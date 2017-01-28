СТОЛИЦА: Испытание снегом продолжается

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Циклон обрушился на Кольский полуостров

Погода на этой неделе испытывает мурманчан на прочность. Циклон, который обрушился на Кольский полуостров со стороны Баренцева моря, прошёл над регионом сильным порывистым ветром, снегом и метелью, стал проверкой для всех служб.

В целях обеспечения безопасности граждан опасные участки дорог закрывались для проезда. На трассах для помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работали пункты обогрева МЧС. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для уборки снега на федеральные и региональные трассы области выделили 140 единиц техники.

Напомним, что в минувшие выходные Кольский полуостров оказался под влиянием активного циклона, сместившегося с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район и далее на Республику Коми. В нашем регионе усилился северо-западный ветер, в порывах он доходил до 18-23 м/с, прошёл снег, наиболее интенсивный на севере области, метель с ухудшением видимости до 100- 500 метров . На севере области местами выпало от 31 до 70 процентов месячной нормы осадков.

Снег и ветер выявили недостатки в работе аэропорта «Мурманск»

Управляющие компании, не выполняющие обязательства по уборке снега, будут лишать лицензии. Проблему очистки городских улиц от снежных заносов обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Обильные осадки показали и недостатки в функционировании аэропорта «Мурманск» - из-за состояния взлетно-посадочной полосы рейсы откладывались более чем на сутки. Глава региона намерена обратиться к его акционерам с требованием наладить бесперебойную работу предприятия.

Марина Ковтун инициировала встречу с руководством аэропорта «Мурманск» и представителями основных компаний авиаперевозчиков. Тема встречи - неудовлетворительная работа предприятия, из-за которой возникли массовые задержки авиарейсов. ЧП усугублялось, тем, что пассажиры не получали своевременно информацию, на протяжении многих часов им пришлось ждать вылета на территории терминала.

Тему сбоев в работе аэропорта «Мурманск» на совещаниях в правительстве поднимали уже ни один раз, но, несмотря на пристальное внимание к этой теме со стороны властей, решить проблему с задержкой рейсов и многочасовых ожиданий вылетов клиентами, окончательно до сих пор не удалось. Самые критические моменты были отмечены 20 и 22 января. В эти дни с территории вокзала более 7 часов не взлетали и не садились авиалайнеры. Всему виной аномальные снегопады. Специалисты, которые давно работают в учреждении, говорят, что такой аномальной погоды они не отмечали, как минимум, 30 лет.

- Руководитель аэропорта докладывал, что ситуация штатная, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Однако, сведения, которые приходили от пассажиров, говорили о другом. Я не вспоминаю, когда подобное случалось последний раз в аэропорту. Считаю, что в крупнейшем за полярным кругом аэропорте такая ситуация не допустима.

Как прозвучало во время совещания, с октября по январь в аэропорту было совершено более 1300 рейсов, 256 из них выполнены с отклонением от расписания. Пассажиры обращали внимание и на то, что подъезды к аэропорту убираются не лучшим образом. Кроме этого из-за задержек, людям приходилось долго ждать вылета на территории вокзала, внутри которого образовалось настоящее столпотворение. Те же, кто возвращался в Мурманск, по три часа ждали своего багажа.

Об этих проблемах руководство предприятия знает, уже есть план их решения. На первом месте, конечно же стоит вопрос обновления парка уборочной техники.

- Аэропорт признает, что наличие техники для такого региона с такими аномальными явлениями требует немедленного дополнения, - отметил Сергей Рудаков, генеральный директор ООО «Новапорт». - План перевооружения удовлетворил администрацию аэропорта.

В прошлом году руководство аэропорта к уже имеющимся машинам купило два «КамАЗа», но даже в таком составе, очевидно, что автопарка не хватает. Обновление техники - это сложная процедура, которую невозможно выполнить в короткие сроки, но к будущей зиме, а на это есть средства, кардинальные изменения будут. Владельцы аэропорта обещают приобрести специальные аппараты, которые, например, обслуживают Шереметьево. Пока же сотрудники аэропорта в случае задержек рейсов постараются наладить более оперативное оповещение пассажиров о любых изменениях в движении авиарейсов.

ЧП на трубе: мурманчан оставили без тепла зимой

Непогода повлияла и на работу Мурманской ТЭЦ. Разрыв на теплотрассе оставил без тепла более тысячи объектов, из них – шестьсот с лишним - жилые дома.

