Это значит, что в очередное дежурство после непродолжительного отдыха защитники границы уйдут надолго, а пока у семей праздник, можно провести время вместе.

- Ждали больше года, последний раз виделись три месяца назад в отпуске, - говорит мурманчанка Луиза Боряк. - Очень ждали, сын соскучился и я тоже. Очень долго готовились, торжественно будем встречать папу дома.

Командиру корабля, как и положено после дальнего перехода, вручили жареного поросёнка, но в порту экипаж не задержится, после решения формальных процедур, команда уйдёт в море для того, чтобы противодействовать террористическим угрозам, участвовать в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров и, главное, обеспечивать безопасность мореплавания.

Дырявая крыша – коммунальная беда

Спустя месяц после новогодних праздников жительницы дома № 8 по улице Полярный Круг вспоминают Новый год с болью в сердце. Начавшиеся в то время протечки крыши, сегодня превратились в настоящие водопады. «Течёт ручей, бежит ручей…» - эти весёлые слова из песни для мурманчан звучат издевательством, они стали суровой реальностью жилищно-коммунального бедствия. «Ручей» течёт в этом доме аж с 31 декабря. Причина – износ кровли.

- 31 декабря днём начало течь прямо с потолка, - вспоминает Елена Ларькова, житель дома № 8 по ул. Полярный Круг. - Постепенно ручеёк начал уходить вправо, стала отсыревать другая стена, на полу образовывались огромные лужи. Здесь висело зеркало, а от сырости образовались вздутия на мебели.

Мария Будилова, житель дома № 8 по ул. Полярный Круг, дополняет чёрных красок в картину коммунального ЧП: «Ребёнок просыпается каждый раз со страхом. Он боится спать, потому что течёт вода по розеткам. Он теперь знает, что к розеткам подходить нельзя, свет включать нельзя. Он у нас привык спать со светильником, но сейчас мы спим в полной темноте. Лишний раз выйти не может, просыпается, смотрит на эти страшные стены, постоянно всё мокрое, везде тряпки».

Жизнь Елены, её дочери и маленького внука превратилась в вахтовое дежурство: один спит, другой с ведрами и тряпками бегает. Свет не включить без присмотра, так как розетки и провода залиты водой. Мебель сдвинута к центру комнат – большая её часть уже испорчена. От некогда евроремонта остались лишь воспоминания, а натяжной потолок в спальне больше похож на декорации фильма ужасов.

Каждые несколько часов женщины сливают с него до 40 литров воды, так как согласно эксплуатационной инструкции – 100 литров влаги и потолок рухнет. Специалиста вызывать дорого – 3000 рублей за 1 визит, а вода скапливается за пару часов. Вот и пытаются пенсионерка и молодая мама справляться своими силами.

Ценные вещи, часть одежды отвезли друзьям, чтобы хоть что-то сохранить. Причиненный ущерб, по словам хозяев, уже достиг полумиллиона рублей. И улучшений в ближайшее время вряд ли стоит ждать.

- Мы уже восемь раз обращались в службу «051», - рассказывает Елена Ларькова, житель дома № 8 по ул. Полярный Круг. - Поначалу ЖЭУ реагировало на наши заявки, приходили, составили акты. Последние две недели они никак не проявляют себя.

В ведение обслуживающей управляющей компании этот дом попал пять лет назад – тогда прохудившуюся крышу подлатали. Но сегодня заключение эксперта гласит, что кровельное покрытие утратило свои функциональные качества и неспособно защитить жилые помещения от воздействия атмосферных осадков.

- В 2016 году кровельное покрытие было покрыто плёнкой, - рассказывает Евгений Никандров, генеральный директор МУ «ЖСК». – Это было сделано для предотвращения попадания атмосферных осадков в жилые помещения. Но эта мера была временная, поэтому устранить причины протечек можно только путем проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 8 по ул. Полярный Круг запланирован на 2017 год.

Чаще всего основные ремонтные работы проводят весной или летом. Обнадеживает то, что управляющая компания готова оценить ущерб, причиненный протечкой кровли и поддержать пострадавших жильцов.

- Управляющая компания по окончании капитальных работ предлагает собственникам рассмотреть вопрос о компенсации ущерба, причиненного залитием, - говорит Евгений Никандров, генеральный директор МУ «ЖСК».

Вот только силы и потраченное здоровье уже никто северянам не компенсирует. Да и виновных, как оказалось, не найти. В ожидании капитального ремонта остаётся лишь надеяться на небесную канцелярию: нет осадков, нет протечек.

Даниилу Фёдорову требуется помощь северян

Нашему земляку, 7-милетнему Даниилу Фёдорову, требуется помощь. Неизлечимая болезнь приносит страдания, облегчить которые может ряд медикаментов. Вот только стоимость для их семьи без нашей помощи неподъёмная.

Знакомьтесь, наш земляк - Даня. Ему всего 7 лет, но он уже ведёт себя как взрослый: помогает маме, моет посуду, нянчится с младшим братом. Уроки делает самостоятельно – без родителей и учится на пятерки. Занимается в секции «Лего», любит рисовать.

И все бы ничего, но жизнь мальчишки отягощает диагноз: «врожденный буллезный эпидермолиз дистрофической формы». Болезнь эта генетическая, неизлечимая. «Он родился очень тяжёленьким, больше 25 процентов кожи на нём не было, - рассказывает Галина Федорова, мама Даниила. - Кожа постоянно рвётся, постоянно раны, постоянно пузыри, лежал больше месяца в кувезе в перинатальном центре, его выхаживали».

Малышей с таким заболеванием называют «дети-бабочки». Но красивые ассоциации – лишь иллюзия – на деле вся жизнь в страданиях и постоянных перевязках и страхе, так как опасны любые повреждения кожи и ушибы. Порой даже безобидное прикосновение к ребёнку ему доставляет боль. В России не знают, как помочь таким больным, буллезный эпидермолиз имеет множество форм, в том числе и приводящих к летальному исходу.

- Постоянно нужны мази, бинты, - рассказывает Галина Федорова, мама Даниила. - Бинты идут как защита, чтобы ранки не инфицировались. Очень много медикаментов уходит, а они не отечественные, а зарубежные.

Очевидно, что цены на эти медикаменты очень высокие. А ежедневно на перевязки Дани уходит 10-12 бинтов, одного тюбика мази хватает на два-три дня. Справиться самостоятельно семья не может, так как в семье работает только папа, мама Галина находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном, плюс Данина, у которого пенсия по инвалидности. Вот и вынуждена Галина обратиться за помощью к землякам (реквизиты для перечисления средств на экране).

РЕКВИЗИТЫ: Сбербанк, карта номер 639002419019153100. Тел. +7-921-045-65-87. Федорова Галина Борисовна.

- Я мечтаю отправиться в путешествие, - говорит Даниил Федоров, - туда, где медведи белые живут.

Он ходит в обычную школу, общается со сверстниками, дружит, растёт и развивается, мечтает… и верит в людей, в чьих силах сегодня подарить надежду на полноценную и насыщенную жизнь.

Браконьерам не удалось накормить москвичей крабовым мясом

В посёлке Ура-Губа Мурманской области пограничники задержали группу лиц, которая на территории населенного пункта организовала подпольное производство продукции из камчатского краба. Расфасованный по брикетам и коробкам товар, дельцы хранили недалеко от незаконной фабрики, впрочем, назвать место, где обрабатывали морепродукты промышленным объектом, сложно. Все процедуры по приготовлению выполнялись в удручающих санитарных условиях.

Незаконная фабрика по переработке мяса камчатского краба располагалась в одном из строений на территории посёлка Ура-Губа. Населенный пункт, удачно расположенный на берегу залива, излюбленное место браконьеров. Это уже не первый случай, когда пограничники обнаруживают здесь подпольные предприятия. Например, в прошлом году сотрудники органов правопорядка задержали банду, поставляющую живых ракообразных на столичный рынок.