Причины аварии устранены, ведутся наладочные работы. Подача горячей воды и тепла в дома возобновлена. Напомним, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. Причина – прорыв теплосети на улице Дзержинского. Как итог – резкое понижение давления в тепломагистрали и…– более 1200 объектов, из них 670 жилых домов остались без тепла и горячей воды.

В настоящее время создана комиссия, которая должна установить точную причину разрыва. Пока фактор износа труб исключён.

- Данный участок прошёл экспертизу промышленной безопасности, срок его эксплуатации разрешён до 2019 года, - отметил Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». – Этим летом во время ремонтной кампании были проведены обязательные гидравлические испытания под повышенным давлением. Никаких замечаний выявлено не было.

Горячую воду и тепло в дома мурманчан дали уже к вечеру воскресенья, в некоторых квартирах прохудившиеся трубы отопления не вынесли столь резкого перепада давления, что вызвало небольшие аварийные ситуации в квартирах мурманчан - протечки, прорывы радиаторов.

- Такие обращения в наш адрес поступали, - отметил Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». – Мурманчанам следует обращаться в отдел имущественных отношений, который занимается данными вопросами. Специалисты подробную информацию о том, как действовать, куда обращаться, расскажут.

В случае, если на данный момент трубы в квартире холодные, то теплоэнергетики советуют звонить в обслуживающую организацию. Скорее всего, это недоработка сотрудников управляющей компании – нарушение продувки системы.

Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения в деятельности управляющих компаний

На транспортный коллапс и плохую уборку снега в городе обращают внимание и районные прокуроры. Проверку проводят на поднадзорных территориях. Только в этом году специалисты завели порядка 6 дел об административных правонарушениях, еще 8 руководителей управляющих компаний приглашены в прокуратуру для привлечения к ответственности.

Прокуроры, как и представители администраций округов, на преддомовые территории с проверками выезжают регулярно. Оценивают, насколько качественно управляющая компания справляется со своими обязанностями. В это время года специалисты обращают внимание, прежде всего, на уборку снега, наличие наледи на кровлях, нарушения фиксируют. При этом образцовых дворов, по словам работников Октябрьской прокуратуры, они ещё не видели. Впрочем, оценки выставляют с учётом того, что снегопады в городе идут постоянно и привести дворы в идеальное состояние в этом случае фактически невозможно.

- С момента активных снегопадов и по настоящее время прокуратурой округа выявлены многочисленные нарушения в деятельности управляющих компаний, - отмечает Юлия Морозова, помощник прокурора Октябрьского округа города Мурманска. - Нарушения выявлены и в действиях администрации города. По фактам нарушений прокуратурой округа приняты соответствующие меры, возбуждены и административные производства.

Новые образовательные стандарты привели к неопределённости в учёбе студентов

Одно из направлений филиала Санкт-Петербургского университета противопожарной службы в Мурманске, скорее всего, будет закрыто. Окончательное решение ещё не принято, но местное руководство уже довело эту информацию своим студентам, которым предлагают перевод в один из ведомственных вузов культурной столицы. Почему такая ситуация возникла посреди учебного года, что остается делать тем, кто не может позволить себе переезд в Петербург? На эти вопросы искали ответы журналисты «Арктик-ТВ».

О неожиданных переменах в жизни студенты четырёх курсов специальности «Судебная экспертиза» в Мурманском филиале Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы узнали после продолжительных январских каникул. Новогодний подарок оказался сомнительным и поставил под вопрос и годы учебы, и дальнейшую карьеру во всех отношениях перспективной и редкой профессии.

- Их поставили перед фактом, что есть приказ, подумайте, готовьте заявление, - рассказала Ирина Зелинская, представитель одного из студентов филиала. - Договор на подпись, заявление на перевод будите подписывать одновременно…

По словам руководителей филиала вуза, в декабре 2016 года изменились образовательные стандарты направления «Судебная экспертиза». Чтобы обеспечить новые условия, нужны большие финансовые вливания. Такими средствами местное отделение, судя по возникшей ситуации, не обладает. Впрочем, окончательное решение о переводе или продолжении учебной деятельности от мурманских руководителей вообще не зависит, проблему решают в головном университете.

- В настоящее время студенты обучаются, учебный процесс ведётся в соответствии с учебными планами и расписанием, - отмечает Эльвира Сусленкова, директор Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. - Сложно сказать, какое будет принято решение, ждём решения начальника университета.