Во время последнего задержания в цехе работало несколько человек. Трудились переработчики, мягко говоря, в антисанитарных условиях. Тоже можно сказать и об условиях хранения продукции: часть ещё не обработанных крабов была просто свалена на полу. Вероятный владелец незаконного производства, наличие оборудования и холодильников на своей территории, объяснил просто: «Весы мои. У меня здесь катер, я занимаюсь тем, что хожу весной в море и ловлю рыбу, а так же занимаюсь сбором ягод. Пакеты, в которых крабы расфасованы, не мои, я даже не знаю, что там лежит».

Ловить крабов нельзя, но они пользуются устойчивым спросом и на местном, и на рынках крупных городов России. Поэтому каждый год находится немало желающих заработать на дарах моря. Дельцов не страшат ни большие штрафы, ни уголовная ответственность.

На месте происшествия силовики обнаружили около 2 тонн крабов рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей. Следствие по делу продолжается.

Вуйчу спасли добрые северяне

Не секрет, что многие мурманчане – люди милосердные и отзывчивые. Общие беды их объединяют. Так и в январе многих северян объединила бездомная собака. Люди за несколько дней собрали деньги для операции и реабилитации четвероногого друга. В соцсетях история собачки без лап привлекла внимание и жителей других городов.

Испуганный взгляд полный доверия. Эта собака за последние месяцы пережила столько, что врагу не пожелаешь: голод, холод, травма, ампутация передних конечностей, операция по восстановлению носа. Сегодня питомец окружен теплом и любовью, живёт в семье волонтера.

Вуйча - Такое имя дали собаке в честь Николаса Вуйчича. Людям он известен как миллиардер, красавец и счастливый семьянин. Но, как сейчас говорят, он человек с ограниченными возможностями, у Ника нет рук и ног. Не отчаялся, сильный и целеустремленный, борец, одним словом, это можно сказать и о мурманской дворняжке Вуйче. Нашёл её Марат Каримов в районе мурманской судоверфи.

- Там работник прикармливает собак, их там постоянно много, - рассказывает Марат Каримов. – Они людей боятся, обычно разбегаются. А я с товарищем подошёл, смотрю, одна собачка лежит. Подошли поближе, увидели, что у нее лап нет, ей просто не убежать. Это сильно меня взволновало…

Ребята сделали фото, выложили его в соцсетях, Мурманск отреагировал оперативно. Собаку забрали. Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека» тут же взял всё в свои руки. Первым делом отогрели, помыли, накормили и отвезли на осмотр к врачу. Об усыплении не могло быть и речи.

- Пять часов длилась операция, пять часов она была под наркозом, - рассказывает Алёна Лянгазова, координатор-волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека». - Сложность была в том, что сразу надо было провести три операции: на двух лапах удаляли кости и формировали культи, пришлось повозиться доктору и с её носом. Когда вскрыли нос, открылась ужасающая картина - множество переломанных косточек и мумифицированные ткани. Сегодня собака идеё на поправку, полноценно спит, дышит носом. Пока болевой синдром остается, но спустя время и это пройдёт.

Марат свою подопечную не оставил, ведь, как сказал Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили… или спасли. Впереди Вуйчу ожидает поездка в Санкт-Петербург, там для неё изготовят протезы. Средства на это мурманчане собрали очень быстро. Сердоболие земляков поразило. А пока маленький борец ищет хозяев.

- Каким должен быть хозяин Вуйчи? - спрашивает Ульяна Гармс, - Каким человеком он должен быть? Этот человек должен быть добрым, заботливым.

Волонтеры Фонда и Марат, семья, где сейчас находится собака, намерены поддержать и во всём будущего хозяина собаки.

Когда редакция «Арктик-ТВ» готовила этот материал, к нам пришло хорошее известие о том, что Вуйча впервые после операции встала на лапы и пытается ходить.