Родителей учеников смущает не только сам факт перевода, но и сопровождающие его странности. Например, в качестве принимающей стороны выступает не Петербургский университет государственной противопожарной службы, а институт безопасности жизнедеятельности, представитель которого даже участвовал во встрече со студентами и родителями, что отражено в протоколе собрания.

- Нам предлагают перевестись в совершенно другой и непонятный университет, - говорит Татьяна Литвинюк, мама одного из студентов. – Получается, что мы едем неизвестно куда, без всяких гарантий. Где гарантия, что он точно так же в будущем году не закроет это отделение?

В этом же документе значится, что разницы в учебных планах между вузами нет, а в случае отказа, университет вернёт средства, затраченные на обучение. Но большинство родителей о таких перспективах и не слышали.

- Если мы туда попадаем, то не понятно на какой курс нас зачислят, - высказывает свои сомнения Ирина Зелинская, представитель одного из студентов. - Второй момент, нам до конца не понятно, какой мы получим диплом университета или института.

Для многих мам и пап потянуть платное обучение своего ребенка в другом городе – задача невыполнимая. Так что судьба 120 студентов специальности «Судебная экспертиза» Мурманского филиала Санкт Петербургского университета государственной противопожарной службы ещё до конца не известна. Если их детям не предоставят возможность доучиться, то, скорее всего, они подадут иски в суд.

Совместную работу скрепили соглашением

В Мурманской области возобновил свою деятельность Союз машиностроителей России. Региональное отделение в Заполярье появилось в 2008 году, но активность пробудилась лишь в 2016 году, когда сменилось руководство.

Сегодняшнее заседание мурманского отделения Союза машиностроителей России началось с подписания соглашения. Тем самым официально скрепив взаимоотношения с руководством политехнического лицея. Для старшеклассников это хорошая возможность начать постигать азы профессии, ещё не сдав выпускные экзамены.

- Если говорить об инженерных специальностях, то у нас давние связи с 10-ым судоремонтным заводом, - сообщила Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея. - Они участвуют в подготовке будущих специалистов. Дети приезжают на экскурсии, где на практике, а не теоретически видят своё будущее рабочее место. Это важно для ориентации учащихся.

Общественная организация «Союз машиностроителей» выделяет школьникам гранты на исследования, помогает историко-краеведческому музею в городе Полярный. «Это совместная работа в социальной направленности, - говорит Валентина Коськин, директор историко-краеведческого музея (г.Полярный). - Мы заинтересованы в обновлении экспозиции, посвященной подводному флоту и судоремонтным заводам. Союз машиностроителей может нам в этом помочь».

Это не альтруизм, а инвестиции в новые кадры, которые должно прийти на смену старым сотрудникам. А молодых специалистов в машиностроительной отрасли катастрофически не хватает. Привлекать в профессию собираются бюджетными местами в университетах и последующим обязательным трудоустройством выпускников. «Пока у нас есть договоренность с МГТУ и МАГУ, - сообщил Евгений Зудин, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России. - Выпускников этих институтов использовать на судоремонтных предприятиях, например, на 10-ом СРЗ, 35-ом, судоремонтном заводе «Нерпа».

Пока основной костяк реанимированного Союза машиностроителей в Мурманской области составляют государственные и частные компании, занимающиеся судоремонтом и судостроительством. В перспективах – подключить к общественной деятельности представителей горнодобывающей отрасли.

«Творчество фокусника» из Хабаровского края оценили в Мурманске по заслугам

Ловкость рук и полное мошенничество. Сегодня в мурманском суде состоялся финал рассмотрения уголовного дела гастролера-афериста. Гость из Хабаровского края в Мурманск добирался не самым простым путём, а через Калининград. В каждом городе преступник действовал по уже отработанному плану: на воровском жаргоне такие действия называются «залом купюр».

Своё лицо от объективов телекамер Валерий Лепунов тщательно скрывает, так как опасается «всенародной славы». Хотя со своими способностями ему прямая дорога в фокусники. Специализировался гастролер из Амурской области на заломе денег. За эти преступления он был уже ранее осужден не менее 10 раз. Схема обмана проста: уголовник обращался к кассиру, например, в кафе с просьбой разменять 30 тысяч рублей пачкой мелких купюр на более крупные, и незаметно мухлевал.

- Лепутнов пересчитывал по 500 рублей всю денежную пачку, потом передавал её кассиру, тот пересчитывал и замечал, что в пачке не хватает 500 рублей, - рассказывает об уловках мошенника Анна Надточей, старший помощник прокурора Октябрьского округа г.Мурманска. – Доложив недостающую купюру, он передавал пачку денег Лепунову, которые ещё раз пересчитывал их. При этом он часть купюр подгибал пальцами, как иллюзионист, и прятал их в карман.

В дело вмешивался знакомый подсудимого, который создавал ажиотаж и ссору возле кассы. Отвлекшись на шум, продавец упускал момент подтасовки купюр. В общей сложности в суде фигурировали 2 эпизода: в одном общепите Лепанов обманул кассира на 14 тысяч рублей, в другом на 8 тысяч. Поймали преступников по наводке дальневосточных полицейских, которые поспешили сообщить мурманским стражам порядка о непутевых подопечных.

Его коллега за эти действия уже получил условный срок, для ловкого иллюзиониста сторона обвинения попросила 10 месяцев заключения, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и наличия на иждивении несовершеннолетней дочери и престарелой мамы.

9 месяцев колонии общего режима – таков итог судебного заседания. Из них полгода мошенник уже провёл в мурманском СИЗО. Так что свобода у дальневосточного «иллюзиониста» уже не за горами.

Апатиты вошли в первую группу по бюджетному планированию

Решая проблему дефицита городского бюджета в 2017 году, городские власти ставят задачу продолжить жить по средствам, без привлечения кредитных ресурсов. Губернатор Марина Ковтун качество муниципального управления в Апатитах отметила высоко. Во время рабочей поездки глава региона встретилась с руководством города, посетила детский сад № 3 и областной специализированный дом ребёнка для детей с органическими поражениями нервной системы.

Дела делами, а обед строго по расписанию. Сегодня третий детский сад в Апатитах посещают 98 малышей, 26 из них – с особенностями здоровья. Для них в учреждении работают две группы компенсирующей направленности. Образовательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья основана на индивидуальном подходе к каждому ребёнку, который к концу обучения позволяет добиваться значительного прогресса и положительных результатов.

Это учреждение на протяжении 20 лет успешно реализует программы инклюзивного дошкольного образования, накопленный за эти годы опыт позволяет проводить эффективную реабилитацию и педагогическую поддержку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом развития. В 2016 году в помещениях детского сада на средства бюджетов различных уровней – в общей сумме более 3 миллионов рублей – была создана доступная среда: оборудованы пандусы, колясочная.

Ещё одно учреждение, которое посетила губернатор, областной специализированный дом ребёнка для детей с органическими поражениями нервной системы. Он считается одним из ведущих в своей сфере. Здесь есть комфортабельные палаты для реабилитации с возможностью размещения родителей, бассейн, кабинеты дефектологов, психологов, залы ЛФК и массажа. Все помещения оснащены современным оборудованием, в том числе ведущих мировых производителей, коррекционно-педагогическими пособиями, добротной и удобной мебелью. С 2014 по 2016 годы высококлассную реабилитационную помощь здесь получили около 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья из семей со всей Мурманской области.

Завершила рабочую поездку встреча главы региона Марины Ковтун с городскими властями, на которой прозвучало, что в 2016 году значительные ресурсы муниципального образования при поддержке областного бюджета были направлены на улучшение качества дорог. Было отремонтировано около 6 тысяч километров дорог местного значения. Таким образом, в нормативное состояние удалось привести 87% муниципальных трасс.

При поддержке областного и федерального бюджетов руководство города оказало помощь в развитии бизнеса местным предпринимателям. Городские власти попросили правительство и губернатора Мурманской области по возможности поддержать муниципалитет в двух значимых для города проектах: завершение ремонта Дворца культуры имени Егорова и строительство ФОКа.

ОДУ перенесли в другую квитанцию

Квитанции за коммунальные услуги мурманчане теперь получат с некоторыми новшествами. Но на сумме платежей, уверяют специалисты, это не отразится.

Проведение расчётов и начислений за коммунальные услуги – основная задача МРИВЦ. Вся деятельность расчётного центра регламентируется уставом, счётная работа осуществляется на основе установленных тарифов и показателей приборов учёта, которые население призвано ежемесячно сообщать в центр.

Сегодня расчётный центр информирует население о грядущих изменениях: в квитанции за содержание и ремонт добавится строка «За содержание общедомового имущества». Сумма за ОДН не поменяется. Распоряжение вступило в силу с января текущего года.

- Расчёт по общедомовым нуждам у нас уходит в содержание и ремонт, начисление будет производиться по нормативам, население увидит данные изменения в квитанции в графе «За содержание и ремонт», - рассказывает Елена Шмуйлович, и.о. директора МУП МРИВЦ. – Эти начисления уйдут из квитанций ресурсоснабжающих организаций.

Мурманский центр занятости трудоустроил 193 инвалида

Они очень хотят, не смотря на недуг, стать полноценными членами общества. Для этого нужно немного – доступное жильё, понимание окружающих… и рабочее место. Ещё недавно работодатели избегали брать на работу инвалидов. Сегодня ситуация в корне поменялась.

Мурманчанка Олеся, как сейчас говорят, человек с ограниченными возможностями. Судьба её не баловала: родилась с диагнозом ДЦП, мама в роддоме от девочки отказалась. Затем она воспитывалась в детском доме, училась в школе-интернате в Петрозаводске, Тихвине, Мурманске и 16 лет жизни в доме престарелых. Закончила колледж в Михайлове под Рязанью по специальности техник-программист. На работу пыталась устроиться через центр занятости ещё в 21 год, но всё безуспешно. Училась ещё на дополнительных курсах, но трудоустройство это не гарантировало. Да и нынешние работодатели в большинстве своем не готовы на то, чтобы принять на работу инвалида.

- Мне предлагали работу, но она не подошла по доступности и условиям, - рассказывает Олеся Котаменкова. - Там была длинная лестница-трап, на неё нужно было забираться. Она была железная, но вы сами понимаете, как это будет, например, зимой забираться: скользко, можно упасть…

Отсутствие пандуса, контактных средств связи для глухонемых или незрячих, соответствующего оборудования, либо элементарное нежелание брать инвалида на рабочее место – основные препятствия для их трудоустройства.

- В чём сложность работы с такими людьми? – задаёт вопрос Светлана Чихачева, директор ООО «УПП Сарс», сразу же отвечая на него. - Одна из сложностей - это возможные уходы на больничный, так как они болеют чаще, чем здоровые.

Несмотря на это, Мурманский центр занятости, начиная с прошлого года, трудоустроил 193 инвалида из 250 обратившихся. Создано порядка 40 новых рабочих мест, специально оборудованных и оснащенных для лиц с ограничениями здоровья. Работу получили соискатели в производственной сфере, в бюджетных учреждениях. Значительным мотиватором с декабря 2016 года для работодателя стало предоставление грантов в форме субсидий. «Теперь 60 тысяч рублей будет направляться работодателю при условии победы его в конкурсе, - рассказывает Павел Ченский, директор Центра занятости г.Мурманска, - на которые он сможет оснастить рабочее место. Это могут быть средства производства, если это офисное предприятие, допустим, на приобретение компьютера или многофункциональных устройств».

Этой программой уже воспользовались некоторые руководители. Директор одной из швейных фабрик, где уже трудится 73% инвалидов, сегодня приняла в свой коллектив двух сотрудников с нарушениями слуха. Субсидия оказалась им кстати.

- К нам пришли два человека, два инвалида, - рассказала Светлана Чихачева, директор ООО «УПП Сарс». - Мы для них оснастили рабочие места хорошими машинами: новыми, современными, с термодвигателями, которые не шумят.

Таким образом Центр занятости на сегодня может предложить 639 рабочих мест для инвалидов. Да и в самом здании учреждения максимально благоприятная обстановка для работы с этой категорией граждан: комплексная мнемосхема при входе и в холле, которая помогает найти нужный кабинет незрячим и глухим, поручни и пандус для маломобильных групп, для слабослышащих - телефон со спецфункциями.

- Данный аппарат предназначен для общения с гражданами, которые носят слуховые аппараты, - рассказывает Людмила Беляева, инспектор Центра занятости г.Мурманска. – Он рычажком приводится в рабочий режим, здесь есть встроенный микрофон, при общении идёт усиление звукового сигнала. Есть кнопки помощи. Обслуживание инвалидов у нас производится только на первом этаже, где есть специально оборудованная туалетная комната.

Олеся в поисках работы частый посетитель Центра занятости – дискомфорта здесь не чувствует. Сегодня её обрадовали, предложив пройти курсы делопроизводства. Надо пройти два месяца учебы и… долгожданное трудоустройство, а значит, возможность полноценно жить, работать и строить планы.